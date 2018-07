Call for Papers

Wir suchen Einreichungen für das Programm

Ein Teil unseres Programmes wird von uns direkt kuratiert, das heißt, wir laden Menschen direkt ein. Aber unsere "Das ist Netzpolitik!"-Konferenzen leben auch vom Mitmachen: Mit Deiner Idee kannst Du auch Teil unseres Programmes werden. Dazu suchen wir Einreichungen für Vorträge zu netzpolitisch relevanten Themen, künstlerische Interventionen in oder vor der Volksbühne während unserer Konferenz (oder abends auf unserer Geburtstagsparty) und konkrete Ideen für Hands-On-Workshops mit Tipps und Anleitungen für eine lebenswerte digitale Gesellschaft. Letzteres kann von der Konfiguration von Freifunk-Routern über Bastel-Workshops für Luftdaten.info (oder andere Projekte) bis hin zu Hilfestellungen bei Krypto-Foo alles sein, was Menschen digital ermächtigt. Du willst dabei sein und Dich einbringen?! Dann schick uns eine Mail mit Deiner Idee und wenn wir noch keinen Kontakt hatten, stell Dich doch kurz vor. Die Mailadresse dafür ist cfp (ett) netzpolitik.org. Wir haben keine genaue Deadline, beginnen aber bereits mit der Planung des Programmes. Mit anderen Worten: Je früher Du Dich meldest, umso mehr freie Slots haben wir noch in der Planung.