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Politische WerbungMit ihrem Verbot helfen Meta und Google der AfD

Anstatt sich an neue EU-Regeln zu halten, haben Tech-Konzerne politische Werbung einfach verbannt. Dahinter steckt Kalkül. Politiker:innen sollten deshalb nicht darüber diskutieren, wann sie endlich wieder bei Google und Meta werben können, sondern wie wir demokratischere Soziale Medien bekommen. Ein Kommentar.

  • Ingo Dachwitz
Ingo Dachwitz
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Ein Wahlzettel auf dem die Namen unterschiedlicher Parteien stehen
Im September sind Landtagswahlen in drei Bundesländern (Symbolbild) – Gemeinfrei-ähnlich freigegeben durch unsplash.com: Mika Baumeister

Es gibt im Enthüllungsbuch der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Sarah-Wynn Williams eine interessante Geschichte. Sie beschreibt eine Strategie, die im Jahr 2014 Joel Kaplan ausgeheckt haben soll, ihr neuer Vorgesetzter im Bereich politische Beziehungen. Um den Konzern vor Regulierung zu schützen, müsse man nur Politiker:innen dazu bringen, möglichst viele Anzeigen auf Facebook zu schalten, damit sie abhängig von der Plattform werden. „Wenn Facebook die Gans ist, die goldene Eier legt, wird niemand hingehen und die Gans schlachten“, heißt es in der etwas holprigen deutschen Übersetzung.

Kaplans Kalkül ist erstaunlich lange aufgegangen. Selbst die Europäische Union brauchte bis 2024, um endlich eine Verordnung zu beschließen, die Regeln für das Targeting und die Transparenz politischer Online-Werbung schuf. Die Antwort des Konzerns, der nach zahlreichen Skandalen inzwischen Meta heißt, war eine konsequente Fortsetzung der Strategie: Er hat Werbeanzeigen von Parteien und Politiker:innen in Europa einfach verboten. Seit Oktober 2025 dürfen diese zwar weiter auf Instagram und Facebook posten, aber Reichweite bei Zielgruppen kaufen können sie nicht mehr.

Unter Wahlkämpfer:innen in Deutschland hat das vergangenes Jahr eine Panik ausgelöst, die sehr im Sinne Kaplans gewesen sein dürfte. Allein blieb der Konzern mit seiner drastischen Maßnahme nicht: Auch Metas Konkurrent Google hat politische Werbung in seiner Suchmaschine und auf YouTube untersagt.

Deutschland findet gerade heraus, wie sich das auf die demokratische Öffentlichkeit auswirkt. Die Republik befindet sich zum zweiten Mal in diesem Jahr in einer Phase großer Wahlkämpfe. Es sieht so aus, als gäbe es eine gute und eine schlechte Nachricht.

Werbung bei regionalen Medienhäusern statt bei US-Plattformen

Die gute Nachricht zuerst: Wahlkämpfer:innen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern berichten uns, dass Googles und Metas Verbot politischer Werbung keineswegs zu einer „Verarmung der politischen Kommunikation“ geführt hätte, wie Gegner der EU-Verordnung zuvor geunkt hatten.

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Stattdessen werden analoge Veranstaltungen wieder wichtiger, Plakate und Sticker auch. Werbebudgets werden von den US-Plattformen zu regionalen Medienhäusern und Kinos umgeschichtet. Und in Sozialen Medien würden sich Politiker:innen endlich trauen, trendbewusster zu kommunizieren und eigene Communities aufzubauen, sagen Wahlkämpfer:innen. Um vom Algorithmus organische Reichweite zu erhalten, setzen sie etwa verstärkt auf Memes und beliebte Formate wie den Fit-Check.

Das führt uns dann allerdings auch direkt zur schlechten Nachricht: Wenn politische Akteur:innen sich der Logik der Plattformen anpassen müssen, um Reichweite zu erhalten, verändert das den Wahlkampf. Denn die Systeme der Plattformen belohnen nicht einfach nur Memes und Gespräche über Outfits, sondern jeglichen Content, der viele Interaktionen auslöst, also etwa Shares, Kommentare, Likes und andere Emoji-Reaktionen.

Gefördert werden also nicht nur Inhalte, die besonders viel Zuspruch erfahren, sondern auch solche, die besonderes viel Widerspruch erfahren. Oder am besten beides. Hauptsache, viele Emotionen – wer polarisiert, gewinnt. Das führt im Wahlkampf zu einem problematischen Dreiklang: vereinfachen, verkürzen, verschärfen.

Die AfD gewinnt doppelt

Um selbst einmal zu vereinfachen: Die Algorithmen der Plattformen lieben Populismus und Donald Trump lässt grüßen.

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In Deutschland profitiert davon vor allem eine Partei: Die AfD. Und das gleich auf doppelte Weise. Zum einen beherrscht sie selbst wie keine andere Partei die Klaviatur des Populismus, auf die der Algorithmus so abgeht. Mit jeder Provokation, die von Anhänger:innen gefeiert und von Kritiker:innen widersprochen wird, gewinnen die Posts der Partei noch mehr Reichweite. Dabei kann sich die AfD auf großes Netzwerk an Multiplikator:innen verlassen, das sie über Jahre mit teils fragwürdigen Methoden aufgebaut hat.

Zum anderen setzt dieses System auch für die anderen Parteien Anreize, sich auf das Spiel des Populismus einzulassen. Jüngst ließ sich das gut bei der Volksbad-Debatte in Berlin beobachten: Akteur:innen von Rechtsaußen begannen mit der Skandalisierung eines Badenachmittags, der nur für Kinder of Colour geplant war. Die CDU sprang in den Sozialen Medien voll auf das Thema auf, heizte die Kritik an vermeintlichem „Rassismus gegen Weiße“ an und trug ihn in die Mitte. Belohnt wurden die Wahlkämpfer zwar mit enormer Reichweite, doch am Ende dürfte die AfD gewinnen, weil sie die Agenda bestimmt und viele Menschen am Ende lieber das Original wählen.

