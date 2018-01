Große Koalition 4.0: Wenig Digital mit viel Blabla

Das Ergebnis der GroKo-Sondierungen (PDF, 28 Seiten) ist noch ernüchternder als der letzte Stand der Jamaika-Sondierungen, über die wir nicht glücklich waren. Aber bei Jamaika stand wenigstens mehr drin.



Am konkretesten ist der Breitbandausbau beschrieben. Die Durchhalteparolen von 50 MBit/s für alle noch in diesem Jahr sind jetzt durch Gigabit-Versprechen für 2025 ersetzt worden. Bis dahin wird noch zweimal gewählt und wahrscheinlich hoffen alle insgeheim, dass 5G dann irgendwie weitgehend ausgerollt ist. Die Finanzierung für den Breitbandausbau fällt weit hinter die Ideen von Jamaika zurück. Das dürfte also ein „Weiter so wie bisher“ bedeuten.

Es gibt auch positive Versprechen, etwa der Ausbau von kultureller und politischer Bildung sowie Medienkompetenz. Konkret wird man das aber erst bewerten können, wenn dafür auch Zahlen vorliegen.

Ansonsten steht in dem Papier kaum was Konkretes zu netzpolitischen Themen drin. Am besten klingt noch der Part zu Verbraucherschutz:

Wir wollen den Verbraucherschutz auch in der digitalen Welt sicherstellen. Gleiches Recht für alle muss durch Netzneutralität und diskriminierungsfreien Netzzugang gewährleistet werden. Durch die Einführung einer Musterfeststellungsklage werden wir die Rechtsdurchsetzung für den Verbraucher verbessern.

Allgemeiner geht aber kaum. Die Formulierung zur Netzneutralität klingt schön, aber ohne eine konkrete Ablehnung von Zero-Rating-Angeboten ist das auch nur ein konsequentes „Weiter so wie bisher“. Die Musterfeststellungsklage ist zumindest ein positiver Schritt.

Wir lassen uns mal überraschen, wie wahrscheinlich kommende Koalitionsverhandlungen diese Punkte konkretisieren und welche Überraschungen zum Schluss noch rauskommen.

Hier ein Auszug aller relevanten Punkte, die wir gefunden haben:

Präambel

Die großen Fragen unserer Zeit wollen wir entschlossen lösen. Wir wollen:

digitalen Wandel von Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft für alle Menschen positiv gestalten,

Europa

III. Wir wollen ein Europa der Wettbewerbsfähigkeit und der Investitionen

Wir stärken in der EU die strategische Forschungspolitik, die Innovationsfähigkeit und vollenden den digitalen Binnenmarkt.

Wirtschaft, Digitalisierung, Bürokratie, Verkehr und Infrastruktur

I. Wirtschaft/Digitalisierung/Bürokratie

Wir brauchen eine Modernisierung des Kartellrechts in Bezug auf die Digitalisierung

und Globalisierung der Wirtschaftswelt.

Wir wollen den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis zum Jahr 2025 erreichen. Hierfür werden wir die Erlöse aus der Vergabe der UMTS- und 5G-Lizenzen zweckgebunden bereitstellen. Dabei sollen zukünftig nur die Ausbauschritte förderfähig sein, die mit Glasfasertechnologie ausgebaut werden. Die Lizenzvergabe werden wir mit Ausbauauflagen kombinieren, um bestehende Funklöcher zu schließen und 5G dynamisch aufzubauen. Wir gehen von einem öffentlichen Finanzierungsbedarf von zehn bis zwölf Mrd. Euro in dieser Legislaturperiode aus. Dabei wollen wir Synergien mit den Ländern sicherstellen. Wir wollen die Digitalisierung der Verwaltung und werden ein zentrales, einheitliches digitales Portal für Bürger und Unternehmen schaffen. Die Umsetzung werden wir mit großer Dynamik in dieser Legislaturperiode vorantreiben. Wir werden gemeinsam mit unseren französischen Partnern ein öffentlich verantwortetes Zentrum für künstliche Intelligenz errichten.

