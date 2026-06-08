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Widerstand gegen KamerasMit Kaugummis, Laserpointern und Brecheisen

Menschen wehren sich nicht nur mit Petitionen und Demos gegen den Ausbau des Überwachungsapparats, sondern auch ganz handfest. Wir zeigen die Geschichte des Widerstands gegen Videoüberwachung sowie die Rechtslage, wenn Kameras das Licht ausgeht. Und wir haben mit einem Menschen gesprochen, der für seine Attacken vor Gericht stand.

  • Martin Schwarzbeck
Martin Schwarzbeck
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Eine gelbe Figur hält eine abgetrennte Kamera, im Hintergrund fährt eine Berliner U-Bahn.
Widerstand gegen Videoüberwachung hat viele Gesichter. – Hintergrund: Soroush Karimi, Kamera: Scott Webb, beide gemeinfrei-ähnlich bei unsplash.com, vermummte Figur: unbekannt, Bearbeitung: netzpolitik.org

Baumbart hat fünf Mal zugeschlagen. Die Waffen, die er nutzte, waren Kaugummis. Fünf Stück. Airwaves Menthol und Eukalyptus, gut durchgekaut. Den ersten platzierte er am 16. April 2024 gegen 23 Uhr 34 auf der Kuppel einer Domkamera im Erfurter Hauptbahnhof. „Es war einfach eine kindische Idee. Ich war am Kaugummikauen und da mein Arm sehr lang ist … dann hab ich einfach Zack das abgeklebt. Ich wollte wissen, was dann passiert“, sagt Baumbart, der eigentlich anders heißt, aber hier so genannt werden möchte, um seine Identität zu schützen.

Als nichts passiert, klebt er acht Monate später den nächsten Kaugummi auf eine andere Kamera. Und zwei Wochen darauf den nächsten, zehn Tage darauf den nächsten, am Tag darauf den nächsten. Insgesamt fünf Mal wurde eine Kamera von ihm mit Kaugummi beklebt. „Die hingen da oft tagelang“, erinnert er sich.

Etwa ein Jahr ist das her, es hatte Baumbart einfach gereicht. Er fährt viel Bahn und ist deshalb immer wieder im Bahnhof unterwegs. Die Kameras dort sind ihm schon oft negativ aufgefallen. „Das ist nicht gut, dass immer mehr davon installiert werden“, sagt er, und dass er sich dabei auch um die freiheitliche Gesellschaft und um die Demokratie sorge.

Die Zahl der Kameras wächst, die KI-Analyse der Aufnahmen – mittels Verhaltensscanner oder Echtzeit-Gesichtserkennung – steht vor der Einführung als Standard-Feature. Viele sorgen sich, was solche Tools in den Händen autoritärer Kräfte anrichten können. Einige Initiativen stellen sich politisch gegen Videoüberwachung und die KI-Analyse der Aufnahmen, beispielsweise in Köln, Thüringen, Schleswig-Holstein, Berlin, zudem gibt es eine bundesweite Vernetzung.

Und auch mit der direkten Aktion befindet sich Baumbart in vielfacher Gesellschaft. Der physische Widerstand gegen Videoüberwachung ist ein internationales Phänomen. Dieser Artikel zeigt, zu welchen Mitteln soziale Bewegungen in der Vergangenheit gegriffen haben und und wo hierzulande der juristische Unterschied zwischen Sprengen und Verhüllen liegt.

Lasso, Stange, Feuerlöscher

Die ältesten uns vorliegenden Zeugnisse handfester Attacken auf Überwachungs-Kameras stammen aus Griechenland. Dort wurde, oft im Rahmen von Demonstrationen, eine Kombination aus einem sehr langen Stab und einer Seilschlinge benutzt, um Kameras mit menschlicher Zugkraft von ihrem Mast zu holen. Videos davon stammen von 2004, 2005, 2007 und 2008. Von 2013 ist ein Video, das zeigt, wie Menschen in Berlin Kameras zerstören. Ihre Werkzeuge: eine Art Lasso, eine lange Stange, ein farbgefüllter Feuerlöscher und ein Nothammer.

Protestierende in Hongkong haben 2019 mehrere Kameramasten gefällt, Regenschirme direkt vor Kameras gehängt und Laserpointer gegen Kameras eingesetzt, um automatisierte Gesichtserkennung zu erschweren. Die Lichtstrahlen können Kameras sogar zerstören, indem sie den Sensorchip überfordern, je nachdem aus welchem Abstand und Winkel sowie mit welcher Leistung und Dauer der Strahl einwirkt.

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In Folge der Proteste wurden zahlreiche Menschen wegen des Besitzes von Laserpointern festgenommen. Es hieß, die seien als Waffe einsetzbar.

