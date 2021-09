Wer sich nicht ganz sicher ist, welche Partei ein Kreuzchen am Wahlsonntag verdient, kann sich mit einem schnellen Quiz behelfen. Mit insgesamt 25 Thesen lassen sich auf DeinWal.de die eigenen politischen Präferenzen mit den Abstimmungen der letzten vier Jahre im Bundestag abgleichen. Eine an das Rechenmodell des Wahl-O-Mats angelehnte Auswertung zeigt am Ende den Grad der Übereinstimmung mit den jeweiligen Parteien.

Entwickelt und betrieben von drei Freiwilligen, kommt das Open-Source-Tool ohne Tracking und externe Finanzierung aus. Vom Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung, der am 2. September starten soll, unterscheidet es sich in einem zentralen Punkt: Ausgewertet wird das tatsächliche Abstimmungsverhalten, nicht die Versprechen der Fraktionen. Im Bundestag nicht vertretene Parteien wurden naturgemäß nicht erfasst.

Namentliche Abstimmungen

Als Grundlage dienen hauptsächlich die namentlichen Abstimmungen, wie sie auf Bundestag.de veröffentlicht werden. Das Team hat die Daten heruntergeladen und bereits für das verwandte Projekt WahlBilanz.de aufbereitet. Neben der Übersicht nach Parteien lässt sich deshalb auch leicht nachvollziehen, wie einzelne Abgeordnete abgestimmt haben.

Eine vollständige Übersicht liefert das Tool freilich nicht, dazu sind die 25 Fragen aus vier Themenblöcken zu knapp. Netzpolitische Thesen etwa finden sich bloß am Rande wieder. Zudem ist die Fraktionsdisziplin in der deutschen Politik recht hoch. Wie das Team aber schreibt, hat es Abstimmungen ausgewählt, die es für interessant und relevant hält und die ein Abstimmungsverhalten zeigen, das zu den Parteien passt.

Die Bundestagswahl findet am 26. September statt. Zum ersten Mal seit 2005 wird es eine Kanzlerin geben, die nicht Angela Merkel heißt. Aktuellen Meinungsumfragen zufolge liefern sich CDU/CSU, SPD und Grüne ein Kopf-an-Kopf-Rennen wie selten zuvor. Politikwissenschaftliche Forschung zeigt jedoch, dass rund die Hälfte aller Wähler:innen erst kurz vor der Wahl entscheiden, wem sie ihre Stimme geben.