Upload-Filter: Alle Demos auf einen Blick

In den nächsten Wochen gehen Menschen in vielen Städten Deutschlands und in anderen europäischen Ländern für eine gemeinsame Sache auf die Straße: für ein freies Internet ohne Upload-Filter und Leistungsschutzrecht. Seit Februar haben sich die Proteste gegen die EU-Urheberrechtsreform vom Netz auf die Straße ausgebreitet. In Köln demonstrierten schon zweimal mehrere Tausend Menschen und in Berlin könnten am Samstag, den 2. März, ähnliche Zahlen erreicht werden. Weitere Demonstrationen folgen schon in den nächsten Tagen, bis die Protestbewegung am 23. März vermutlich ihren Höhepunkt erreichen wird.

Wir haben eine Karte mit Informationen darüber erstellt, wo es in Deutschland überall Demonstrationen geben wird – in grün – und wo es bereits welche gab – in gelb. Wir werden die Karte und die Liste mit allen Veranstaltungen aktuell halten. Wir sammeln auch die Teilnehmerzahlen zu den Veranstaltungen und wollen hier eine Übersicht bieten. Bitte ergänzt, wenn etwas fehlt oder es eine Änderung gibt, mit jeweiligem Link zur Demo- oder Event-Seite.

Zukünftige Termine

Stadt Auftaktort Datum Zeit Berlin Axel-Springer-Hochhaus 2.3.19 13:00 Worms Hauptbahnhof 2.3.19 16:00 Magdeburg Willy-Brandt-Platz 9.3.19 13:00 Bremen Marktplatz 17.3.19 13:30 Berlin Potsdamer Platz 23.3.19 14:00 Dortmund Friedensplatz 23.3.19 14:00 Dresden Goldener Reiter 23.3.19 14:00 Düsseldorf Friedrich Ebert Straße 23.3.19 13:00 Erfurt Anger 23.3.19 14:30 Frankfurt Paulsplatz 23.3.19 14:00 Fürth Grüner Markt 23.3.19 13:00 Hamburg Gänsemarkt 23.3.19 13:00 Hannover Ernst-August-Platz 23.3.19 11:00 Jena Holzmarkt 23.3.19 14:00 Karlsruhe Stephanplatz 23.3.19 13:30 Kiel Landtag 23.3.19 13:00 Koblenz Löhrrondell 23.3.19 13:30 Köln Neumarkt 23.3.19 14:00 Leipzig 23.3.19 14:00 Lüneburg Am Sande, IHK 23.3.19 11:00 München Marienplatz 23.3.19 13:30 Rostock Universitätsplatz 23.3.19 12:00 Saarbrücken Tbilisser Platz 23.3.19 14:00 Stuttgart Rotebühlplatz 23.3.19 14:00

Vergangene Termine