In Bremen läuft in 14 Tram-Bahnen KI-gestützte Videoüberwachung, ab April soll das System auf die übrigen Bahnen und Busse ausgerollt werden. Das haben die Verkehrsbetriebe (BSAG) vergangene Woche im Rahmen einer Projektvorstellung bekannt gemacht. Das System versucht zu erkennen, wie die abgebildeten Menschen handeln, um so aggressives Verhalten zu detektieren.
80 Prozent der Kosten von 10.000 Euro je Bahn zahlt das Bundesverkehrsministerium, das hier offenbar ein Leuchtturmprojekt sieht. Laut der Verkehrsbetriebe ist Bremen damit das erste Bundesland mit KI-Überwachung im öffentlichen Nahverkehr. Die Bremer Polizei hat ebenfalls Interesse an der Technologie angemeldet, die sie im öffentlichen Raum einsetzen möchte. Zahlreiche Bundesländer bohren dafür gerade ihre Polizeigesetze auf.
Die für die KI-Analyse nötige Videoüberwachung stünde in Bremen bereit. An 40 Standorten wird der öffentliche Raum mit Kameras kontrolliert. Doch die Bremer Polizei wird noch warten müssen. Am Mittwoch soll eine Novelle des Polizeigesetzes in der Bremischen Bürgerschaft debattiert werden. Die Erlaubnis, Verhaltensscanner zu nutzen, beinhaltet sie nicht. Dafür erlaubt der Gesetzentwurf der Polizei aber den heimlichen Einsatz von Videodrohnen.
Bremer Polizei soll heimlich Überwachungsdrohnen einsetzen
Die Überwachung mit Videodrohnen soll in drei Stufen stattfinden: Livestream zur Lagebeurteilung, Aufzeichnung, verdeckter Einsatz – mit jeweils immer höheren Eingriffsschwellen. Dem verdeckten Einsatz muss beispielsweise ein Richter zustimmen – außer es liegt eine Gefahr für „Leib, Leben oder Freiheit“ einer Person vor. Dann darf die Polizei auch freihändig agieren.
Die Entwicklung ist besonders interessant, da Bremen seit 2007 von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken regiert wird, die sich eigentlich ein besonders liberales Polizeigesetz gegeben hatte. In Bremen kann man etwa nach einer Polizeikontrolle eine Quittung verlangen, die den Grund für die Kontrolle verrät und die Polizist*innen im Land tragen eine individuelle Kennzeichnung.
Nun folgt also auch dieses Land zumindest ein Stück weit dem bundesweiten Trend zur Verschärfung der Polizeigesetze. So soll beispielsweise mit dem neuen Polizeigesetz ein Satz wegfallen, der Zivilpolizist*innen im Rahmen einer Maßnahme dazu verpflichtet, sich unaufgefordert auszuweisen.
Präventiver Einsatz von elektronischen Fußfesseln
Primär geht es in dem Entwurf um den Schutz von Opfern häuslicher Gewalt. Dazu soll der Aufenthaltsort der Täter*innen mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden. Nach dem „Spanischen Modell“ sollen sich auch die Opfer freiwillig überwachen lassen können, um bei einer Annäherung des Täters gewarnt zu werden.
Das GPS-Tracking darf nicht nur gegen Ausübende häuslicher Gewalt eingesetzt werden, sondern auch gegen Menschen, denen die Polizei zutraut, dass sie einen Terroranschlag begehen. Der Einsatz ist präventiv möglich, ohne dass es vorher zu einer Straftat gekommen sein muss.
Mit dem neuen Polizeigesetz will Bremen auch die Hürden für Videoüberwachung des öffentlichen Raums senken. Während bislang noch eine erhöhte Kriminalitätsbelastung nötig ist, damit ein bestimmtes Areal überwacht werden kann, soll es künftig reichen, dass die örtlichen Verhältnisse Straftaten erwartbar machen. Dann reicht die Annahme, dass dort irgendwann mal etwas passiert, um ein Areal zu überwachen. Das bringt die Legitimation der Videoüberwachung von einer faktischen, zahlenbasierten Grundlage in die freihändige Einschätzung der zuständigen Polizeikräfte.
9 Ergänzungen
Das hat mit Kriminalitätsprävention nichts mehr zu tun. Das ist die Vorstufe zur totalen Überwachung.
