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FragDenStaat & Co.Dobrindt will Transparenz-Plattformen aus dem Weg räumen

Jüngst hatte der Koalitionsausschuss der Bundesregierung beschlossen, das Informationsfreiheitsgesetz drastisch einzuschränken. Nun zeigt ein Bericht des MDR, dass Innenminister Dobrindt noch viel weiter gehen will, um staatliches Handeln im Geheimen zu belassen.

  • Tomas Rudl
Tomas Rudl
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Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will offenbar möglichst ungestört von der Zivilgesellschaft wirken. (Symbolbild) – Alle Rechte vorbehalten: IMAGO / Metodi Popow

Das Bundesinnenministerium (BMI) will offenbar weit stärker am Informationsfreiheitsgesetz (IFG) sägen, als bisher bekannt war. MDR-Recherchen zufolge will das Ministerium die Auskunftsrechte von Abgeordneten und Medien beschneiden, Online-Plattformen wie FragDenStaat ausschalten und zudem die Aufsicht- und Beschwerdestelle abschaffen. Das sollen bislang unbekannte Vermerke aus dem BMI von Anfang Februar 2026 belegen, die dem MDR vorliegen.

Demnach schlägt das BMI unter Alexander Dobrindt (CSU) vor, die Rechte von Abgeordneten und Journalist:innen einzuschränken. Laut Vermerk könnten sich diese entweder auf das Presserecht oder auf ihre parlamentarischen Auskunftsrechte berufen, um an staatliche Informationen zu gelangen. Bereits der Koalitionsausschuss hatte beschlossen, den Zugang nur noch natürlichen Personen zu gewähren, die „ein berechtigtes Interesse an einer Auskunft haben und diese nicht durch andere Regelungen erreichen können“.

Aus Sicht des BMI handelt es sich dabei um eine „Umgehung von inhaltlichen Einschränkungen“, für die es eine „Klärung“ brauche, schreibt der MDR. Worauf das BMI abzielt, ist jedoch gravierend: Zwar können Abgordnete weiterhin etwa Kleine Anfragen oder Journalist:innen Presseanfragen stellen. Ein Recht auf eine inhaltlich substanzielle Antwort oder auf die Herausgabe behördlicher Unterlagen ist damit, anders als beim IFG, indes nicht verbunden.

Frontalangriff auf FragDenStaat

Zudem drängt das BMI laut MDR darauf, eine Identifikationspflicht für Menschen einzuführen, die IFG-Anträge stellen. In einem Vermerk macht das BMI klar, was hinter diesem Wunsch steckt: „Frageportale wie ‚Frag den Staat’ könnten demnach nicht weiterhin als ‚Strohmann’ eingesetzt werden“, zitiert der MDR aus dem Papier. Erst an zweiter Stelle werde die Sorge genannt, dass automatisierte oder KI-generierte Anträge in großer Menge gestellt werden könnten, womöglich auch von feindlichen ausländischen Staaten.

Die Online-Plattform FragDenStaat bietet seit dem Jahr 2011 einen niedrigschwelligen Zugang zum IFG und macht es einfach, Anträge an die richtigen Behörden zu stellen. Eigenen Angaben zufolge hat die Transparenzplattform mehr als 130.000 Menschen geholfen, Zugang zu amtlichen Informationen zu erhalten.

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Arne Semsrott, Chefredakteur von FragDenStaat, wertet die Vorschläge aus dem BMI als Frontalangriff. „Alexander Dobrindt will FragDenStaat ausschalten“, sagt Semsrott zu netzpolitik.org. Dem Innenminister gehe es darum, sich öffentlicher Kontrolle zu entledigen. „Wenn er mit seinem Vorhaben durchkommt, ist das IFG tot“, sagt Semsrott.

Anwendungsbereich verengen, Aufsicht abschaffen

Auch an anderer Stelle möchte das BMI das IFG schwächen. Dem MDR nach will es die Bereiche Forschung und Lehre pauschal vom IFG ausnehmen sowie laufende Gesetzgebungsverfahren aus dem Anwendungsbereich lösen. Auskunft erhielt man gegebenenfalls also erst, wenn ein Gesetz beschlossen ist.

Weitere Einschränkungen wünscht sich das BMI zudem dabei, welche Behörden welche Dokumente liefern müssen. Demnach sollen Ämter keine Dokumente und Unterlagen mehr herausgeben dürfen, die nicht bei ihnen entstanden sind. Antragsteller:innen müssten also jede Behörde einzeln abklappern, um an die gewünschten Informationen zu kommen. Dies würde den Prozess nicht nur mühseliger, sondern auch teurer machen, da die Gebühren für IFG-Anfragen steigen sollen.