Trennschleifer, Brecheisen, Fiat Punto

Von April 2020 bis Mai 2021 zählt eine Publikation aus dem anarchistischen Spektrum 62 Angriffe auf Überwachungskameras, in deren Rahmen zahlreiche Kameras zerstört wurden. Die meisten der Attacken wurden in Frankreich registriert. Der Publikation nach wurden zu dieser Zeit Kameras mit Feuerwerk attackiert, mit Seilen, Steinen, Trennschleifern, Brecheisen und Hämmern, einem Schleifgerät, einer Bügelsäge, einer Kreissäge, einer Kettensäge, einer Luftdruckwaffe, einem Gewehr, einem Fiat Punto, einem Vorderkipper, einem Einkaufswagen voll brennender Textilien und mehrfach mit brennenden Kraftfahrzeugen.

Die Kameras seien angezündet, mit Farbe bedeckt, zerschlagen, abgesägt und mit Verkehrshütchen verdeckt worden. Angriffe hätten sich auch gegen Masten, Verkabelung und Hersteller der Kameras gerichtet. Aktivist*innen aus Toulouse haben sich beispielsweise auf Verkabelung spezialisiert.

Aktuell gibt es in den USA viele Menschen die Kameras von Flock zerstören, mit zum Beispiel Vorschlaghammer oder Feststellzange. Die Flock-Kameras können Nummernschilder auslesen und werden zum Aufbau eines Überwachungsnetzwerks genutzt.

Videos von gekauten Kaugummis

Nicht lange, nachdem er den letzten der fünf Kaugummis auf eine Kamera im Erfurter Hauptbahnhof geklebt hat, fährt Baumbart mit der Bahn dorthin. Er sagt, ein Polizist habe sein Abteil betreten, ihn mit Namen angesprochen und aufgefordert, sich auszuweisen. Inzwischen hat er Post bekommen. Einen Strafbefehl über eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen wegen Störung einer der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit dienenden Einrichtung oder Anlage. 2.000 Euro soll er zahlen.

Die Staatsanwaltschaft schreibt, sie habe Aufnahmen von ihm während der Tat.

90 Sekunden im Netz:
Pia erklärt Verhaltensscanner

Verhaltensscanner sind KI-Systeme, die Videoaufnahmen daraufhin analysieren, was Menschen gerade tun.

Und die automatisierte Verhaltensanalyse ist nur ein Schritt hin zu einer noch ganzheitlicheren Überwachung.

Die Kameras, die Baumbart attackierte, waren Domkameras, umhüllt mit Kuppeln aus Kunststoff. Die Kameras darunter sind frei beweglich. Baumbart hat mit den Kaugummis nicht die Linsen der Geräte beklebt, sondern nur einen kleinen Bereich ihrer Schutzhüllen. „Hierdurch war die Funktionsfähigkeit der jeweiligen Kamera zumindest gemindert, eine vollständige Videoüberwachung nicht mehr möglich“, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Baumbart wehrt sich

Baumbart sieht seine Verantwortung. Er sagt, er wolle nie wieder eine Kamera mit Kaugummi bekleben und für das, was er getan hat, geradestehen. Gerne würde er zum Beispiel Sozialstunden ableisten. Aber nicht: 2.000 Euro an den Staat zahlen. Ihm fehlt der Sinn darin, der pädagogische Moment. Er beschließt, sich gegen die Forderung zu wehren, nimmt sich eine Anwältin und zieht vor Gericht. Wie sein Kampf ausgeht, steht ganz am Schluss dieses Textes. Die Bandbreite der potenziellen Strafmaße ist jedenfalls enorm, das zeigt eine Strafgesetzbuch- und Urteils-Lesung mit David Werdermann, Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte.

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Störung öffentlicher Anlagen ist strafbewehrt mit bis zu fünf Jahren Haft. Alternativ hätte die Staatsanwaltschaft Baumbart auch wegen Sachbeschädigung anklagen können. Dafür drohen maximal zwei Jahre Haft. Deutsche Richter*innen urteilen auch bei temporären Einschränkungen von Kameras nach dem Sachbeschädigungs-Paragrafen. Eine Geschwindigkeitsüberwachungs-Anlage mit Reflektoren blenden: Sachbeschädigung, so das OLG München. Beschmieren eines Blitzers mit Senf: Sachbeschädigung, so das OLG Stuttgart.

„Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel“

Eine gemeinschädliche Sachbeschädigung, die vom Strafmaß mit drei Jahren zwischen der einfachen Sachbeschädigung und der Störung öffentlicher Anlagen liegt, ist hier nicht anwendbar. Dafür müsste jedermensch einen unmittelbaren Nutzen aus dem beschädigten Gegenstand ziehen können – wie bei einer Parkbank etwa. Eine Strafe wegen Zerstörung von Bauwerken mit bis zu fünf Jahren Haft ist denkbar, so Werdermann, wenn mensch einen ganzen Kameramast umlegt.

