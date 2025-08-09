Noch
KW 32Die Woche, als kein Sommerloch in Sicht war

Die 32. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 14 neue Texte mit insgesamt 112.693 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.

- - in Öffentlichkeit - keine Ergänzungen
Fraktal, generiert mit MandelBrowser von Tomasz Śmigielski

Liebe Leser*innen,

nächste Woche endet unsere kleine Sommer-Spendenkampagne. Unser Ziel: Innerhalb von 30 Tagen möchten wir 300 Dauerspender*innen finden, um insgesamt 3.000 Euro zu sammeln (das macht im Durchschnitt 10 Euro monatlich pro Nase). Warum das ganze? Um unseren Kampf für digitale Freiheitsrechte auf eine stabile Grundlage zu stellen.

Ihr könnt euch das so vorstellen: Unser größter Posten jeden Monat sind die Personalkosten. 11 Monate im Jahr leben wir quasi über unsere Verhältnisse. Es kommen also 11 Monate im Jahr weniger Spenden neu herein, als wir Geld ausgeben. Erst im letzten zwölften Monat erhalten wir – wenn’s gut läuft – den erhofften und ersehnten Schub, damit der Laden weiterläuft.

Was würde mir (und uns allen im Team!) ein Stein vom Herzen fallen, wenn das etwas ausgeglichener wäre. Deshalb der Wunsch nach Dauerspenden. Lieber zwölf kleinere, monatliche Dosen übers Jahr verteilt als ein riskantes Spendenfinale zum Schluss.

Seit dem Start unserer Sommerkampagne sind schon mehr als 100 neue Dauerspender*innen hinzugekommen. Schön, dass ihr dabei seid und allerbesten Dank an Euch!!

Sprudelnde Nachrichten

Aber: Rund 1.700 Euro fehlen noch. Ihr könnt das jederzeit mit dem Counter auf unserer Website verfolgen. Es ist die türkisfarbene Box. Ob das in den verbliebenen Tagen noch zu schaffen ist? Stand Samstag sind es noch fünf Tage. Ich hoffe ja auf einen Last-Minute-Effekt! Wenn ihr was übrig habt: Helft uns dabei, diesen Counter nach unten zu treiben, und macht hier mit.

Letztes Jahr um die Zeit war der Sommer irgendwie anders. Es war heißer, und es war weniger los. Sommerloch, sagen Journalist*innen dazu. Dieses Jahr sprudeln die netzpolitischen Nachrichten munter weiter. Leider tritt dabei auch eine Menge Schmodder zutage.

Als hätte die EU mit der KI-Verordnung nicht längst klare Leitplanken gezogen, um biometrische Überwachung einzudämmen, hat das Haus von CSU-Innenminister Alexander Dobrindt eine Salve an Überwachungsvorhaben auf den Tisch geklatscht. Biometrische Suche nach Menschen im offenen Netz, sogar nach Zeug*innen? Was für eine furchtbare Idee.

Das finden auch mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen, die diese Vorhaben in einem offenen Brief abwatschen. Lest hier die Zusammenfassung meiner Kollegin Chris.

Lasst euch nicht unterkriegen
Sebastian

2025-07-14
Palantir und biometrische ÜberwachungDobrindts „Sicherheitspaket“ missachtet Grundrechte

Dobrindts neues „Sicherheitspaket“ wird von allen Seiten kritisiert: Die geplante automatisierte Gesichtserkennung und die polizeiliche Datenanalyse fallen bei IT- und Menschenrechtsexperten durch. Das Innenministerium hat eingeräumt, Palantir-Software zu prüfen. Experten lassen auch daran kein gutes Haar, die Palantir-Nutzung sei die „schlechteste Wahl“.

2025-07-15
Spende monatlich und unterstütze unseren Kampf gegen Chat­kontrolle, Palantir und die Macht der Tech-Konzerne.

Über die Autor:in

Sebastian Meineck ist Journalist und seit 2021 Redakteur bei netzpolitik.org. Zu seinen aktuellen Schwerpunkten gehören digitale Gewalt, Databroker und Jugendmedienschutz. Er schreibt einen Newsletter über Online-Recherche und gibt Workshops an Universitäten. Das Medium Magazin hat ihn 2020 zu einem der Top 30 unter 30 im Journalismus gekürt. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem zweimal mit dem Grimme-Online-Award sowie dem European Press Prize.

Kontakt: E-Mail (OpenPGP), Sebastian Hinweise schicken | Sebastian für O-Töne anfragen | Mastodon

Veröffentlicht 09.08.2025 um 08:52
Kategorie
