Analyse: Diese Emojis nutzen die Anhänger der Parteien auf Facebook

Der Hamburger Politikstudent Josef Holnburger hat sich die Nutzung von Emojis bei den unterschiedlichen Parteien auf Facebook angeschaut. Dazu wertete er 1.333.919 Kommentare von 229.285 Nutzern aus, welche im Zeitraum von Juli 2016 bis Juli 2017 auf den Facebook-Seiten der CDU, CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und der Linken gepostet wurden.

Er fand heraus:

Wenig überraschend: 😂 und 👍 sind bei allen Parteien die am häufigsten verwendeten Emojis. Es handelt sich bei diesen beiden Emojis nämlich um die am häufigsten verwendeten Bildchen weltweit. […] Interessant wird der Unterschied zwischen den Parteien abseits von 😂 und 👍. Bei AfD, CDU und CSU folgen nämlich Emojis mit negativer Konnotation. Der wütende Smiley landet bei den Grünen erst auf Platz 7, bei den Linken auf Platz 6, in den Kommentaren der SPD findet man ihn erst an neunter Stelle – Platz 1 bis 6 sind bei den Sozialdemokraten nur mit positiven Emotionen besetzt.