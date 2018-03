EU-Experten erklären den Begriff Fake News für tot

Eine Expertengruppe der EU-Kommission zum Thema Fake News möchte als erstes Ergebnis ihrer Arbeit diesen Begriff abschaffen. Der Begriff Fake News, der sich seit der US-Wahl 2016 stark verbreitet, sei einschränkend und irreführend. Stattdessen sprechen die Experten lieber von Desinformation, heißt es im heute in Brüssel vorgestellten Bericht der Gruppe. Gemeint sind damit alle Formen von falscher, ungenauer und irreführender Information, die mit der Absicht, der Öffentlichkeit zu schaden oder Profit zu machen, veröffentlicht oder vertrieben wird. EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel betonte, sie wolle künftig den Begriff Desinformation verwenden.

Der Expertenbericht macht einige Vorschläge, um stärker gegen Desinformation vor allem im digitalen Raum vorzugehen. Die Experten drängen darauf, den Qualitätsjournalismus zu stärken und mehr für die Medienbildung („media literacy“) zu tun. Aber auch Social-Media-Plattformen wie Facebook und Youtube sollen bei der Verbreitung von Desinformation stärken in die Verantwortung genommen werden. Eine Reihe von Maßnahmen wurde in einem Verhaltenskodex zusammengefasst, dem sich die Plattformen künftig verschreiben sollen. Der Expertengruppe gehören Wissenschafter, Vertreter der Medienbranche und der Internetplattformen an.

Was die Plattform in den Feed spült

Eine Forderung im Bericht der Gruppe sticht besonders hervor: Die Plattformen sollen transparenter damit umgehen, wie ihre Algorithmen Nachrichten auswählen und verstärken. Im Bericht heißt es, Faktchecker und Medienorganisationen wollen besser verstehen, wie die Nachrichten verbreitetet werden und wünschen sich, die Plattformen würden bei wesentlichen Änderungen ihrer Algorithmen die Öffentlichkeit im Voraus informieren. Damit spricht die Kommission einen wunden Punkt an, denn bisher ist unklar, wie genau die Empfehlungsmaschinen von Plattformen wie Facebook und Youtube funktionieren. Untersuchungen machten in letzter Zeit aber deutlich, dass den Algorithmen bei Facebook und Youtube eine große Rolle dabei zukommt, problematische Inhalte massiv weiterzuverbreiten.

Der Verhaltenskodex nennt insgesamt zehn konkrete Vorgaben an die Plattformen. Mehrere davon fordern einen transparenteren Umgang damit, wie die Internetkonzerne mit Werbung Geld verdienen. Auch wünschen sich die Experten den (datenschutzkonformen) Zugang zu Daten der Plattformen für Forschungszwecke, um die Verbreitung von Missinformation genauer zu verstehen. Nutzern soll zudem mehr Kontrolle darüber eingeräumt werden, was ihnen angezeigt wird. Bei viralen Inhalten müsse weiter die Möglichkeit geprüft werden, zusätzlich Nachrichten aus vertrauenswürdigen Quellen anzubieten. Der Kodex soll ab 1. Januar 2019 umgesetzt werden.

Vorsichtiger Optimismus

Der Vertreter der Wikipedia-Stiftung Wikimedia in der Expertengruppe, Dimitar Dimitrov, äußerte sich vorsichtig optimistisch zu dem Ergebnis. In einer Stellungnahme an netzpolitik.org schrieb er:

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie Transparenz bei Plattformen und mehr Investitionen in Medienkompetenz und Qualitätsjournalismus hören sich zwar sehr gut an, aber es liegt an allen Beteiligten, ob sie auch tatsächlich sinnvoll umgesetzt werden. Auch einige Ideen zum Aufbau von Vertrauensmechanismen (Verifizierungs-, Rating-, Flaggingsystemen) klingen spannend, müssten allerdings in Pilotprojekten erst einmal getestet werden.

Die Vorschläge der EU-Kommission bleiben erstmal nur Vorschläge. EU-Kommissarin Gabriel stellte klar, dass die Kommission vorerst keine neuen Gesetze gegen Desinformation plant. Die Vorsitzende der Expertengruppe, Madeleine de Cock Buning, sagte, die Vorschläge sollten keinesfalls auf eine Form der Zensur von Inhalten hinauslaufen. Ohne neue Regulierungsinitiative wird aber wohl – abseits der gutgemeinten, aber schwach formulierten Empfehlungen – vorerst kein zusätzlicher Druck auf die Plattformen aufgebaut, tatsächlich transparenter mit ihren Empfehlungsalgorithmen umzugehen. Der Newsfeed von Facebook und andere Mechanismen, die für Millionen von Menschen in Europa mediale Realitäten schafft, bleiben eine Black Box.