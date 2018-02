Getarnt als Gamer: Einblicke in eine rechtsradikale Troll-Armee

Die Teilnehmer des rechtsextremen Netzwerks Reconquista Germanica kapern Hashtags auf Twitter, teilen massenhaft Inhalte rechtsextremer Populisten und kommentieren Videos auf YouTube. Nun wurde ihr Server gelöscht, doch ein neuer hat sich bereits formiert und will zum „Sturmangriff“ übergehen.

Unter dem Namen „Reconquista Germanica“ organisieren sich auf dem Gaming-Chat-Dienst Discord Rechtsradikale, um soziale Netzwerke zu beeinflussen. Seit ein paar Tagen geraten nun immer mehr interne Informationen der Troll-Armee nach außen, auch haben die Rechtsradikalen mit der Sperrung ihres ursprünglichen Kanals zu kämpfen.

Wir finanzieren uns zu fast 100 % aus Spenden von Leserinnen und Lesern. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder einem Dauerauftrag.

Tarnung als „Vereinigung von Gamern und LARPern“

Doch nachdem der letzte Server gelöscht worden war, dauerte es nicht einmal einen Tag, bis sich eine Alternative gründete – oder wie es die Facebook-Seite der Gruppe ausdrückt: „Nach der unrechtmäßigen Löschung unseres Servers befinden wir uns aktuell im Wiederaufbau – wenn nicht gar im Sturmangriff.“

Reconquista Germanica bezeichnet sich in seinem Regelwerk selbst als „satirisches Internet-Projekt ohne Bezug zur realen Welt“, es sei eine „Vereinigung von Gamern und LARPern“. Die Aktionen und Diskussionen, die wir bei unseren Recherchen sehen, widersprechen dieser Aussage.

Das Netzwerk ist streng hierarchisch organisiert. Wer neu beginnt, muss erst zum Rekruten aufsteigen. Von dort aus geht es weiter zum Rang des Gefreiten, aber dafür müssen die Teilnehmer ein Bewerbungsgespräch absolvieren und gewisse Voraussetzungen erfüllen, etwa „charakterliche Eignung“. Dazu gehören laut einem „General“ des Netzwerks: „Ordentliches Betragen, Sachverstand, regelmäßige Anwesenheit, Vertrauenswürdigkeit und Mitarbeit“.

Es gibt noch weitere Ränge wie beispielsweise Youtuber, Offiziere und Generäle. An der Spitze der Hierarchie stehen der Oberbefehlshaber und die Paladine, deren Bezeichnung daran erinnert, wie Hermann Göring einst genannt wurde. Verbunden mit dem militärischen Aufstieg sind mehr Rechte und damit tiefere Einblicke in das Netzwerk.

Aufgabenverteilung per „Chefappell“

Welche Aufgaben die Rädchen im Reconquista-Netzwerk zu erfüllen haben, teilt Oberbefehlshaber Nikolai Alexander per „Chefappell“ mit, enthalten sind dort auch Hinweise auf die Leaks aus den eigenen Reihen:

Aufrufe bestehen unter anderem darin, „ein paar sinnvolle Kommentare“ zu YouTube-Videos ideologisch Gleichsinnter beizusteuern, „um diesen degenerierten Abfallmenschen-Kommentarmüll“ in den Hintergrund zu drängen:

Diesem Aufruf folgen nun die Anhänger, hinterlassen positive Kommentare und voten gleichzeitig ein Youtube-Video hoch- Doch auch untereinander tauschen sich die Teilnehmer aus und empfehlen im Kanal #unterstuetzungszentrum Videos und Tweets, die es sich zu teilen lohnt, in der #memwerkstatt sind Bilder gesammelt, die sich bei Gelegenheit schnell verbreiten lassen.

Verdeckte Trollarmee

Der Twitter-Account Alt Right Leaks veröffentlicht derzeit Materialien aus dem Inneren des Netzwerkes, so zum Beispiel einen Mitschnitt, in dem offenbar Administratoren von Reconquista zu hören sind. Die Aufnahme stammt aus der Zeit vor der Bundestagswahl 2017, eine längere Version ist hier verfügbar.

Auf Twitter hingegen ist das Netzwerk kaum unter dem Hashtag #ReconquistaGermanica sichtbar, es organisiert sich mit zahlreichen pseudonymen Accounts und arbeitet verdeckt als Troll-Armee. Dabei sind Verweise auf die Herkunft aus der Troll-Armee eher störend für die Strategie der stillen Meinungsbeeinflussung. Eine Auswertung des Hashtags (Stand 29. Januar 2018) ergibt, dass nur 114 Accounts unter dem Hashtag #ReconquistaGermanica posten.

Nur ein Puzzleteil rechtsradikaler Social-Media-Arbeit

Reconquista Germanica ist nicht die einzige Plattform, auf der Rechtsradikale Aktionen in sozialen Medien organisieren. Für Twitteraktivitäten von eigenen Accounts und Sockenpuppen existiert ein eigener Meme-Manager. Er ist mit dem Lambda-Logo, dem Erkennungszeichen der Identitären Bewegung, gekennzeichnet. Auf diesem kann man sich per Twitter einloggen und auf einen großen Fundus rechter und rechtsextremer Meme zurückgreifen sowie selbst Memes hochladen.

Doch wer selbst Bilder hochladen will, benötigt einen verifizierten Account. Dieser Hinweis führt zu einem weiteren Server beim Gaming-Chat Discord: #Infokrieg. Auch dort herrscht eine strenge Hierarchie, an alle Informationen gelangen nur „Trusted Members“ und „Veteranen des Meme-Wars“:

Daneben existieren weitere Server mit Namen wie „Neumärz“ auf discord, die mit Sprüchen wie „Du bist Patriot? Du willst etwas für dein Land tun? Dann komm zu uns und werde aktiv!“ werben. Wir freuen uns daher über weitere Einblicke und Hinweise zu rechtsradikalen Social-Media-Kampagnen.