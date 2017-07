Transparenzbericht: Unsere Einnahmen und Ausgaben im Juni 2017

Als von Leserinnen und Lesern finanziertes Medium setzen wir uns nicht nur für Transparenz ein, sondern wir sind auch transparent. Wir geben Euch deshalb Einblicke in unsere Einnahmen und Ausgaben im Juni 2017. Trotz Staatstrojaner und NetzDG haben wir leider Minus gemacht.

Im vergangenen Herbst hatten wir über unsere Finanzen geschrieben und auch angekündigt, ab diesem Jahr monatlich Bericht über unsere Finanzsituation zu geben. Als fast ausschließlich über freiwillige Spenden der Leserinnen und Leser finanziertes Medium stehen wir dafür, größtmögliche Transparenz über Einnahmen und Ausgaben zu schaffen.

Im Juni haben wir insgesamt 31.639 Euro eingenommen. Davon entfielen 30.877 Euro an Spenden. 512 Euro kamen über Vorträge rein, und dank eines Gerichtes erhielten wir insgesamt 250 Euro durch Geldauflagen in Folge von Verurteilungen.

Die Ausgaben betrugen insgesamt 33.005 Euro. Davon entfallen 27.782 Euro auf Personalkosten, damit finanzieren wir zehn Personen auf insgesamt 7,2 Vollzeitstellen, dazu kommen noch zwei vergütete Praktika. 2.940 Euro zahlen wir für Miete und Büroinfrastruktur. Sonstige Infrastruktur von Servern bis zur externen Buchhaltung kosteten uns 1.271 Euro, für weitere externe Dienstleistungen zahlten wir 634 Euro. An Bankgebühren entfielen 344 Euro, zusätzlich entstanden 35 Euro Werbekosten.

Trotz Staatstrojaner und NetzDG: 1.366 Euro Minus im Juni

Der Juni voller netzpolitischer Entscheidungen und dazu diversen großen Geschichten und Enthüllungen von unserer Seite, wie die Aufdeckung des Staatstrojaners, hat leider nicht dazu geführt, dass sich das in unseren Spenden abgebildet hat. Der Juni war eher durchschnittlich, von den ersten sechs Monaten steht der Juni an vierter Stelle, was die Spendeneinnahmen betrifft. Insgesamt haben wir im Juni 1.366 Euro Minus gemacht.

Wir planen für dieses Jahr mit einem Haushalt von mindestens 375.589 Euro, um den laufenden Betrieb auf dem derzeitigen Stand zu finanzieren. Bis zur Ausfinanzierung fehlen uns dafür noch 185.814 Euro. Alle Einnahmen darüber können wir in den Ausbau unseres Angebotes, mehr Recherchen und mehr Qualität investieren. Es gibt eine Vielzahl an netzpolitischen Themen, die zukünftig relevanter werden und für die wir gern mehr Zeit investieren würden.

Danke für Eure Unterstützung!

Wir sagen noch einmal allen vielen Dank für die Unterstützung! Denn diese ermöglicht uns, mit viel Energie, Spaß und ausdauernder Motivation Themen zu bearbeiten, die wichtig für die digitale Zukunft sind.

Wenn Ihr uns unterstützen wollt, findet Ihr hier alle Möglichkeiten. Am besten ist ein Dauerauftrag, der uns ermöglicht, langfristig zu planen:

Inhaber: netzpolitik.org e. V.

IBAN: DE62430609671149278400

BIC: GENODEM1GLS

Zweck: Spende netzpolitik.org

Wir freuen uns auch über Spenden via Bitcoin oder Paypal.

