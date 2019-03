Was vom Tage übrig blieb: Googles Meme-Seite, Frühstücks-Kopien und ein wütender Datenschutzbeauftragter

Falsche Behauptungen der Initiative Urheberrecht (Bundesdatenschutzbeauftragter)

Der Bundesdatenschutzbeautragte Ulrich Kelber ist sauer, weil ihn die Lobbyorganisation „Initiative Urheberrecht“ falsch wiedergegeben hat. „Die Initiative Urheberrecht sollte zur Kenntnis nehmen, dass in einer freiheitlichen Demokratie aus dem Umstand, dass jemand eine andere Auffassung vertritt und Rechtsvorschriften unter einem anderen Fokus betrachtet, nicht automatisch geschlussfolgert werden kann, dass er sich nicht mit den Gesetzestexten und Fakten beschäftigt hat“, so Kelber in seinem lesenswerten Statement. Der Initiative Urheberrecht gehören auch die Journalistenverbände DJV und dju an.

Zuviel PR vom Parlament (Legal Tribune Online)

Jörn Reinhard hat sich das umstrittene Werbevideo des Europaparlaments zur Urheberrechtsreform angeschaut und kritisiert juristisch die eine gegen Gleichheits- und Neutralitätsgebot verletzende Öffentlichkeitsarbeit.

Public Shaming: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

John Oliver thematisiert in seiner Show die Problematik, wenn Personen unfreiwillig und unschuldig ans Licht der Öffentlichkeit gezehrt werden und Gegenstand von öffentlichen Debatten werden.

„Wir alle machen Tausende Kopien schon vor dem Frühstück“ (SZ)

Der Science-Fiction-Autor und Aktivist Cory Doctorow erklärt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, warum er als Autor und Urheber gegen die EU-Urheberrechtsreform ist.

Streit um Uploadfilter: Wie Axel Voss das Internet sieht (Vice)

Falls sich jemand noch fragt, ob die Väter und Mütter der EU-Urheberrechtsreform das Netz verstanden haben, kann sich bei Vice ein Interview mit dem Berichterstatter Axel Voss (CDU) durchlesen. Hint: Nein. „Ich bin kein Techniker und kann ich Ihnen auch nicht erklären, ob man Remixe dann wirklich so gut unterscheiden kann. Aber bei Google, da gibt’s ja noch die Seite, wo man Memes anklicken kann, eine richtige Rubrik.“

Wettbewerb zur Namensfindung des virtuellen Berliner Bürger-Service-Assistenten (Berlin)

Die Berliner Verwaltung sucht für ihren Chatbot zur Beantwortung von Bürgerfragen einen Namen. Zu gewinnen gibt es u.a. eine Jahreskarte der Berliner Bäder Betriebe. Wenn man doppelt Glück hat, funktioniert das nächstgelegene Schwimmbad sogar noch.

Telephone Operator (Youtube)

David Neevel hat den Telephone Operator gebaut, ein Roboter, der uns unsere Social-Media-Tätigkeiten abnimmt. Seht selbst:

