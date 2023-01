In diesem Jahr wurde ein netzpolitischer Zombie begraben, eine neue Bedrohung durch Massenüberwachung braute sich zusammen – und in der Ampel-Koalition brach ein netzpolitischer Konflikt aus, der noch lange nicht vorbei ist. Was 2022 geprägt hat und was 2023 wichtig wird, jetzt in Podcast-Folge #262.

Es war ein turbulentes Jahr, auch in der Netzpolitik. Wir können einige Erfolge feiern: Die Innenministerin distanziert sich unerwartet von der Chatkontrolle. Der Hersteller eines Staatstrojaners, über dessen fragwürdige Geschäfte wir jahrelang berichtet haben, ist insolvent. Und nach mehr als einem Jahrzehnt zivilgesellschaftlichen Abwehrkampfes ist die Vorratsdatenspeicherung mal wieder gekippt worden.

Dies sind nur drei der Themen, die unser Jahr geprägt haben – und bei denen wir die öffentliche Debatte geprägt haben. Daniel Leisegang und Ingo Dachwitz blicken in der neuen Folge „Off The Record“ zurück auf 2022, auf lang andauernde politische Kämpfe, gefährliche Gesetze und geleakte Dokumente. Außerdem sprechen sie über das erste Jahr der Ampel-Koalition und den Zoff zwischen dem Justiz- und Innenministerium, der 2023 in die nächste Runde geht.

Mit in dieser Folge: Daniel Leisegang und Ingo Dachwitz.

Produktion: Serafin Dinges.

Links und Infos