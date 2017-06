Mit Pornos für die Netzneutralität

Am 12. Juli soll ein Internet-weiter Aktionstag helfen, die Netzneutralität in den USA zu retten. Dort steht das Grundprinzip des Internets, alle Daten gleich zu behandeln, auf der Kippe, da die Telekommunikationsaufsicht FCC kürzlich die ersten Schritte zur Abschaffung unternommen hat.

Im Unterschied zu so mancher Online-Petition dürfte die Aktion einiges an Potenzial haben, denn die jetzt schon lange Liste an teilnehmenden Webdiensten wird nicht nur immer länger, sondern füllt sich auch mit bedeutenden Anbietern: Neben den Internetriesen Amazon, Reddit oder Imgur hat gestern die Pornoplattform Pornhub angekündigt, ebenfalls mitzumachen. Aus der Zivilgesellschaft sind Organisationen wie Access Now, ACLU oder Greenpeace dabei.

So sollte auch jenen, die Netzneutralität als zu abstrakt und sperrig abtun, klar werden, was sie demnächst erwarten könnte: Ausgebremste Webseiten oder kostenpflichtige Überholspuren würden zum Normalzustand und das Internet würde eher einem Kabelanbieter ähneln, der Nutzern Inhalte vorsetzt, warnen die Organisatoren von Fight for the Future.

Wie genau die Aktion aussehen wird, ist derzeit noch unbekannt. Als Blaupausen dienen sollen jedenfalls die erfolgreichen Web-Kampagnen gegen die internetfeindlichen US-Gesetzesinitiativen SOPA und PIPA von 2012 oder der Internet Slowdown Day von 2014. Betreiber von Webseiten, die am Aktionstag teilnehmen möchten, können sich auf der Kampagnenseite anmelden.