II. Verkehr und Infrastruktur

Mobilität ist eine zentrale Grundlage für individuelle Freiheit und gesellschaftlichen Wohlstand, für wirtschaftliches Wachstum und für Arbeitsplätze in allen Regionen. Wir wollen deshalb für alle Menschen in Deutschland eine moderne, saubere und bezahlbare Mobilität organisieren und dabei die gesellschaftlichen Herausforderungen wie demografischer Wandel, Urbanisierung, Anbindung ländlicher Räume und Globalisierung meistern. Dazu werden wir unsere Infrastruktur weiter ausbauen und modernisieren und die großen Chancen von digitalen Innovationen, wie automatisiertes und vernetztes Fahren und von alternativen Antrieben auf allen Verkehrsträgern, nutzen.

Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht

Das Zeitalter der Digitalisierung wollen wir als Chance für mehr und bessere Arbeit nutzen. Wir wollen deshalb neue Geschäftsmodelle fördern und gleichzeitig die Tarifbindung stärken. Die Arbeit auf Abruf nimmt zu, wir wollen jedoch sicherstellen, dass der Arbeitnehmer ausreichend Planungs- und Einkommenssicherheit in dieser Arbeitsform hat.

Finanzen und Steuern

Mit den Versteigerungserlösen der 5G-Lizenzen wollen wir einen Investitionsfonds einrichten, der für den Ausbau der digitalen Infrastruktur zur Verfügung steht

Innen, Recht und Verbraucherschutz

I. Pakt für den Rechtsstaat

Wir werden einen Pakt für den Rechtsstaat schließen. Bestandteil dieses Paktes sind mindestens 2 000 neue Stellen in der Justiz (Gerichte, Staatsanwaltschaften, Vollzugsbehörden) sowie eine bessere IT- und Gebäudeausstattung sowie effiziente Verfahren.

Eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie setzt Datensicherheit voraus. IT-Strukturen müssen sicher betrieben werden können. Wir sind uns einig, dass dort, wo Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden können, Handlungsbedarf besteht. Es müssen gemeinsam zwischen Bund und Ländern, möglichst sogar in ganz Europa, Sicherheitsstandards für die IT-Strukturen und den Schutz der kritischen Infrastruktur entwickelt werden. Die Sicherheitsbehörden brauchen gleichwertige Befugnisse im Umgang mit dem Internet wie außerhalb des Internets. Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Cyberabwehr soll ausgebaut, verbessert und strukturell neu geordnet werden.

II. Recht

Eine moderne Gesellschaft braucht modernes Recht in den Bereichen:

u.a.

Folgen der Digitalisierung (z. B. Personengesellschaftsrecht, Europa-GmbH, haftungsrechtliche Fragen)

Urheberrecht

Strafprozessordnung (z. B. DNA-Analysen)

IV. Stärkung der Zivilgesellschaft

Die Stärkung der freiheitlichen Demokratie muss allen am Herzen liegen! Deshalb wollen wir Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und der Zivilgesellschaft umsetzen:

Nachhaltige Absicherung von qualitativ guten Programmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention

Stärkung politischer und kultureller Bildung (beispielhaft unterstützen wir das „Forum Recht“)

Bessere Förderung von bürgerschaftlichem und ehrenamtlichem Engagement, dazu wollen wir bestehende Regelungen entbürokratisieren

Gemeinnützigkeitsrecht verbessern

VI. Verbraucherschutz

Wir wollen den Verbraucherschutz auch in der digitalen Welt sicherstellen. Gleiches Recht für alle muss durch Netzneutralität und diskriminierungsfreien Netzzugang gewährleistet werden. Durch die Einführung einer Musterfeststellungsklage werden wir die Rechtsdurchsetzung für den Verbraucher verbessern.

Kunst, Kultur und Medien

Mit einer „Agenda für Kultur und Zukunft“ entwickeln wir die Kulturförderung des Bundes angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen wie Integration, Inklusion, Demografie, Digitalisierung, Gleichstellung, Populismus, Zukunft von Arbeit und Kommunikation weiter: