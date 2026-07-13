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Gegenwind für BundesregierungMehr als eine halbe Million Menschen wollen Informationsfreiheit retten

Damit hat Schwarz-Rot offenbar nicht gerechnet: Heftige Kritik am Angriff auf die staatliche Transparenz kommt nicht nur von der Opposition, sondern aus der Koalition selbst. Dazu erreicht eine Petition gegen das Vorhaben bemerkenswerten Zulauf.

  • Markus Reuter
Markus Reuter
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Person sitzt an einem Tisch und blättert in einem Ordner mit Dokumenten
Sollte die Bundesregierung die Pläne umsetzen, wird es für Bürger:innen und Presse noch schwieriger an staatliche Dokumente zu kommen. (Symbolbild) – Gemeinfrei-ähnlich freigegeben durch unsplash.com: Anastassia Anufrieva

Der Widerstand gegen die kürzlich im Koalitionsausschuss von Schwarz-Rot verabredete De-Facto-Abschaffung der Informationsfreiheit wächst weiter. Nicht nur haben sich mehr als 120 Organisationen aus der Zivilgesellschaft gegen die Pläne gestellt und zahlreiche Medien für das wichtige Gesetz Partei ergriffen, auch eine Petition von FragDenStaat hat ungewöhnlich viel Zulauf erreicht: Sie hat innerhalb einer guten Woche gerade die Marke von 500.000 Unterzeichner:innen geknackt.

Schon in der letzten Woche war ein Positionspapier aus der SPD-Bundestagsfraktion bekannt geworden, das netzpolitik.org im Volltext veröffentlicht hat. In diesem Papier der AG Inneres, AG Digitales und AG Recht heißt es deutlich: „Es darf nicht zu einer Reduzierung der bestehenden Auskunftsansprüche für Bürgerinnen und Bürger, für Presse und Zivilgesellschaft kommen.“

Gegenüber der eigenen Koalition machen die SPD-Abgeordneten eine klare Ansage: „Für eine Abschaffung des bisherigen Transparenzniveaus des Informationsfreiheitsgesetzes wird es keine Zustimmung der SPD-Bundestagsfraktion geben.“

„Völlig überfahren“

Der Tagesspiegel hatte zudem erfahren, dass die SPD-Politiker:innen von dem Vorstoß des Koalitionsausschusses offenbar überrascht wurden. „Wir wurden völlig überfahren“, sagte einer gegenüber dem Medium.

Johannes Schätzl, der für die SPD-Fraktion im Innenausschuss sitzt, sagte dem Medium: „Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses sehen vor, Kernelemente dieses Gesetzes so einzuschränken, dass es einer De-facto-Abschaffung des IFG gleichkäme“. Weiter erklärte der Abgeordnete: „Ich werde einer solchen Gesetzesänderung meine Zustimmung verweigern.“. Auch andere SPD-Abgeordnete haben laut dem Bericht angekündigt, dass die Pläne mit ihnen „nicht zu machen“ seien.

Der Tagesspiegel berichtet zudem von Vermutungen, die Bundesregierung sei vom Ausmaß des Widerstandes überrascht worden. Man munkle im Regierungsviertel, sie habe die Sprengkraft des Themas unterschätzt und wohl gehofft, dass die Sache zwischen all den anderen Großvorhaben untergehe.

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Behörden stellen sich gegen Bundesregierung

Kritik an den Plänen kommt auch von den für die Informationsfreiheit zuständigen Behörden. Die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDI) sowie die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten hatten die Pläne mit deutlichen Worten abgelehnt. Letztere bezeichneten die Argumente für die Einschränkung der Transaprenz wie etwa Bürokratieabbau und Sicherheit als Vorwand.

Die BfDI Louisa Specht-Riemenschneider sieht in dem Vorhaben nicht nur „im Ergebnis die Abschaffung“ der Informationsfreiheit, sondern kritisiert auch, dass der Grundgedanke eines grundsätzlich voraussetzungslosen Zugangs zu amtlichen Informationen in sein Gegenteil verkehrt würde. Denn in Zukunft sollen Anfragende ein „berechtigtes Interesse“ an den abgefragten Dokumenten darlegen. Bislang muss der Staat begründen, wenn er Informationen nicht herausgeben will.

Specht-Riemenschneider kritisiert zudem, dass die Pläne in Zukunft eine große Anzahl von Menschen in Deutschland ausschließen würde. Die Koalition plant das Auskunftsrecht auf Deutsche und EU-Bürger:innen zu beschränken. Die BfDI sagt, dies führe zu einer undemokratischen Zwei-Klassen-Informationsfreiheit.