Wir brauchen bessere Soziale Medien

Der momentane Erfolg der AfD hat natürlich viele Ursachen. Wir sollten in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch sehr viel mehr über die Verantwortung klassischer Medien sprechen. Und dass die AfD die Sozialen Medien derart dominieren kann, liegt zum Beispiel auch am Versagen der anderen Parteien. Während die Rechtsradikalen seit Jahren ein großes Netzwerk an Multiplikator:innen im politischen Vorfeld kultiviert haben, scheint der Aufbau eigener Communities für viele andere erst durch den Wegfall der Werbemöglichkeiten zur Priorität geworden zu sein.

Trotzdem sollte uns allen bewusst sein, welches Spiel die großen Plattformen mit der Demokratie spielen. Sie gestalten unseren politischen Diskurs nach ihren Vorstellungen. Um Regulierung zu verhindern, nehmen sie Vorteile für Extremisten mindestens in Kauf.

Wenn Politiker:innen nun über Konsequenzen und mögliche Anpassungen der EU-Verordnung zu politischer Werbung nachdenken, sollte die Frage nicht lauten: Wie kriegen wir Meta und Google dazu, uns wieder Werbung schalten zu lassen? Sondern: Wie können wir die Plattformen endlich so regulieren, dass sie demokratischen Diskurs statt Populismus fördern? Oder noch besser: Wie unterstützen wir andere Plattformen, die genau das bereits tun?

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7 Kommentare zu „Mit ihrem Verbot helfen Meta und Google der AfD“

  1. Thorsten Gorch

    ,

    Ja nun, bessere soziale Netzwerke. Es gibt doch Bluesky, Mastodon & vor allem W Social.

    Rethorische Frage: Woran kann das nur liegen das die nicht zünden?

    Antworten
  2. Schwuler Piratenparteiler

    ,

    das die etablierten Parteien im Internet nicht überzeugen ist jetzt die Schuld von Google ? Naja.…

    Antworten
    1. Ingo Dachwitz

      ,

      Der momentane Erfolg der AfD hat natürlich viele Ursachen. Wir sollten in diesem Zusammenhang auch sehr viel mehr über die Verantwortung klassischer Medien sprechen. Und dass die AfD die Sozialen Medien derart dominieren kann, liegt zum Beispiel auch am Versagen der anderen Parteien.

      ¯\_(ツ)_/¯

      Antworten
  3. mw

    ,

    Politische Werbung ist absolut überflüssig. Die Pateien lassen sich an ihren Taten messen. Ihre Worte stellen sich meist als unwahr, wenn nicht sogar absichtlich gelogen heraus. Insofern droht nirgendwo eine Verarmung. Wahlkampf ist üblicherweise Irreführung der Wähler. Insofern ist die Entscheiden von Meta und Google zu begrüßen, auch wenn sie aus anderen Gründen getroffen wurde. Wahlkampf und wahlkampfkostenerstattung ist das ganz große Übel in unserer Demokratie.

    Antworten
    1. Anonym

      ,

      „Wahlkampf und wahlkampfkostenerstattung ist das ganz große Übel in unserer Demokratie.“

      Sie sind da was grossem auf der Spur!

      Letztlich ist die groesste Gefahr fuer die Demokratie die freie Wahl, denn die beinhaltet die Moeglichkeit, dass populistische Kraefte an die Macht kommen. Siehe 1933, siehe AfD. Gleichzeitig ist eine einmal etablierte Regierung des Guten[tm] ohnehin alternativlos, warum also das Risiko eingehen. Die weitere qualifizierte gesellschaftliche Meinungsbildung, und auch die dafuer notwendige Bildung, kann in den, vom Staat zu finanzierenden, unabhaengigen Medien und oeffentlichen Diskursstrukturen erfolgen. Also breite Diskussion, und dann tun die richtigen Leute[tm] einfach das offensichtlich[tm] Richtige[tm].

      So aehnlich?

      Hatten wir schon, rechts wie links, war scheisse.

      Antworten
  4. mzcgn

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    Ja, die glücklichen Zeiten wie vor 100 Jahren, als es all dieses Internet und Social Media nicht gab und Populisten keine Chance hatten, sind endgültig vorbei.

    Ironie aus:
    Sorry, aber dieser Artikel ist wieder ein Beispiel für den oberflächlichen Umgang mit politischen Entwicklungen, die nicht auf Algorithmen und moralischen Einstellungen fußen.

    Den knallharten Realitäten, die das Ergebnis einer jahrzehntelangen realen Politik sind – verantwortet von der demokratischen Mitte, die hier postuliert wird –, die die Welt geschaffen hat, in der wir gerade leben und die wir erleben.

    Einer Welt, die das Leben für immer mehr Menschen schwerer und unsicherer macht.

    Das ist der Bodensatz der Populisten, auf dem eine AfD, ein RN oder ein Trump gedeiht und diese mit falschen Alternativen locken können.

    Antworten
    1. Ingo Dachwitz

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      Verstehe den Furor nicht. Dieser Kommentar widmet sich der Frage, welchen Effekt das Werbeverbot durch Social-Media-Konzerne hat und welche Folgen wir daraus ziehen sollen. Der Text erhebt keinen Anspruch, den Erfolg der AfD in Gänze zu erklären. Im Gegenteil, ich schreibe ja extra: „Der momentane Erfolg der AfD hat natürlich viele Ursachen.“

      Antworten

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