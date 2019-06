Big Brother Awards: Negativpreise für Zeit Online und Hessischen Innenminister

Zur Stunde werden die Big Brother Awards in Bielefeld verliehen und live gestreamt. Politik und Wirtschaft fürchten die Negativpreise, weil sie auf Datenschutzvergehen aufmerksam machen.

Der Online-Auftritt der „Zeit“ bekommt einen Big Brother Award für die Nutzung von Werbetrackern und Facebook Pixel. Dazu kommt die Speicherung sensibler politischer Daten auf amerikanischen Google-Servern beim Projekt „Deutschland spricht“. Außerdem wird das Nachfolgeprojekt „My Country Talks“ von Google mitfinanziert, was laut Laudatio die journalistische Unabhängigkeit beschädigt.

Zeit.de sagte dazu, dass im Rahmen von „Deutschland spricht“ keine Daten in den USA gespeichert werden. Die Nutzung von Werbetrackern sei im branchenüblichen Rahmen, das machen „alle journalistischen Angebote mit hoher Reichweite“.

In der Kategorie Behörden und Verwaltung wird der hessische Innenminister Peter Beuth für „Hessen-Data“ geehrt. Die hessische Polizei nutzt Software der US-Firma Palantir, die auch mit der CIA zusammenarbeitet. Das Programm vernetzt Ermittlungs- oder Social-Media-Daten und erstellt daraus umfangreiche Voraussagen, alles ohne vorliegenden Verdacht oder gar mögliche Gefahr.

Die schwarz-grüne Regierung in Hessen wurde bereits letztes Jahr für das Verfassungsschutzgesetz geehrt, das seit letztem Jahr in Kraft ist. Das Gesetz beinhaltet unter anderem den Staatstrojaner.

Die Big Brother Awards werden in Deutschland seit 2000 verliehen. Sie gehen auf die von Simon Davies 1998 initiierten Preise in England zurück.

Behörden & Verwaltung: Peter Beuth, Innenminister von Hessen

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) erhält den BigBrotherAward 2019 in der Kategorie Behörden & Verwaltung für Anschaffung und Einsatz einer Analysesoftware der CIA-nahen US-Firma Palantir, die auf diese Weise Zugang zum höchst sensiblen Datennetz der hessischen Polizei erhält. Mit dieser Software können Massendaten aus polizeieigenen und externen Quellen automatisiert verknüpft, analysiert und ausgewertet werden – mit gravierende Folgen für Grundrechte, Datenschutz und Rechtsstaat.

Arbeitswelt: Überwachung und Datenschutz am Arbeitsplatz

In einem Live-Interview wird Prof. Peter Wedde, Experte für Arbeitsrecht, gefährliche Trends und und richtungsweisende Entwicklungen beleuchten. Nur scheinbar gab es in den vergangenen Jahren keine großen Skandale um Ausspähung von Angestellten. Peter Wedde zeigt auf, warum dennoch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunehmend Überwachung ausgesetzt sind und welche Konsequenzen das hat.

Biotechnik: Ancestry.com

Die Firma Ancestry.com erhält den BigBrotherAward 2019 in der Kategorie Biotechnik, weil sie Menschen mit Interesse an Familienforschung dazu verleitet, ihre Speichelproben einzusenden. Ancestry verkauft die Gendaten an die kommerzielle Pharmaforschung, ermöglicht verdeckte Vaterschaftstest und schafft die Datengrundlage für polizeiliche genetische Rasterungen.

Kommunikation: PRECIRE Technologies GmbH

Die Aachener Firma Precire erhält den BigBrotherAward 2019 in der Kategorie Kommunikation für ihre Sprachanalyse-Software. Precire wird nicht nur zur Vorauswahl von Bewerberinnen eingesetzt, sondern auch für Emotionsanalyse von Menschen, die eine Hotline anrufen.

Technik: Europäische Institut für Telekommunikationsnormen

Das „Technical Committee CYBER“ beim Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) erhält den BigBrotherAward 2019 in der Kategorie Technik für den Versuch, den neuen technischen Standard für die Verschlüsselung im Internet mit einer Sollbruchstelle auszustatten. Über den geplanten Standard „ETS“ (vormals „eTLS“) werden staatliche Behörden in die Lage versetzt, abgehörte Verbindungen zu entschlüsseln.

Verbraucherschutz: Zeit.de

Der Online-Auftritt der „Zeit“ erhält den BigBrotherAward 2019 in der Kategorie Verbraucherschutz: Erstens für Werbetracker und den Facebook-Pixel. Zweitens für die Nutzung von Google-Diensten beim Projekt „Deutschland spricht“. Damit werden politische Ansichten von Menschen auf Servern in den USA gespeichert. Drittens dafür, dass sie sich das Nachfolgeprojekt von „Deutschland spricht“ von Google haben finanzieren lassen. Dieser faustische Pakt mit einer der größten Datenkraken beschädigt die journalistische Unabhängigkeit.