Welche Begründung muss man hernehmen, um eine Massenüberwachung ohne großen Widerstand durchzuboxen? Die Antwort:
Offline = Gewaltverbrechen, Terrorismus
Online = Kindesmissbrauch
1. Es ist unerklärlich, warum ausgerechnet Bremen als vergleichsweise liberales Bundesland den schwarz-roten Überwachungsdemagogen anderer Bundesländer nacheifert und solche keineswegs ausgereiften Systeme installiert.
2. Interessant wird es, wenn paar Kinder oder Jugendliche aus Spaß rumkaspern, raufen, sich schubsen usw. Vielleicht sogar absichtlich, um bischen Fun zu haben oder auszutesten, wie die „KI“ so drauf ist und damit einen Polizeieinsatz auslösen. Damit würden für völlig harmlose Sachen Kräfte abgezogen, die andernorts viel nötiger gebraucht werden. Das ursprünglich beabsichtigte Präventions- und Entlastungsvorhaben der Polizei wird so ad absurdum geführt.
Aber Hauptsache, es wird wieder „was mit KI“ gemacht, weil das ja „der Hype“ ist – und sei er noch so undurchdacht und unsinnig …
Zu 2. Und sobald man dann auch von politischer Seite feststellt, dass das unnötig Kräfte bindet und Geld kostet, wird man vermutlich versuchen, die Kosten für solche (bewusst oder unbewusst herbeigeführten) „falschen“ Einsätze den Verursachern in Rechnung zu stellen…
Davon ist auszugehen.
Wenn der Pöbel sich nicht normgerecht verhält, hat er zu zahlen und sich noch mehr drangsalieren zu lassen 🤮
Was soll denn das alles? WO soll das denn noch enden? Ich schliesse mich dem vorherigen Post vom Andreas an: Das hat nichts mehr mit Kriminalitätsprävention zu tun. DAS IST die totale Überwachung!
Nun ja, die KI-„Farbriken“ brauchen neben Strom ja auch massenhaft Daten. Dafür wird jetzt gesorgt.
Mehr Nahverkehr, besonders für die Landbevölkerung: Nein, wird nicht genehmigt!
Mehr Überwachung, in allen Bussen und Bahnen, dazu auch noch subventioniert: Ja!
Bremen wird also eine Stadt, die zu boykottieren ist. Datenschützer, die dort wohnen oder arbeiten sollten nach Alternativen umsehen.
Seit, keine Ahnung, weit mehr als 10 Jahren haben wir gepredigt, dass sich soziale Probleme nicht technisch lösen lassen. Wir und viele andere haben immer wieder Lösungsansätze vorgeschlagen. Obwohl die durchaus anerkannt wurden, ist nichts geschehen. Bis heute geschieht vielmehr immer wieder das Gegenteil. Und die Probleme sind immer noch die Selben.
Logisch bleibt dann nur eine Erkenntnis. Man will die Probleme nicht lösen. Warum nicht?
Vielleicht ist es ja so: Hat nicht die SPD in letzter Zeit ein wenig zugelegt? Das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Sonst wird das noch eine sozialdemokratische Partei – brrr, wie übel.
Ganz ehrlich, liebe SPD-Basis, warum werft ihr diese Sockenpuppen, die zuerst die Polizei, dann die Behörden und schließlich die Bürger gegen Boston Dynamics oder US-Produkte austauschen wollen, nicht aus der Partei. Ist 15% zu viel? Vielleicht sollten wir direkt die KI wählen lassen. Dann braucht es auch keine Basis mehr. Jeder Kamera eine Stimme!
Wie die Polizeigewerkschaft das auch noch fördern kann, ist mir scheierhaft. So schafft man sich ab. Dann ist freie Bahn für das Verbrechen. Hat die Mafia das ganze Land durchsetzt?
Sorry für die Polemik. Den Rest, der hier nicht mehr steht, fasse ich zusammen mit:
Sach mal, habt ihr eigentlich nichts Wichtigeres zu tun? Oder ist das euer Livestyle?
Keine Probleme? Eh, hier hilft es nicht die KI um eine Antwort zu bitten. Denn die ist maximal so gut, wie das Prompt, das man eingibt. Wie wäre es mit einem VHS-Kurs?