Wir waren live, das erste Mal seit fünf Jahren: Auf der Bühne des 39C3-Sendezentrums habe ich mit meinen Kolleg:innen Esther, Markus und Chris geplaudert. Wie war ihr Chaos Communication Congress bislang? Was hat in den letzten Wochen super geklappt und was weniger gut? Und vor allem: Wie liefen ihre Lieblingsrecherchen des Jahres ab?
Chris erzählt vom mSpy-Leak, für den wir 3,6 Millionen Nachrichten an den Support einer Überwachungs-App ausgewertet haben. Markus spricht über eine außergewöhnliche Crowd-Recherche zwischen Berlin und Belgrad. Und Esther berichtet von den Mühen der Berichterstattung über Verwaltungsdigitalisierung.
Außerdem beantworten wir Hörer:innenfragen: Welche Recherchen sind so richtig schief gelaufen? Wie viele Admins arbeiten bei netzpolitik.org? Und welche Drähte haben wir ins Parlament?
In dieser Folge: Chris Köver, Esther Menhard, Ingo Dachwitz und Markus Reuter.
Produktion: Serafin Dinges.
Titelmusik: Trummerschlunk.
Hier ist die MP3 zum Download. Wie gewohnt gibt es den Podcast auch im offenen ogg-Format. Ein maschinell erstelltes Transkript gibt es im txt-Format.
Unseren Podcast könnt ihr auf vielen Wegen hören. Der einfachste: in dem Player hier auf der Seite auf Play drücken. Ihr findet uns aber ebenso bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, die URL lautet dann netzpolitik.org/podcast.
Wir freuen uns auch über Kritik, Lob, Ideen und Fragen entweder hier in den Kommentaren oder per E-Mail an podcast@netzpolitik.org.
Links und Infos
Blattkritik
- Der Congress-Talk von Chris darüber, wie Ausländerbehörden Handys durchsuchen
- Esthers Artikel zum Datenatlas der Bundesregierung
- Der Beitrag von Markus: „netzpolitik.org wirkt“
- Ingos und Sebastians Artikel zu möglichen Datenkäufen durch deutsche Sicherheitsbehörden
Hausmitteilungen
- Jahresrückblick: Unser Jahr in Zahlen
- Ausgezeichnet: Daniel Leisegang und Anna Biselli als drittbeste „Chefredaktion des Jahres“
- Unsere Spendenkampagne zum Jahresende: Videos, Merch und mehr
Aus dem Maschinenraum/Thema des Monats
- Chris‘ und Martins Recherche zu einer Stalking-App: Der mSpy-Leak
- Markus‘ Recherche zu einer neuartigen Bedrohung für die Versammlungsfreiheit: Was wir über die mysteriöse Waffe wissen, die in Belgrad gegen friedliche Proteste eingesetzt wurde
- Esthers Recherche zur Planlosigkeit bei digitaler Souveränität: Keine Strategie für Umstieg auf Windows 11
Kapitel
00:00:00 Begrüßung
00:03:32 Blattkritik
00:07:44 Hausmitteilungen
00:09:18 Thema des Jahres
00:37:57 Postfach
00:44:52 Credits
0 Ergänzungen