Die gleiche Höchststrafe gibt es auch für „Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel“. Die Kamera könne dabei als Arbeitsmittel der Polizei gelten. Der Paragraf zieht allerdings nur, wenn der Wert des zerstörten Gegenstandes mindestens 1.500 Euro beträgt. Wenn Feuer im Spiel ist, steht der Vorwurf der Brandstiftung im Raum. Nicht unter ein Jahr Haft, bis zu 10 Jahre. In minderschweren Fällen drohen ein halbes Jahr bis fünf Jahre Gefängnis. Für die Verurteilung nach dem Brandstiftungsparagrafen muss das Feuer allerdings „gemeingefährlich“ sein. Das gälte bei Kameras an einem Wohnhaus, an einem freistehenden Mast eher nicht.

Freiheitsstrafen von ebenfalls nicht unter einem Jahr drohen bei dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Auch die ist allerdings nur dann justiziabel, wenn dabei Personen oder Gegenstände im Wert von über 1.500 Euro gefährdet werden. Parallel sind auch immer noch zivilrechtliche Ansprüche denkbar, wenn ein Mensch fremdes Eigentum beschädigt.

Tuch, Plakat, Luftballons

Auf der anderen Seite könnten Personen straffrei davonkommen, wenn sie die temporäre Funktionseinschränkung noch sanfter angingen als Baumbart mit seinen Kaugummis. Ein Tuch über die Kamera werfen, sich mit einem großen Plakat oder einem Strauß Luftballons direkt davorstellen, „da fehlt vermutlich die zur Verurteilung nötige Einwirkung auf die Sachsubstanz“, sagt Werdermann.

Auch in Baumbarts Fall steht die Anklage auf wackeligen Füßen. Laut Werdermann kann eine Störung von Anlagen, die der öffentlichen Sicherheit dienen, gar nicht vorliegen, weil die Deutsche Bahn ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist. Das betreibe seine Kameras im Rahmen des Hausrechts, nicht auf Basis der Gesetzgebung zur öffentlichen Sicherheit.

Der zuständige Richter hat Baumbarts Verfahren nach der mündlichen Verhandlung eingestellt. Bedingung: Baumbart muss 900 Euro zahlen statt 2.000. Und nicht an den Staat, sondern an einen Verein, der benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt, mit Gratis-Urlauben beispielsweise. Diese Strafe nimmt Baumbart gerne an.

Über die Autor:innen

  • Martin Schwarzbeck
    Martin Schwarzbeck

    Martin ist seit 2024 Redakteur bei netzpolitik.org. Er hat Soziologie studiert, als Journalist für zahlreiche Medien gearbeitet, von ARD bis taz, und war lange Redakteur bei Berliner Stadtmagazinen, wo er oft Digitalthemen aufgegriffen hat. Martin interessiert sich für Machtstrukturen und die Beziehungen zwischen Menschen und Staaten und Menschen und Konzernen. Ein Fokus dabei sind Techniken und Systeme der Überwachung. Für Recherchen zur Spionage-App mSpy hat er gemeinsam mit Chris Köver 2026 den Sonderpreis Print des Datenschutz Medienpreises DAME erhalten.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP), Mastodon, Signal: yoshi.42042

    Foto: Darja Preuss

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15 Kommentare zu „Mit Kaugummis, Laserpointern und Brecheisen“

  1. Anonym

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    Es sei ergänzt, dass die Spurensicherug gekautes Kaugummis sehr liebt, denn DNA darauf identifiziert ganz prima. Weniger begeistert sind sie von Krepp-Klebeband, wenn das mit Handschuhen verabreicht wurde. Wer Pinsel mag, verschönert mit Acryl farblos mit eingerührtem Sand.

    Antworten
  2. Vorsicht Kamera!

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    Lass Dich bei der „Kamera-Arbeit“ nicht ungeschützt filmen!
    Das wäre dann dümmer als es die Polizei erlaubt.

    Antworten
  3. Anonym

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    Man kann sich Vandalismus natürlich als heldenhaften Widerstand schönreden. Stärkt man halt die Recht & Ordnung Parteien, aber das kann man sich wohl leisten(sic!).

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  4. M.

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    frage mich ob’s nicht ein anti-kamera-dronen-projekt gibt… wo sucht man da am besten? :D

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  5. Hollii

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    Wie wäre es mit einer Drohne, die mit einer Farbspraydose bestückt ist? Graffitidrohne genannt? Sollte aber ne selbst gebaute Drohne sein, damit man nicht geortet werden kann…

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  6. Markus

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    Wenn Staatsdienende sich nicht an Gesetze halten, dann haben sie in der Regel wenig oder nichts zu befürchten. Das versickert in der Verwantwortungshierarchie. Falls das überhaupt versickern muss. Betreiben Individuen an derselben Stelle Gefahrabwehr sind die Folgen ungleich höher. In dem im Artikel gesetzten Fallist der Schaden, den die zunehmende Überwachung in einer Demokratie verursacht ich in derselben Waagschale gelandet wie dies kleine bischen zivilen Ungehorsams.

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  7. Anonym

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    Masken schützen! Dich und andere!

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  8. Anonym

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    Eine Frage hat sich mir im Fall Baumbart beim lesen gestellt: Woher kannte die Polizei schon vorm kontrollieren der Personalien seinen Namen? Wenn er schon mit Gesichtsbild in irgendeiner Polizeidatenbank war, dann ist ein biometrischer Abgleich natürlich plausibel. Sonst aber eher nicht.
    Hat Baumbart nähere Informationen zu seiner Identifizierung und woher bekannt war, dass er in diesem Zug war?

    Antworten
    1. Martin Schwarzbeck

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      Gute Frage! Das ist bislang noch höchst ominös. Baumbart wurde nie erkennungsdienstlich behandelt, eigentlich dürfte die Polizei kein Vergleichsbild von ihm haben. Andererseits sind die Beamten vor dem Zugriff wohl vermutlich über Videobeobachtung auf ihn aufmerksam geworden – da ja der Polizist ins Abteil kam und direkt auf ihn zuging, ihn also dort nicht vorher gesehen haben konnte. Ich kann mir das grad nur so erklären, dass die tatsächlich so eine Art Fahndungsbild in der Videoüberwachungsleitstelle ausgegeben haben. Automatisierte Gesichtserkennung haben sie da ja grad noch nicht.

      Antworten
      1. Marc

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        Die Polizei löscht aus meiner subjektiven Erfahrung wenig bis gar nicht. Mich hatten die 2023 am Handy angerufen, weil ich (auf einem erlaubten Parkplatz) auf nem Kanaldeckel stand, an dem Arbeiten notwendig waren.

        Die Handydaten waren meinerseits (als Zeuge) zuletzt 2014 bei der Polizei gelandet, allerdings in einem anderen Landkreis.

        Antworten
  9. Peter

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    tun Wasser aus einer Sprühflasche und etwas Mehlstaub? Was ginge noch, schnell und unauffällig?

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  10. Salium

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    Ich schreibe regelmäßig (Anonym) Leute in der Nachbarschaft an die meinen, mit ihren Billig-Cloud-Kameras sie die ganze Straße zu filmen. Ich mache auf die rechtliche Situation aufmerksam. Einige Kameras wurden so schon abgehängt, bzw umgehängt. Hier wäre eine Art „Briefgenerator“ schön.

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    1. My2cents

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      das Problem ist eher die art und weise wie mit den Daten umgegangen wird. eine Kamera kann aber in vielen Fällen auch helfen nur ist halt ein richtiges maß erforderlich. ich hab auch keine Lust mich auf jedem meter Überwachen zu lassen. allerdings musste ich dann alles los werden was mit dem Internet verbunden ist und das haus nicht mehr verlassen. das kann es aber auch nicht sein.

      aber es ist schön das du anonym leute Anschreiben musst dann können die dir ja nicht sagen ob die Kamera vom Bildausschnitt limitiert ist.

      Antworten
  11. Anonym

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    Sicher ist Herrn RA Werdermann nicht entgangen, dass § 316b I Nr. 1 StGB explizit nicht von öffentlich-rechtlichen Unternehmen oder Unternehmen unter öffentlicher Kontrolle, sondern bloß von öffentlichen, also der Öffentlichkeit zugänglichen Betrieben spricht.
    Da die Bahn zu 100% in staatlicher, also öffentlicher Hand steht, kann es auch vom Sinn und Zweck her keinen Unterschied machen, dass die gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung des Unternehmens privatrechtlich ist.
    Aus Sicht eines Verfahrensunbeteiligten werden es daher wohl kaum materiell-rechtlich „wackelige Füße“ (oder doch eher Beine?) des Verfahrens sein, auf denen die Einstellung beruht. Die Ansicht des Verteidigers unkritisch zu übernehmen, unterstützt das Narrativ nur scheinbar.

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    1. Martin Schwarzbeck

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      Anmerkung: David Werdermann war nicht der Verteidiger von „Baumbart“ sondern an diesem Verfahren unbeteiligt.

      Antworten

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