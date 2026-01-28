Beim einem Zweitligaspiel der Fußball-Männerteams des 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am vergangenen Samstag gab es Ausschreitungen. Nach Polizeiangaben soll es 70 verletzte Polizisten gegeben haben. Der sächsische Landesverband der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gab dazu eine Pressemitteilung heraus und bebilderte sie mit einem KI-generierten fotorealistischen Bild. Darauf zu sehen: ein blutender Polizist, der von zwei Kollegen gestützt wird.
Dieses Bild war klein mit dem Hinweis „KI: ChatGPT“ gekennzeichnet, erweckt aber auf den ersten Blick den Eindruck, dass dies ein echtes Bild sei. In sozialen Medien sorgte die Bebilderung für Empörung. So kritisierte der Forscher Daniel Mullis auf Bluesky: „Es ist das erste Mal, dass ich solche Bilder von seriösen Stellen sehe, die Ereignisse so darstellen, dass sie besser ins eigene Bild passen.“ Das sei nicht gut, der Deutsche Gewerkschaftsbund, in dem die Gewerkschaft Mitglied ist, dürfe hier nicht schweigen.
Polizeigewerkschaft: „Symbolische Illustration“
Auf Nachfrage, warum die Gewerkschaft hier ein solches Bild einsetze, hat der GdP-Landesvorsitzende Jan Krumlovsky netzpolitik.org geantwortet, dass das KI-generierte Bild als „symbolische Illustration“ eingesetzt worden sei. „Diese Entscheidung erfolgte bewusst, um auf das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte im Zusammenhang mit dem Fußballspiel aufmerksam zu machen, ohne reale Einsatzkräfte, Beteiligte oder konkrete Einsatzsituationen abzubilden“, so Krumlovsky weiter. Als Begründungen nennt der Polizeigewerkschafter den Schutz von Persönlichkeitsrechten, laufende Ermittlungen sowie den respektvollen Umgang mit betroffenen Kolleginnen und Kollegen.
Krumlovsky betont, dass das Bild als KI-generiert gekennzeichnet ist. „Es sollte keine dokumentarische Abbildung eines realen Ereignisses darstellen, sondern der thematischen Einordnung dienen“, so der Gewerkschafter weiter. Für die Gewerkschaft sei entscheidend, dass der Einsatz von Illustrationen – unabhängig davon, ob sie KI-generiert oder auf andere Weise erstellt sind – transparent erfolge und keinen dokumentarischen Anspruch erheben würde.
DJV: „Immer ein Grund, hellhörig zu werden“
Unabhängig davon würde die GdP Sachsen die internen Abläufe im Umgang mit KI-generierten Inhalten „weiter präzisieren“, insbesondere bezüglich Kennzeichnung und Kontextualisierung. Nach unserer Presseanfrage hat die Polizeigewerkschaft noch einen weiteren Hinweis auf das generierte Foto unter dem Text angebracht und expliziter in der Quellenangabe den Zusatz „KI-generiert“ ergänzt. Das Bild selbst nutzt sie weiter.
Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands Mika Beuster kommentiert gegenüber netzpolitik.org: „KI-Fotos sind immer ein Grund, hellhörig zu werden.“ Journalist:innen, aber auch die Öffentlichkeit, sollten sich immer kritisch fragen, warum auf KI-Material zurückgegriffen wird, so Beuster weiter. Der Verband spreche sich zudem bei der Nutzung von KI-generierten Bildern für größtmögliche Transparenz aus.
Der Fotojournalist Kai Schwerdt kritisierte bei Bluesky: „Auch wenn das Bild als KI-generiert gekennzeichnet ist, finde ich es bedenklich, wenn die Gewerkschaft der Polizei (GdP) solche Bilder zu dramaturgischen Zwecken einsetzt. Es ist eine bewusste Abkehr von der Realität. Als wäre die nicht schon übel genug.“
Kleine Ergänzung: Trotz Kritik gilt die Polizei bis heute als sog. „privilegierte Quelle“, was für Journalisten bedeutet, dass Polizeimeldungen ohne die übliche strenge Überprüfung und das Vorliegen einer weiteren Quelle übernommen werden dürfen. Spätestens jetzt sollte allen klar sein, dass diese ohnehin umstrittene Praxis nun ein Ende haben muss.
Darüber, ob das Bild als „KI-generiert“ gekennzeichnet ist, kann man streiten. Sicherlich steht das auf der Webeite. Aber es steht nicht im Bild (das übrigens breiter ist als auf der Webseite sichtbar). Auch in der Bildbeschreibung im HTML kein Hinweis. Auch nicht in de Meta-Infos vom Bild selbst (mit Windows Bordmitteln). Bei dieser losen Kopplung zwischen Text und Bild geht die „Kennzeichnung“ sofort verloren.
Funfact: Google Lens / Gemini, explizit nach KI-Generierung befragt, nennt das Bild echt.
Positiv: Neulich wurde ein KI-Fake-Bild aus USA im SPIEGEL gezeigt, allerdings hat der SPIEGEL das Bild verändert und direkt eine KI-Kennzeichnung in das Bild eingefügt. Fand ich einen interessanten Ansatz, auf jeden Fall eine klare Kennzeichnung.
Das ist ein Skandal. Für mich als Bürger heißt das nichts anderes, als daß ich keiner Meldung der Polizei und ihrer Gewerkschaften mehr trauen kann. Die 64 Verletzten sind demnach wahrscheinlich ebenso KI-generiert wie jede andere zukünftige Pressemitteilung auch.