NPP 182 zu Freier Software: Public Money, Public Code?

Software, die wir alle schon längst mit Steuergeldern bezahlt haben, sollte frei sein. Deshalb setzen sich Matthias Kirschner und Katharina Nocun für mehr Freie Software (nicht nur) in der öffentlichen Verwaltung ein. Im Podcast erklären sie, warum Freie Software ein Erfolgsmodell ist, was wir aus dem LiMux-Fail in München lernen können und was das Ganze mit Gewaltenteilung zu tun hat.



https://netzpolitik.org/wp-upload/2019/08/NPP182_-Mit-freier-Software-zur-digitalen-Gewaltenteilung.mp3

Kaum etwas ist für Staaten so wichtig wie ihre Souveränität. Warum aber machen sich Regierungen und Behörden bei ihrer IT-Infrastruktur dann so abhängig von den Produkten kommerzieller Anbieter? Und warum wird Software, die durch Steuergelder von uns allen finanziert wird, nicht als Freie Software veröffentlicht, die von allen genutzt werden kann?

Darüber sprechen wir in der Folge 182 unseres Netzpolitik-Podcasts NPP mit Matthias Kirschner und Katharina Nocun. Matthias ist Präsident der Free Software Foundation Europe. Katharina ist Publizistin und Netzaktivisitin. Beide haben an der Kampagne „Public Money, Public Code“ mitgewirkt, die für mehr Freie Software in der öffentlichen Verwaltung wirbt.

Die beiden erklären, was man eigentlich genau unter Freier Software versteht und warum sie nicht nur aus ökonomischer, sondern auch aus demokratischer Perspektive viele Vorteile mit sich bringt. Außerdem klären sie über weit verbreitete Mythen zu Freier Software auf, bringen Licht ins Dunkel um den viel diskutierten LiMux-Fail der Stadt München und sprechen über das große Vorbild Barcelona.

Am Ende des Podcasts steht – neben Anregungen, was wir alle und die Politik tun können – ein Zitat des antiken Philosophen Augustinus von Hippo: „Denn jede Sache, die durch Mitteilung an andere nicht verliert, besitzt man nicht, wie man soll, solange man sie nur selber besitzt, ohne sie wieder an andere weiterzugeben.“

Shownotes:

NPP ist der Podcast von netzpolitik.org. Hier ist der Link zum Download von NPP 182 als mp3-Datei. Ihr könnt den Podcast auch als OGG-Datei herunterladen oder bei Spotify abonnieren. Wie immer freuen wir uns über Kommentare, Wünsche und Verbesserungsvorschläge. Und wir freuen uns über Bewertungen auf den üblichen Podcast-Portalen, denn mit vielen guten Bewertungen steigt die Sichtbarkeit.