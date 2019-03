Was vom Tage übrig blieb: Twitter-Blockaden, vergessene News und Gaming-Ästhetik

Ein Tech-Vordenker fordert eine radikale demokratische Transformation statt moderater Tech-Regulierung, Deutschland will keinen Whistleblower-Schutz und das US-Militär hackt zurück. Außerdem machen sich rechtspopulistische Klimaleugner in sozialen Medien und in Parlamenten breit, während Impf-Befürworter vom Youtube-Empfehlungsalgorithmus vertrieben werden. Die interessantesten Reste des Tages.