Wir sprechen mit İdil Baydar über Bedrohungen, Hass und Rassismus in Polizei und Gesellschaft, aber auch über Humor, Influencer und die Weisheit der Mütter sowie unvermeidlich auch über Innenminister Horst Seehofer.

Das dürfte die erste Crossover-Folge von Logbuch:Netzpolitik und dem netzpolitik.org-Podcast sein: Wir sind in diesem Podcast zu fünft, haben uns aber vor allem mit der Künstlerin İdil Baydar unterhalten.

Baydar erhält seit vielen Monaten in E-Mails und SMS Gewalt- und Todesdrohungen. Acht Anzeigen hat sie gestellt, aber die Täter findet die Polizei nicht. Ihre persönlichen Daten wurden allerdings 2019 nachweislich von einem Computer eines Polizeireviers im hessischen Wiesbaden aus abgefragt. Zwar musste im Sommer deswegen Hessens Polizeichef gehen, aber sonst blieb alles wie gehabt: Wer die Künstlerin so massiv bedroht, kann oder will die Polizei nicht herausfinden.

Das mediale Stichwort dazu lautet „NSU 2.0“: Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner, die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler, die taz-Autorin Hengameh Yaghoobifarah, der TV-Moderator Jan Böhmermann oder die Frankfurter Anwältin Seda Başay-Yıldız sind weitere Persönlichkeiten, denen mit tödlicher Gewalt gedroht und deren Daten zuvor illegal von Polizisten über Dienstcomputer abgegriffen wurden.

Constanze und Linus reden mit İdil (und zuweilen mit Jilet und Gerda) über Rassismus bei der Polizei und weit darüber hinaus, über Strukturen, die solchen Rassismus begünstigen, aber auch über Frauenhass.

Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, dass wir nun endlich eine Crossover-Folge gemacht haben. Mitglieder der Redaktion von netzpolitik.org sind regelmäßig im Logbuch:Netzpolitik zu Gast und Linus war früher festes Mitglied der Redaktion von netzpolitik.org.

Auch wegen des Namensbestandteils „Netzpolitik“ kommt es immer wieder zu Verwechselungen zwischen unseren Podcast-Angeboten. Noch dazu treten in dieser Folge mit Linus und Constanze zwei bekannte Vertreterinnen des CCC auf, um die Verwirrung komplett zu machen.

