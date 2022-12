Oft sind wir ein Frühwarnsystem, jetzt werden wir überrumpelt – und zwar vom Tempo, in dem Elon Musk sein neues Spielzeug Twitter auseinandernimmt. Wie können wir Ordnung reinbringen, während ein Milliardär Chaos stiftet, und welche Zweifel begleiten uns? Das und mehr in Podcast-Folge #258.

Wie die Axt im Wald verhält sich Elon Musk, seitdem er die politisch brisante Plattform Twitter übernommen hat. Tausende Twitter-Angestellte hat er rausgeschmissen; Tausende gesperrte Twitter-Accounts will er dagegen zurückholen, darunter auch Accounts von Rechtsextremen. Wir bei netzpolitik.org staunen, in welchem Tempo sich bei Twitter das Chaos ausbreitet, während Nachrichtenmedien wie am Fließband neue Meldungen darüber produzieren.

In der neuen Folge von „Off The Record“ legen Chris Köver und Sebastian Meineck offen, wie die Redaktion mit der Musk-Situation umgeht. Haben Journalist*innen ein verzerrtes Bild von der Bedeutung der Plattform, weil sie Twitter intensiver nutzen als die meisten anderen? Wie detailliert sollte man die Kaprizen eines unberechenbaren Milliardärs überhaupt beschreiben – oder geht es längst um mehr?

Auch über Mastodon muss gesprochen werden, jenem Teil des Fediverse, der als Twitter-Alternative derzeit einen enormen Zustrom erlebt. Der Podcast verrät, welche Party da gerade steigt, und ob es wirklich so schwer ist, sich da anzumelden.

