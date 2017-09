Kampagne: Öffentliches Geld, Öffentlicher Code

Unter dem Schlagwort „eGovernment“ versprechen mittlerweile alle Parteien, die öffentliche Verwaltung digitalisieren zu wollen. 31 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter die Free Software Foundation Europe, EDRi, der Chaos Computer Club und die Digitale Gesellschaft fordern nun in einem offenen Brief, diese kritische Infrastruktur in öffentlicher Hand zu behalten.

Vor der Bundestagswahl fordern die Organisationen deutsche und europäische Parlamentsabgeordnete auf, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit öffentlich finanzierte Software anschließend unter Freie-Software- und Open-Source-Lizenzen öffentlich zugänglich bleiben. Dieser Ansatz sei sinnvoll, heißt es im Brief, weil …

Um die politische Durchschlagskraft zu erhöhen, hoffen die Organisatoren auf zahlreiche Mitunterzeichner.

Matthias Kirschner, Präsident der Free Software Foundation Europe, sagt über die Kampagne:

Wir brauchen Software, die das Teilen von guten Ideen und Lösungen unterstützt. Nur so werden wir in der Lage sein, digitale Angebote für Menschen aus ganz Europa zu verbessern. Wir brauchen Software, die Wahlfreiheit, Zugang und Wettbewerb garantiert. Wir brauchen Software, die öffentlichen Verwaltungen dabei hilft, die volle Kontrolle über ihre kritische digitale Infrastruktur zu erlangen und es ihnen so so erlaubt, von einer Handvoll Unternehmen unabhängig zu werden und bleiben zu können.