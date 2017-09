Videos, Audios und Fotos von der vierten „Das ist Netzpolitik!“-Konferenz

Am vergangenen Freitag fand in Berlin unsere vierte „Das ist Netzpolitik!“-Konferenz statt. Mehr als 450 Menschen waren ins Kosmos-Kino gekommen, um 29 Vorträgen von 33 Sprecherinnen und Sprechern zu zahlreichen aktuellen Debatten auf zwei Bühnen zu hören.

Unsere Videodokumentation bietet großes Weiterbildungsprogramm

Wir sehen die „Das ist Netzpolitik!-„Konferenzen zwar immer auch als Ort, an dem die digitale Zivilgesellschaft zusammenkommt und sich austauscht. Aber vor allem dient das Programm auch zur komprimierten Weiterbildung der aus unserer Sicht aktuell wichtigsten Themen der netzpolitischen Debatte – sowohl bei uns in Deutschland als auch in der Europäischen Union. Insofern freuen wir uns in diesem Jahr über die erstmalige Unterstützung durch das Video Operation Center des Chaos Computer Club, das für unsere beiden Vortrags-Säle Livestreams angeboten hat. Und alle Vorträge sind jetzt in verschiedenen Audio- und Videoformaten auf media.ccc.de dokumentiert. Wer lieber Youtube schaut, findet die Videos auch in unserem Kanal.

In den kommenden Wochen werden wir die einzelnen Vorträge und Diskussionen genauer beleuchten und für Euch dokumentieren.

Zahlreiche Bilder stehen unter einer freien Lizenz in unserer Bildergalerie. Hier ist nur ein kleiner Ausschnitt.

Medienberichte über #np13

Wir danken der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Chaos Computer Club, Mozilla und Wikimedia Deutschland für die freundliche Unterstützung unserer Konferenz.