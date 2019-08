Was vom Tage übrig blieb: Micky-Mouse-Schlupflöcher, Metadatenfallen und funkende Räder

Mobike übermittelt Nutzerdaten nach China (tagesspiegel.de)

Wer Mobike fährt, sorgt auch anderswo in Datenbanken für Bewegung: Der Leihradanbieter leitet personenbezogene Daten nach China weiter. Das hat die Berliner Datenschutzbehörde auf den Plan gerufen, die bisher keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt hat. Die Untersuchung läuft noch weiter. In der Zwischenzeit rät die Stiftung Warentest von der Nutzung ab.

Der IT-Sicherheitsforscher Micah Lee analysiert, wie die Trump-Administration Whistleblower verfolgt. Dies tut sie schneller und häufiger als der vorherige US-Präsident Barack Obama, der auch nicht gerade auf sich warten ließ. Lee geht auf vermeintliche Fehler der Whistleblower ein und fragt, welche technischen Kniffe helfen.

Das „Mickey-Mouse-Schutzgesetz“ hat ein Schlupfloch: Nach einer Analyse der New York Public Library kümmerten sich viele Urheber, die ihre Bücher zwischen 1923 und 1964 veröffentlichten, nicht darum eine Urheberrechtsverlängerung zu beantragen. Da die 75 Jahre Schutzfrist in diesen Fällen nicht gilt, sind eine große Anzahl an Büchern aus dieser Zeit nun gemeinfrei. Das gilt allerdings nicht für Deutschland – hier schützt die Regelschutzfrist ein Werk für 70 Jahre nach dem Todestag des Urhebers.

