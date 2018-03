Kampagne gegen Überwachungspaket in Österreich gestartet

Die Grundrechte-Organisation epicenter.works in Österreich startet eine Kampagne gegen das Paket mit Überwachungsmaßnahmen, dass die rechte Regierung in Wien derzeit im Eilverfahren durch das Parlament bringen möchte. Das Überwachungspaket sieht etwa verstärkte Videoüberwachung, die Einführung eines Staatstrojaners, eine Registrierungspflicht für Handy-Simkarten und eine Einschränkung des Briefgeheimnisses vor. Es soll binnen weniger Wochen beschlossen werden. Dazu bricht die Regierung offenkundig mit bisherigen demokratischen Gepflogenheiten: Sie will die Öffentlichkeit von der Anhörung zum Gesetz im Parlament ausschließen.

Wir finanzieren uns zu fast 100 % aus Spenden von Leserinnen und Lesern. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder einem Dauerauftrag.

Epicenter.works möchte nun möglichst viele Menschen in Österreich zur Teilnahme am parlamentarischen Verfahren bewegen und die Öffentlichkeit wachrütteln, schreiben die Bürgerrechtler auf der neuen Kampagnenwebseite: