Es ist kaum zu glauben, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist, seitdem wir das erste Mal verkündeten, eine Million Euro als Spendenziel knacken zu wollen. Ihr habt es ermöglicht und wir sind bereit, alles davon einzubringen, um netzpolitik.org weiterzuentwickeln.

Wir haben so viele Ideen und Vorstellungen, was aus netzpolitik.org noch werden soll und sind oft etwas ungeduldig, wenn wir nicht alles jetzt sofort umsetzen können. Wie in den vergangenen Jahren auch schon setzten sich alle zusammen und überlegten, was sie in diesem Jahr erreichen wollen und was sie dafür brauchen.

Mir obliegt dann die wunderbare Aufgabe, die Ambitionen in einen Budgetplan für 2022 umzusetzen, zu schauen, was geht und was vielleicht ein bisschen viel auf einmal ist, aber alles in allem gibt es grünes Licht für die gewünschten Anstöße. Die Redaktion wird größer werden. Wir ihr womöglich schon wisst, soll der Redaktion zukünftig eine Doppelspitze vorstehen. Die Ausschreibung dafür läuft und wir sind gespannt, wer neben Anna Biselli zukünftig ein Teil davon sein wird.

Eierlegende Wollmilchsäue sind eine seltene Spezies

Die IT hat eine lange Liste an Projekten, um das Arbeiten zwischen uns zu erleichtern, darunter die Dokumentation von Finanzprozessen. Aber eben auch ganz grundsätzliche Fragen. Jocca, der seit September 2021 bei uns ist, bringt noch so viel mehr ein als IT-Sachverstand und gibt uns Methoden an die Hand, wie wir Reibungsverlust in alle Richtungen minimieren können. Das ist typisch für netzpolitik.org – niemand hier macht ausschließlich das, was im Stellenprofil steht, sondern bringt immer auch was Eigenes rein.

Mit Tina, die seit August letzten Jahres die Finanzen leitet, ackern wir uns durch sämtliche Buchhaltungs- und Spendenlösungen. Es ist gar nicht so einfach, etwas zu finden,was all unseren Vorstellungen entspricht und was wir mit unseren Werten vertreten können. Der Teufel steckt im Detail und so sind wichtige Schnittstellen in den meisten Softwarelösungen dann eben nicht mit unserem Anspruch an den Schutz unserer Spenderinnendaten vereinbar.

Es ist bei uns häufig der Fall: Eigentlich gibt es eine bequeme Lösung, aber für die bequeme Lösung bezahlt man mit der Integrität unserer Werte. Und das geht nicht. Aber auch dafür werden wir eine Lösung finden – vor allem, weil ihr uns den Rücken dafür freihaltet. Dankbarkeit bedeutet, nicht nur zu sehen, was man hat, sondern vor allem dankbar zu sein für all die Probleme, die man nicht hat. Das sind wir und das geht nur mit euch. Und damit sind wir gar nicht so weit weg von der besten aller möglichen Welten.

Die harten Zahlen

Der Januar ist seit vielen Jahren einer der spendenreichsten Monate, gefolgt vom traditionell spendenärmsten Monat Februar. Aber noch sind wir im Januar und freuen uns über Spenden in Höhe von 82.189 Euro. Wenn wir eine solche Spendensumme jeden Monat erreichen könnten, wäre das Jahresende viel entzerrter und wir könnten unsere Ressourcen insbesondere im Dezember stärker vom Spendenendspurt auf unsere Inhalte lenken. Aber wir wollen uns nicht beschweren! Dass wir den Großteil am Jahresende erhalten, freut uns jedes Mal enorm. Es ist nur nicht ganz so nervenschonend. Vor allem freuen wir uns, dass dieser Januar um 20 Prozent spendenstärker war als der vergangene Januar. Das gibt uns Zuversicht, dass die letzten zwei Monate des Jahres nicht mehr ganz so aufregend sein müssen.

Den Einnahmen standen Ausgaben in Höhe von 77.853 Euro gegenüber. Darunter die üblichen Kosten für Miete (4.564 Euro) und das gesamte Team (64.041 Euro). Besonders gefreut hat uns, dass Ole (Grafik/Design) eine Fortbildung (797 Euro) im Bereich Fundraising absolviert hat – neben vielen neuen Erkenntnissen stellte er fest, dass wir in unseren Spendenkampagnen auch schon vieles richtig angehen.

Insgesamt 1.345 Euro gingen an freie Schreibende und 1.451 Euro flossen in unsere Organisationsentwicklung, die sich schon auf einer guten Zielgerade befindet.

Alles in allem gehen wir mit einem Überschuss von 4.668 Euro aus dem Monat. Aus Erfahrung wissen wir, dass dies erst einmal der letzte Monat bis zum nächsten Winter sein könnte, in dem das so ist. Aber wir lassen uns gern überraschen! Bis dahin vielen Dank an alle, die uns so regelmäßig und verlässlich unterstützen!

Danke für Eure Unterstützung!

Wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr hier alle Möglichkeiten. Am besten ist ein Dauerauftrag. Er ermöglicht uns, langfristig zu planen:

Inhaber: netzpolitik.org e. V.

IBAN: DE62430609671149278400

BIC: GENODEM1GLS

Zweck: Spende netzpolitik.org

Wir freuen uns auch über Spenden via Paypal.

Wir sind glücklich, die besten Unterstützerinnen und Unterstützer zu haben.

Unseren Transparenzbericht aus dem Dezember findet ihr hier.