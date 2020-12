Das Europäische Parlament hat über ein Jahr lang die Druckaufträge von Abgeordneten und ihren Assistenten gesammelt – ohne darüber aufzuklären. Die Namen und die Inhalte der Dokumente speicherte die Parlamentsverwaltung für 18 Monate für Disziplinarverfahren und verwaltungsrechtliche Ermittlungen. Gebremst hat die parlamentsinterne Vorratsdatenspeicherung erst eine Untersuchung des EU-Datenschutzbeauftragten.

Eine Recherche von netzpolitik.org bringt die ungewöhnliche Datensammelei des Parlaments ans Tageslicht. Auf unsere Informationsanfrage gab die Datenschutzbehörde Dokumente aus dem Verfahren heraus.

Wie „gangbang.pdf“ auf dem Server landet

Ein im September 2018 eingeführtes Drucksystem erlaubt es Abgeordneten, ihren Mitarbeitenden und anderen Beschäftigten des Parlaments, überall im Gebäude auf Gemeinschaftsgeräten mit einer personalisierten Chipkarte Dokumente zu drucken und zu scannen.

Was vermutlich die wenigsten der Betroffenen wussten: Das Parlament sammelt persönliche Informationen über die Druckaufträge, darunter die E-Mail-Adresse und den Nutzungsnamen sowie „den Namen des Dokuments und den Inhalt des Dokuments“, wie eine Sprecherin des Parlaments in einer E-Mail an netzpolitik.org schrieb. Dass die Informationen für 18 Monate gespeichert wurden, stand bloß im Kleingedruckten einer im Intranet versteckten Datenschutzerklärung.

Ein fiktives Beispiel: Wenn sich der ungarische Abgeordnete József Szájer vor der Teilnahme an einer illegalen Sexparty das Dokument „Wegbeschreibung-zum-Gangbang.pdf“ über einen der Drucker am Korridor ausgedruckt hätte, dann hätte das Parlament das in einer Datenbank auf den eigenen Servern gespeichert.

Gesammelt werden die Daten auf Druck der Generaldirektion Personal des Parlaments. Diese habe verlangt, „personenbezogene Daten für einen längeren Zeitraum aufzubewahren, um sie für Ermittlungen und Disziplinarverfahren zu verwenden“, rechtfertigt sich die Parlamentsverwaltung in einer E-Mail.

In welchen und in wie vielen Verfahren die Daten genau verwendet wurden, bleibt unklar. Das Parlament betont auf Anfrage, diese Information sei vertraulich.

Abgeordneten stehen in ihren Büros auch eigene Drucker zur Verfügung. Allerdings findet ein großer Anteil der parlamentarischen Arbeit in Sitzungsräumen, Ausschüssen und Plenarsälen der beiden weitläufigen Parlamentsgebäude in Brüssel und Straßburg statt. Den Betroffenen konnte bei Nutzung der Gemeinschaftsgeräte nicht klar werden, wie lange ihre Daten dort gespeichert werden.

Speicherfrist nun auf 192 Stunden verkürzt

Ins Rollen brachte den Fall die Beschwerde eines Beschäftigen des Parlaments, der über fehlende und unzureichende Information über das neue Druckersystem klagte. Die Behörde des obersten EU-Datenschützers Wojciech Wiewiórowski nahm daraufhin die Arbeit auf.

Erst nach mehrmonatigen Untersuchungen lenkte die Parlamentsverwaltung ein. Seit April 2020 beträgt die Speicherfrist nunmehr 192 Stunden, nach dem Ende der Corona-Pandemie soll der Zeitraum auf 96 Stunden verkürzt werden.

Der EU-Datenschutzbeauftragte machte bislang keine Informationen über den Fall öffentlich, gab aber im Februar Empfehlungen für die Datenverarbeitung bei Druckern heraus. Auf Anfrage von netzpolitik.org bestätigte die Behörde, dass die Untersuchung abgeschlossen sei und das Parlament die Speicherdauer verkürzte habe.

Es handelt sich nicht um die erste Datenschutzpanne des EU-Parlaments. Vor der EU-Wahl 2019 teilte es persönliche Daten aus einer Wahlbeteiligungskampagne mit der umstrittenen US-Firma Nationbuilder. Zeitgleich sammelte die Parlamentsverwaltung Daten von Nutzer:innen seines öffentlichen Wifis, berichtete die Nachrichtenseite EUObserver. Für Kritik von Abgeordneten sorgte zuletzt auch, dass in einigen Ausschüssen über die App iVote abgestimmt wurde, die nur auf Apple-Geräten funktioniert.

Oberster Chef der Parlamentsverwaltung ist der frühere CDU-Politiker Klaus Welle. Das Parlament reagierte nicht auf unsere Frage, ob Welle als Generalsekretär des Parlaments über die Speicherung von Druckerdaten auf Vorrat informiert war.