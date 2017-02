Running Gag: Bundesregierung will bei der WLAN-Störerhaftung nachbessern

Über den Autor/die Autorin

Ingo ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Redakteur bei netzpolitik.org, Mitglied beim Verein Digitale Gesellschaft und Moderator des monatlichen Netzpolitischen Abends in Berlin. Themen: Big Data, Algorithmische Systeme, kommerzielle Überwachung, politische Ökonomie des Informationskapitalismus, Datenschutz, Verbraucherschutz, Plattformen, Strukturwandel der Öffentlichkeiten, politische Kommunikation, Jugend, Bildung, Digital Literacy. Ingo ist Protestant, Fan von radikaler Nächstenliebe und versucht in Vorträgen und Workshops die Evangelische Kirche mit dem digitalen Zeitalter vertraut zu machen. Außerdem setzt er sich als Mitglied der sozialethischen Kammer der EKD für eine netzpolitische Positionierung der Kirche ein. Kontakt: Ingo ist per Mail an ingo | ett | netzpolitik.org (PGP-Key) erreichbar und als @roofjoke auf Twitter unterwegs.