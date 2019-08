Was vom Tage übrig blieb: Skype hört zu, TikTok verwirrt, Juul erkennt Gesichter

Revealed: Microsoft Contractors Are Listening to Some Skype Calls (VICE Motherboard)

Nach Google, Amazon und Apple jetzt auch Microsoft: Wenn Skype-Nutzerinnen die Übersetzungsoption des Programms nutzen, können Dienstleister den Anrufen zuhören. Motherboard erhielt direkten Zugang zu Aufnahmen von Anrufen auch mit intimem Inhalt. Diese werden angeblich zur Verbesserung der Übersetzungen analysiert. Die Option für simultane Audioübersetzung gibt es seit 2015, angeblich funktioniert sie mit KI – aber wie alle KI-Dienste benötigt sie menschliche Helferinnen, die dem Algorithmus sagen, was er zu tun hat.

TikTok Users Are Convinced the Platform’s Algorithm Hates Them (FFWD)

Bei TikTok geht alles etwas schneller, auch die Beschwerden gegen unfaire Algorithmen. Aber wenn auf einmal weniger Zuschauer da sind, dann liegt das höchstwahrscheinlich nicht an der KI, sondern einfach am Content, schreibt FFWD. Doch da liegt ja auch das Problem: Wenn Algorithmen transparent wären, müssten Videoschaffende keine Teeblätter lesen, um hinter eventuelle Änderungen zu kommen.

Troll-Forscherin Whitney Phillips: „Für manche ist Hass ein Job“ (Spiegel Online)

Über die Geschichte von 4chan berichtet Whitney Phillips, US-amerikanische Medienexpertin. Sie identifiziert den „Gamergate“-Skandal 2014 als Punkt, wo aus ironischem Posieren als Rechtsextreme tatsächlicher Extremismus wurde und der Ableger 8chan hochgezüchtet wurde. Inzwischen hat die Plattform aber ihre kulturelle Leitfunktion verloren, sagt sie – zu viel Gewalt sei für den Mainstream nicht mehr schmackhaft.

Juul launches ecigarettes that monitor users‘ vaping (Financial Times, softe Paywall)

Wer die Juul C1 benutzen will, muss sich zuerst von ihrem Smartphone per Gesichtserkennung bestätigen lassen, dass sie über 18 Jahre alt ist. Die relativ absurd klingende Maßnahme soll gegen den zunehmenden Nikotinkonsum bei Minderjährigen helfen. Zumindest hat Juul „momentan keine Pläne“, die Daten weiterzuverkaufen.

