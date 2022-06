Er ist eines der Gesichter der arabischen Revolution. Für seinen demokratischen Aktivismus sperrte der ägyptische Staat ihn immer wieder ein. Nun befindet sich Alaa Abd el-Fattah seit April im Hungerstreik und könnte sterben, wenn nicht bald etwas passiert. Am Mittwoch wird vor der britischen Botschaft in Berlin für ihn protestiert.

Unterstützer:innen des inhaftierten ägyptischen Bloggers und Demokratie-Aktivisten Alaa Abd el-Fattah wollen am Mittwoch ab 17:30 Uhr vor der britischen Botschaft in Berlin für dessen Freilassung demonstrieren. In ihrem Aufruf fordern die Anmelder:innen des Protests, dass sich die britische Außenministerin Liz Truss für die Freilassung des Aktivisten einsetzen soll, der seit dem Jahr 2021 auch einen britischen Pass besitzt. Ägypten verweigert Alaa Abd el-Fattah jedoch konsularischen Besuch durch Vertreter der britischen Botschaft.

Alaa befindet sich seit dem 2. April im Hungerstreik, um sein Recht auf konsularischen Zugang einzufordern. Er droht demnächst in Haft zu sterben. Abd el-Fattahs Schwester Mona hat sich kürzlich seinem Hungerstreik angeschlossen, um gegen die Untätigkeit der britischen Regierung zu protestieren, heißt es im Protest-Aufruf. Sie sagt: „Alaa liegt langsam im Sterben und die Außenministerin schweigt. Ich habe Alaa vor einer Woche im Gefängnis in Ägypten gesehen und er sah so schwach aus.“

Seit mehr als 80 Tagen im Hungerstreik

Die Demonstration in Berlin ist Teil einer Kampagne, an der sich auch Prominente wie die Schauspielerin Judy Dench, Emma Thompson, aber auch der Ökonom Yannis Varoufakis beteiligt haben. Bei der Kundgebung in Berlin wird auch Abd el-Fattahs Schwester Sanaa Seif anwesend sein. Teilnehmen an der Kampagne freealaa.net kann man auch mit Briefen an britische Abgeordnete.

Der Softwareingenieur Alaa Abd el-Fattah war einer der bekanntesten Blogger Ägyptens und ist eines der Gesichter der arabischen Revolution von 2011. Schon vor der arabischen Revolution war Alaa im Jahr 2006 für zwei Monate verhaftet worden, nach der arabischen Revolution 2011 saß er ab 2015 für mehr als vier Jahre im Gefängnis, weil ihm vorgeworfen wurde, politische Proteste organisiert zu haben.

Im September 2019 wurde er erneut festgenommen, vermutlich weil er den Tweet eines politischen Gefangenen retweetete. Ein ägyptisches Staatssicherheitsgericht hat Abd el-Fattah im Dezember 2021 zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren wegen angeblicher Verbreitung von Falschnachrichten verurteilt.

Die Protestkundgebung findet von 17:30 bis 19:00 Uhr vor der britischen Botschaft, Unter den Linden/Wilhelmstraße in Berlin statt.