Auch international Befürchtungen

Die Pläne der Bundesregierung lösen nun auch international Befürchtungen aus. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fordert die Bundesregierung in scharfen Worten auf, die geplante Abschaffung der Informationsfreiheit zu stoppen. Die Pläne würden „grundlegende Menschenrechte gefährden, die für Transparenz und die Beteiligung der Öffentlichkeit in einer rechtsstaatlichen Demokratie unerlässlich sind.“

Der Südwestrundfunk berichtet, dass Deutschland bei der Transparenz schon heute nur auf Platz 127 rangiere – oftmals sogar noch hinter autoritären Staaten. Die Pläne der Bundesregierung würden hier zu einem weiteren Absinken des Standards führen.

Über die Autor:innen

  • Markus Reuter
    Markus Reuter

    Markus Reuter recherchiert und schreibt zu Digitalpolitik, Desinformation, Zensur und Moderation sowie Überwachungstechnologien. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der Polizei, Grund- und Bürgerrechten sowie Protesten und sozialen Bewegungen. Für eine Recherchereihe zur Polizei auf Twitter erhielt er 2018 den Preis des Bayerischen Journalistenverbandes, für eine TikTok-Recherche 2020 den Journalismuspreis Informatik. Bei netzpolitik.org seit März 2016 als Redakteur dabei. Er ist erreichbar unter markus.reuter | ett | netzpolitik.org, sowie auf Mastodon und Bluesky.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP)

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4 Kommentare zu „Mehr als eine halbe Million Menschen wollen Informationsfreiheit retten“

  1. Ketzer, der Belesene

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    Würde eine Petition im Bundestag nicht mehr Sinn machen?

    https://epetitionen.bundestag.de/

    Die müsste der Petitionsausschusses ab 50.000 Unterschriften imo anhören. Und man braucht imo einen Personalausweis, was die Ausreden wegen Botfarmen entkräften könnte.

    Antworten
  2. Ketzer, der Belesene

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    Das ist die effektivste digitale Protestform, die ich je gesehen habe:

    https://www.zeit.de/news/2024–03/13/cannabis-befuerworter-spammen-landtags-gruene-mit-mails-zu

    Der Hanfverband hat einfach alle eMail-Adressen der Grünen/SPD-Büros veröffentlicht, seine Mitglieder angepingt und darum gebeten einmalige, _händische!_ eMails zu verfassen (!= DDOS). Es haben so viele mitgemacht, dass die eMail-Server blockiert wurden und die Politiker in ihren Elfenbeintürmen gestört wurden.

    Und was ist an einer händischen, nicht generischen und höflich verfassten eMail illegal? Nix. Wenn genug mitmachen, können die Politiker nicht mehr wegsehen.

    Antworten
  3. Irene Latz

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    Wenn der Bundetag nicht gerade Dr. Moritz Hennemann zum Daten„Nutz„Beauftragten gemacht hätte, statt einen wirklichen Datenschutzbeauftragten zu wählen für die Nachfolge von Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, dann hätte ich gesagt:
    es muss bei uns endlich gelten, wenn die Datenschutzbeauftragten „nein“ sagen, dann muss das Gesetzesvorhaben natürlich korrigiert werden!
    In Berlin hätte auf unsere sehr gute Meike Kamp zu hören unser IFG gerettet im März. (Und hier in Berlin kann die SPD auch nicht „überrascht“ vom Punkt 32 Koa. sein, nebenbei bemerkt).

    Aber: 1000 Dank an Arne Semsrott / FragDenStaat !!! Wirklich stark !

    Antworten
  4. Lasst uns deren Hoffnungen begraben!

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    Zitat aus dem Tagesspiegel: „Man munkle im Regierungsviertel, sie [die Bundesregierung] habe die Sprengkraft des Themas unterschätzt und wohl gehofft, dass die Sache zwischen all den anderen Großvorhaben untergehe.“

    Dem müssen wir Aktivisten trotz Hitze und Ferien vigilant begegnen! Aktionen sollten schon terminiert werden für die erste Woche nach der parlamentarischen Sommerpause. Wir können uns jedoch kein Sommerloch beim Mobilisieren erlauben, wenn wir im Herbst nur in Kleinstgrüppchen selbst auf die Straße herumstehen wollen.

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