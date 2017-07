Der NSA-Untersuchungsausschuss ist vorbei, die Aufarbeitung geht weiter

Seit 2014 beschäftigt uns der NSA-Untersuchungsausschuss. Er sollte nach den Snowden-Enthüllungen aufklären, was US-Geheimdienste in Deutschland treiben und wie deutsche Behörden – insbesondere der BND – daran beteiligt sind. Wir haben die Sitzungen und Geschehnisse rund um den Ausschuss minutiös begleitet, Live-Blogs mit insgesamt 5,6 Millionen Zeichen geschrieben, Leaks veröffentlicht und Berichte entschwärzt. In anderen Worten: Wir waren all die Jahre eng am Thema dran und haben nun ein Dossier zum Thema erstellt.

An vielen Stellen hat uns der Ausschuss frustriert. BND und Bundeskanzleramt haben alles dafür getan, so wenig wie möglich preiszugeben, Zeugen hatten abgrundtiefe Erinnerungslücken oder verwiesen mantra-artig darauf, nur in geheimer Sitzung aussagen zu können. Und obwohl trotz alledem an vielen Stellen das rechtswidrige Handeln der Geheimdienste und ihre teils abenteuerlichen Gesetzesinterpretationen zu Tage traten, bekam der BND ein Gesetz geschenkt, das große Teile seines bisherigen Handelns legalisiert und seine Befugnisse ausweitet.

Mehr Wissen durch Aufarbeitung

Doch wir dürfen nicht vergessen, dass wir sehr viel über die Arbeit des BND und des Bundesverfassungsschutzes gelernt haben. Durch die Aussagen in den Ausschusssitzungen und geleakte Dokumente haben wir so viel wie nie über die Praxis der deutschen Spione erfahren. Dieses Wissen aufzuarbeiten und zu nutzen ist wichtig. Es wäre fatal, wenn die Informationen in einem 1.822 Seiten umfassenden Abschlussbericht untergehen und als Staubfänger im Archiv des Bundestages verschwinden.

Unser Dossier soll daher nicht nur die Geschehnisse dokumentieren, sondern auch als Ausgangspunkt für weitere Recherchen dienen. Wer eine chronologische Übersicht über die Ereignisse der letzten Jahre sucht, wird bei werkontrolliertwen.de fündig. Das Archiv hat alle verfügbaren Ereignisse und Enthüllungen rund um den Ausschuss zusammengetragen. Und wenn doch etwas fehlen sollte, dann freut es sich über Hinweise.

Offenlegung: Die Autorin hat bei der Erstellung des Archivs werkontrolliertwen.de mitgewirkt.