De facto abschaffen will das BMI auch die Kontrolle, indem es vorschlägt, ein Referat beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ersatzlos zu streichen. An diese im IFG verankerte Stelle können sich alle wenden, die ihr Recht auf Informationszugang als verletzt ansehen. Zudem kontrolliert der Bundesbeauftragte auch andere Bundesbehörden, wie sie mit dem IFG und Anfragen umgehen.

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Der Angriff von Innenminister Dobrindt auf demokratische Rechte sei „noch weitreichender als bisher befürchtet“, sagt Manfred Redelfs, Auskunftsrechtsexperte von Netzwerk Recherche und 2005 einer der zivilgesellschaftlichen Mitinitiatoren des Bundes-IFG. „Jetzt soll auch die unabhängige Kontrollinstanz, die über die Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes wacht, ersatzlos gestrichen werden. Offenbar lässt es sich ohne Kontrolle ungestörter durchregieren“, sagt Redelfs.

Deutschland fällt aus der Zeit

Das IFG garantiert seit zwei Jahrzehnten den Zugang zu amtlichen Dokumenten und Informationen auf Bundesebene. Es wird von Bürger:innen, zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Medien genutzt, um staatliches Handeln transparenter zu machen oder Skandale aufzudecken. Während EU-Länder wie Österreich zuletzt aufgeholt und nach zähem Ringen die Amtsverschwiegenheit abgeschafft haben, würde Deutschland also den Rückwärtsgang einlegen.

Grundsätzlich hat der Koalitionsausschuss Anfang Juli beschlossen, das IFG massiv einzuschränken. Darauf folgte eine Protestwelle: Gegen die Pläne der schwarz-roten Bundesregierung ist ein Bündnis aus über 100 Organisationen und Medien auf die Barrikaden gegangen, zugleich hat eine Online-Petition inzwischen fast 600.000 Unterschriften gesammelt. Heftige Kritik gab es auch von der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland, die vor einem Rückschritt in eine Zeit des „verschlossenen Obrigkeitswissens“ warnen.

Dies ist offenkundig auch beim Juniorpartner in der Koalition angekommen: In einem Positionspapier der SPD-Fraktion, das netzpolitik.org im Volltext veröffentlicht hat, stellen sich die Abgeordneten gegen den geplanten Kahlschlag. Zwar sei eine stellenweise Reform denkbar, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Allerdings dürfe es nicht zu einer Reduzierung der bestehenden Auskunftsansprüche für Bürger:innen, für Presse und Zivilgesellschaft kommen, heißt es in dem Papier. „Für eine Abschaffung des bisherigen Transparenzniveaus des Informationsfreiheitsgesetzes wird es keine Zustimmung der SPD-Bundestagsfraktion geben.“

Update, 15:30: Einschätzung von Manfred Redelfs wurde nachträglich eingefügt.

Über die Autor:innen

  • Tomas Rudl
    Tomas Rudl

    Tomas ist in Wien aufgewachsen, hat dort für diverse Provider gearbeitet und daneben Politikwissenschaft studiert. Seine journalistische Ausbildung erhielt er im Heise-Verlag, wo er für die Mac & i, c't und Heise Online schrieb.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP), Bluesky

    Foto: Darja Preuss

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6 Kommentare zu „Dobrindt will Transparenz-Plattformen aus dem Weg räumen“

  1. mw

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    „Für eine Abschaffung des bisherigen Transparenzniveaus des Informationsfreiheitsgesetzes wird es keine Zustimmung der SPD-Bundestagsfraktion geben.“ Warten wirs ab. Das wäre nicht das erste Mal, daß die SPD „umgefallen“ ist.

    Antworten
  2. Anonym

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    > Erst an zweiter Stelle werde die Sorge genannt, dass automatisierte oder KI-generierte Anträge in großer Menge gestellt werden könnten, womöglich auch von feindlichen ausländischen Staaten.

    Da hab ich in der Grundschule wohl zu viel Eis gegessen, statt aufzupassen, aber: Warum haben wir nochmal Angst, dass Der Russe Informationen erhält, die den mündigen Bürgern im Sinne einer transparenten Staatsarbeit sowieso offen zur Verfügung gestellt werden sollte?

    Antworten
  3. Anonym

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    Und genau wegen solchen Dingen (hauptsächlich) verstehe ich einfach nicht dass es selbst jetzt immer noch über 20 Prozent sind, die die Union wählen würden

    https://dawum.de/

    Oder warum es Leute gibt, die eine Koalition aus AFD und Union wollen.
    Bildet die zweite Gruppe (also die, die eine Koalition will) sich ernsthaft ein, dass die Union irgendwas im Sinne der Bürger verhindert bzw die Bürger schützt, falls die AFD tatsächlich eine fatale Entscheidung treffen sollte?

