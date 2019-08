Was vom Tage übrig blieb: Babys, Bier und Besonnenheit

Berichterstattung über Sicherheitslücken: So sicher nicht (golem.de)

Schlimm! Gefährlich! Alle Systeme abschalten! Angst! So kommt man sich manchmal vor, wenn einen die nächste Sicherheitswarnung erreicht. Sebastian Grüner und Moritz Tremmel haben ein Plädoyer für mehr Besonnenheit geschrieben. Und verraten, wie sie entscheiden, über welche Sicherheitslücke sie berichten – oder auch nicht.

Babyschlaf visualisiert – als selbstgestrickte Schlafdecke (heise.de)

Was haben Babys, Excel, Schlaf, Webserver und Stricknadeln miteinander zu tun? Eigentlich nix, es sei denn, man macht ne Decke draus. Hätten wir auch gern, selbst ohne Baby.

Es ist internationaler Tag des Bieres (Twitter/@EU_Commission)

Ok, Bier und Netzpolitik ist vielleicht nicht ganz so einfach verknüpfbar. Aber wenn man sich anstrengt, gehts. Deshalb ein paar Digitalbier-Links: zum „Beer Fingerprinting“ mit KI (natürlich), zur allseits beliebten und gefürchteten Brauerei Oettinger (ähnlich wie bei der BILD: jeder weiß, wies schmeckt, aber keiner gibt zu, es zu trinken) aka „Top Company für digitale Talente“ und einer Erklärung, warum kostenloses WLAN den Moment kaputt macht, wenn die Hopfenkaltschorle angezapft wird – „Online samma!“

Today is #InternationalBeerDay!

Last year, over 39 billion liters of beer were produced in the EU

Germany was the top producer, while the Netherlands was the top exporter

Learn more → https://t.co/yH4902ckjR via @EU_Eurostat pic.twitter.com/o6W45kgq3A

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 2, 2019