NPP164 Off The Record: Alice Weidel kann ganz schön schnell lesen

Wir starten mit „Off The Record“ ein neues Projekt. Der Podcast aus dem Maschinenraum der Redaktion gibt Hintergründe zu Reportagen und Recherchen. Außerdem wollen wir mit dem Podcast, der immer am 1. Samstag im Monat erscheint, Einblicke, Rückblicke und Ausblicke zu netzpolitik.org geben. Off The Record ist Teil des Netzpolitik-Podcasts NPP und ist auf dem gleichen Feed zu abonnieren. Wir wollen in Zukunft unsere Podcasts ausbauen, was auch technische Änderungen wie die Einführung des schicken Podlove-Players mit sich bringen wird. Damit Podcasts bei uns einfacher zu finden sind, haben wir unter netzpolitik.org/podcast schon einmal eine Übersichtseite gebaut.

Themen der ersten Ausgabe sind das Verfassungsschutz-Gutachten über die AfD, das wir im Volltext veröffentlicht haben, sowie das Polizeigesetz in Brandenburg, das wir detailliert begleiten. Mit dabei in dieser Ausgabe: Marie Bröckling, Anna Biselli, Markus Reuter & Markus Beckedahl.



