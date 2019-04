Europawahl: Digital-O-Mat informiert zu netzpolitischen Streitthemen

Welche Partei vertritt eigentlich welche Position im EU-Parlament? Viele netzpolitische Themen werden mittlerweile von den Parlamentariern in Brüssel und Straßburg entschieden. Mit dem Digital-O-Mat zur Europawahl 2019 können sich Wähler:innen zu Streitthemen rund um die Netzpolitik informieren und sehen, welche Partei welche digitale Politik gemacht hat.

Im Vergleich: Abstimmungsverhalten statt Wahlprogramme

Mit dem Digital-O-Mat kann man selbst zu zehn Schlüssel-Abstimmungen im Europaparlament zwischen 2014 und 2019 abstimmen: Ob Fluggastdatenspeicherung, anonymes Bezahlen oder digitale Bildung – mit einem Klick kann man zwischen „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ auswählen und bei Bedarf auf weitere Informationen zurückgreifen. Dann werden die eigenen Entscheidungen mit dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten der Parteien verglichen, die in Deutschland zur Europawahl antreten.

Im Gegensatz zu dem bekannten Wahl-O-Mat orientiert sich der Digital-O-Mat nicht an Antworten der Politiker:innen auf konkrete Fragen, sondern bezieht sich auf das vergangene Abstimmungsverhalten der Abgeordneten. Am Ende bekommt man die prozentuale Übereinstimmung der eigenen Postion mit dem Partei-Verhalten im EU-Parlament angezeigt. In der Detailansicht kann man auch anschauen, wie viel Prozent der Parlamentarier einer Partei jeweils für oder gegen etwas gestimmt haben. Außerdem fasst die Seite Streitthemen übersichtlich zusammen und bietet bei Bedarf weiterführende Informationen.

Bewusstsein für netzpolitische Themen

Initiatoren des Digital-O-Mat sind neun NGOs und Bündnisse, die über netzpolitische Themen zur Europawahl im Mai 2019 in Deutschland informieren möchten: „Mit dem Digital-o-Mat möchten wir Bewusstsein für netzpolitische Fragen wecken und eine erste Informationsgrundlage für Wähler:innen anbieten“, so Elisabeth Niekrenz von der Digitalen Gesellschaft in einer Pressemitteilung.

Netzpolitische Themen sind längst nicht alles, was bei der EU-Wahl relevant ist: Wer seine Meinung zu weiteren Themen per Klick mit den Parteipositionen abgleichen möchte, muss sich noch etwas gedulden: Am 3. Mai wird die Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) den Wahl-O-Maten veröffenlichen. Die Wahl des Europäischen Parlaments findet in Deutschland am 26. Mai 2019 statt.