    Die Union zeigt doch permanent mit solchen Dingen wie hier im Artikel wessen Geistes Kind sie ist

    Antworten
  4. Benni

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    Vielen Dank Herr Rudl für diesen Artikel, ich habe fast schon darauf gewartet.

    Hier noch der Link zu den Ausführungen von Arne Semsrott auf FragDenStaat :

    https://fragdenstaat.de/artikel/policy/2026/07/ifg-attacke‑3/

    Schön langsam kann man sich fast schon die Frage stellen, ob in diesem Land das Leben noch lebenswert ist.

    Antworten
  5. Huch! Wer regiert denn da?

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    Herr Dobrindt hat im Jahr 2018 als Landesgruppenchef der CSU ideologisch glühend die „Konservative Revolution“ beschworen. Das Gedankengut von Ernst Jünger, Carl Schmitt, Edgar Julius Jung und Oswald Spengler, mit welchem Armin Mohler 1950 den Begriff prägte und zwischen dem traditionellen Konservatismus und dem Nationalsozialismus verortete.

    Nun ist der „Revoluzzer“ von 2018 mangels eines wirksamen Radikalenerlasses Bundesinnenminister geworden, während die Alternative für Damalige nach der Macht greift. Die Wegbereiter der Konservativen Revolution waren schon in der Weimarer Republik antiliberal und antidemokratisch. Die moderne Technik wurde radikal Befürwortet, sie galt als Instrument zur Durchsetzung neuer Machtstrukturen. Völkisches Denken, Sozialdarwinismus, Antisemitismus sowie der Glaube an eine natürliche Ungleichheit der Menschen und Rassen sind die Unwerte dessen, was der „BIM sitting“ für erstrebenswert hält.

    Die Neue Rechte nutzt den Bezug auf die Konservative Revolution, um eine kulturelle Hegemonie anzustreben. Indem sie sich auf die intellektuellen Vordenker der Weimarer Republik beruft, versucht sie, sich von den NS-Verbrechen zu distanzieren und gleichzeitig einen radikalen Systemwandel salonfähig zu machen.

    Die „Konservative Revolution“ dient heute Herrn Dobrindt als dogwhistle mit historischem Traditionsstrang und intellektueller Adelstitel, um den eigenen radikalen Antiliberalismus zu nobilitieren.

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  6. 風間律

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    Die Union traut den Leuten nicht zu, dass sie einen guten Grund haben, wenn sie Sozialleistungen beanspruchen oder sich krankschreiben lassen, drückt der Bevölkerung Chatkontrollen, KI-gestützte Überwachung, Palantir, Verhaltensscanner und rosa Datenbanken „für psychisch Kranke“ auf (an deren Behandlung sie gleichzeitig spart), kürzt Demokratieprojekten im ganzen Land reihum die Mittel, setzt sich über Volksentscheide nicht nur hinweg, sondern verbietet das, was sie fordern, auch noch per Gesetz dauerhaft, um die Pfründe von Deutsche Wohnen, Vonovia & Co. zu sichern; und dann will sie auch noch mit dem Informationsfreiheitsgesetz das einzige echte Instrument, das der Bevölkerung noch ermöglicht, ihre Regierung halbwegs ehrlich zu halten, de facto abschaffen.

    Und im Unterschied zur AfD, die sich nicht mal mehr ernsthaft Mühe gibt, so zu tun, als seien ihre Pläne mit dem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat kompatibel, hält die Union sich immer noch für unfehlbar „demokratisch“, wird auch im politischen Diskurs sowie in Presse und Medien so dargestellt und giftet mit viel Rückenwind von dort jeden an, der das öffentlich anzweifelt, während sie immer offener ihre wahre, hässliche, autoritäre Fratze zeigt. Ich sehe einen erheblichen Teil der Schuld am autoritären Umbau und auch dem Aufstieg der AfD bei ebenjener Presse und den Medien, die vergessen haben, was ihre Aufgabe ist, nämlich durch kritische Berichterstattung und Nachfrage sicherzustellen, dass vor allem die regierenden Parteien nicht nur demokratisch aussehen, solange sie alles in der Hand haben. Stattdessen genießen Letztere in der Hinsicht mittlerweile eine Art „traditionsbedingte Immunität“, während sie die Angst vor der AfD und „dem Internet“ als Vorwand dafür nehmen, den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat immer stärker zurückzubauen.

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