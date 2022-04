Eine Münchner Firmengruppe, deren Staatstrojaner mehrfach in autoritären Staaten entdeckt wurde, ist am Ende. In unserem Hintergrundpodcast spricht Redakteur Andre Meister über seine jahrelangen Recherchen in einer zwielichtigen Branche, über seine jüngste Enthüllung und über unsere Strafanzeige gegen FinFisher.

NPP 251 - Off the Record zu FinFisher :



https://netzpolitik.org/wp-upload/2022/04/npp-251-off-the-record-zu-finfisher.mp3

„FinFisher ist geschlossen und bleibt es auch. Ihr habt euer Ziel erreicht.“ Mit diesen deutlichen Worten beschreibt ein ehemaliger Mitarbeiter das Ende einer berühmt-berüchtigten Firmengruppe. Unsere Recherche von Ende März zeigt: Der Münchner Staatstrojaner-Hersteller FinFisher ist am Ende, mehrere Unternehmen sind insolvent, die Büros sind geschlossen und die Angestellten entlassen. Wegen des Verdachts auf illegale Exporte der Überwachungstechnologien ermittelt seit 2019 die Staatsanwaltschaft, zuletzt wollte sie Unternehmenskonten pfänden.

Im Hintergrund-Podcast spricht unser Redakteur Ingo Dachwitz mit Andre Meister, der seit gut zehn Jahren zu FinFisher recherchiert und an einer Strafanzeige mitgewirkt hat, die zum Ende der Überwachungsfirma beigetragen hat. Es geht unter anderem um die lange Vorgeschichte der Ermittlungen. Um die Überwachung von Oppositionellen und Journalist:innen in Bahrain und in der Türkei. Und darum, wie man aus wenigen Informationen und Verdachtsmomenten handfeste Erkenntnisse gewinnt.

Shownotes:

Unsere Medientipps:

