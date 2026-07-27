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Forderungen nach CSD-AnschlagSchamlose Heuchelei

Nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin ist der Schock groß. Doch die Reaktionen der führenden CDU-Politiker lassen sich leicht als bloße Heuchelei entlarven. Ein Kommentar.

  • Timur Vorkul
Timur Vorkul
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Kanzler Merz, Innenminister Dobrindt und Berliner Senatorin für Inneres Spranger legen Blumen in der Nähe des Anschlagsorts nieder.
Die Bestürzung und Beileidsbekundungen einiger Politiker fühlen sich für viele queere Menschen wie Hohn an. – Alle Rechte vorbehalten: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Das Entsetzen, der Schock und die Trauer sind groß über den Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day am Samstag. Ein mutmaßlicher Täter ist mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge am Rande des CSDs im Tiergarten gefahren und hat mindestens eine Person getötet sowie 29 weitere Menschen zum Teil schwer verletzt.

Bestürzungen und Beileidsbekundungen führender Politiker ließen nicht lang auf sich warten. Vielen Queers sind sie aber übel aufgestoßen. Denn an schamloser Heuchelei sind diese nicht zu überbieten.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) beispielsweise hat an den Zusammenhalt appelliert und rief dazu auf, sich durch solche Taten nicht spalten zu lassen. Dabei beherrscht Merz die Kunst, die Gesellschaft zu spalten und Hetze zu verbreiten, selbst vorbildlich: Erinnert sei hier lediglich an seine Zirkuszelt-Aussage aus dem letzten Jahr. Damals verteidigte er die Entscheidung seiner Kollegin Julia Klöckner (CDU), anlässlich des CSD keine Regenbogenfahne auf dem Bundestag zu hissen, mit den Worten, der Bundestag sei „ja nun kein Zirkuszelt“, auf dem beliebig die Fahnen gehisst werden könnten.

Es fühlt sich wie Hohn an

Seit Jahren ist ein Anstieg von queerfeindlichen Anfeindungen, Gewalt und Hass gegen queere Menschen und Einrichtungen zu verzeichnen. Wie hat die Politik darauf reagiert? Mit Kürzungen. Viele zentrale Projekte der Aufklärungs- und Unterstützungslandschaft brechen weg, weil ihnen die Förderung gestrichen wird. Unter Stefan Evers, heute CDU-Bürgermeisterkandidat in Berlin, wurde beispielsweise queersensible Sexualaufklärung an Schulen eingestampft. Das bekommen viele queere Menschen zu spüren und gerade deshalb fühlt sich die nun bekundete Bestürzung wie Hohn an.

Edwin Florina Greve, Referent für Antidiskriminierung beim Migrationsrat Berlin, fasst es so zusammen: „Kanzler Merz, der Regierende Bürgermeister Wegner oder Finanzsenator Evers können mit ihren Worten nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter ihrer Verantwortung queere Schutzräume, Unterstützungsangebote und Bildungsprogramme gekürzt oder gestrichen werden und insgesamt nach wie vor unterfinanziert sind.“

Erst kürzlich kam ein neuer Kahlschlag: Das CDU-geführte Familienministerium hat dem bundesweit einzigartigen Jugendnetzwerk Lambda die Finanzierung gestrichen. Damit haben queere Jugendliche, die Hilfe suchen oder mit queerfeindlicher Gewalt konfrontiert sind, in Zukunft möglicherweise keine Anlaufstelle mehr. Dabei steigt weiterhin die Zahl junger Menschen, die sich in akuten Krisen an den Verein wenden.

Dobrindts Angriff auf Rechte von trans Menschen und Zusammenarbeit mit der Taliban

Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zeigte sich anlässlich der „feigen, abscheulichen Attacke auf friedlich feiernde Menschen“ zutiefst erschüttert. Es ist aber eben derselbe Innenminister, der mit demokratisch äußerst fragwürdigen Manövern eine Verordnung zum Selbstbestimmungsgesetz durchzuboxen versucht, die trans Menschen ein Leben lang einem Zwangsouting bei Behörden unterzieht und ihre äußerst sensiblen Daten wie frühere Vornamen und Geschlechtseinträge automatisch an Sicherheitsbehörden übermitteln will.

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Damit setzt er sich nicht nur kaltblütig über Bedenken der Betroffenen hinweg, die darin die Entstehung einer sogenannten Rosa Liste sehen. Er befeuert damit auch das rechtspopulistische Narrativ, dass trans Menschen generell zu misstrauen sei, und rückt sie in die Nähe von Extremismus- und Terrorverdacht.

Die Ermittlungen zum Anschlag sind noch nicht abgeschlossen. Der mutmaßliche Hauptverdächtige, den die Polizei am Sonntag erschossen hat, ist laut Polizeiangaben dem islamistischen Milieu zuzuordnen. Laut Ermittlungen hat er das Auto angemietet. Ob er bei dem Anschlag auch am Steuer des Fahrzeugs saß, ist bisher ungeklärt. Dobrindt sprach von einem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag.

Es ist auch derselbe Innenminister, der schamlos mit der extremistischen islamistischen Terrorgruppe Taliban kooperiert, die lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen in Afghanistan verfolgt, vergewaltigt und ermordet und ihre systematische Vernichtung anstrebt. Dobrindt hat den Kontakt zu den Taliban seit 2025 intensiviert und direkte Gespräch geführt, mit dem Ziel, immer mehr Afghan*innen abzuschieben.

Ergebnis: Sowohl das Generalkonsulat in Bonn als auch die afghanische Botschaft in Berlin werden nun von einem Vertreter der Taliban geleitet. Vier weitere Taliban-Vertreter will Dobrindt nun willkommen heißen – und das obwohl Deutschland die Taliban-Regierung in Afghanistan offiziell gar nicht anerkennt. Abgeschoben werden sollen in einigen Bundesländern neuerdings nicht mehr nur straffällig gewordene Afghan*innen, sondern auch alleinstehende Männer, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen.

Geheimdienstreform im Namen der queeren Community?

Es sollte nach der Gewalttat nicht lange dauern, bis Politiker den Anschlag auch für ihre politischen Ziele instrumentalisieren. Mehrere Unionspolitiker forderten erweiterte Befugnisse für Polizei und Geheimdienste. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), sowie auch der stellvertretende Fraktionschef Günter Krings (CDU) drängten auf eine schnelle Verabschiedung der kürzlich ins Rollen gebrachten großen Geheimdienstreform direkt nach der parlamentarischen Sommerpause.

Auch Konstantin von Notz von den oppositionellen Grünen sagte in einem Interview, man müsse die Sicherheitsbehörden mit Befugnissen austatten. Darum gehe es auch in der aktuellen Geheimdienstreform.

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Mit dieser Reform sollen der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz mit Befugnissen in beispiellosem Ausmaß ausgestattet und laut Dobrindt zu „echten“ Geheimdiensten werden. Denn sie sollen nicht nur Informationen sammeln und beobachten, sondern auch – wie bisher die Polizei – etwa in IT-Systeme eindringen und bei Cyberangriffen zurückhacken dürfen. Dabei soll ihnen außerdem nicht so genau auf die Finger geschaut werden.

Während BND und Verfassungsschutz mächtiger denn je werden, soll noch stärker in Grundrechte der Bevölkerung eingegriffen werden. Wenn Menschen Sticker kleben oder Plakate abreißen, dürfte das nach den Plänen wohl ausreichen, damit der Verfassungsschutz sie beobachten darf. Wie das der queeren Community helfen soll, bleibt fraglich.

Zudem ist überhaupt nicht klar, ob fehlende Befugnisse der Polizei und der Geheimdienste bei diesem Anschlag ein Problem waren. Der mutmaßliche Attentäter stand unter polizeilicher Beobachtung: Diese hat ihn zeitweise observiert und auch sein Telefon überwacht, wie rbb24 berichtet. Auch seine Wohnung haben die Beamten bereits im Vorfeld des Anschlags durchsucht, nachdem dieser ein Foto von einer Waffe in sozialen Medien gepostet habe. Diese stellte sich als Spielzeugwaffe heraus. Zu behaupten, mit erweiterten Befugnissen hätte der Anschlag verhindert werden können, und diese als das Allheilmittel darzustellen, scheint hingegen ein Leichtes zu sein.

Nicht auf Kosten der queeren Community

Die vernichtende Kritik von zivilgesellschaftlichen Verbänden an diesem umstrittenen Umbau der Geheimdienste nun abschmettern und die Gesetzesnovelle auf Kosten der queeren Community durch den parlamentarischen Prozess durchpeitschen zu wollen, ist mindestens unsensibel. Das Innenministerium hat den Referentenentwurf erst vor einigen Wochen vorgestellt, er wurde im Kabinett noch nicht beraten.

Auch die automatisierte Datenanalyse, mit der die Geheimdienste sensible Daten massenhaft auswerten und Personenprofile erstellen können, und das Vorhaben, den öffentlichen Raum in Echtzeit lückenlos überwachen und biometrische Daten mit Bildern aus dem Internet abgleichen zu dürfen, dürfte kaum im Interesse von queeren Menschen sein. Das würde jedwede Anonymität zerstören, die zuweilen überlebenswichtig ist, wenn man nicht den geschlechtlichen oder sexuellen Normen der Gesellschaft entspricht.

Wir brauchen keine weiteren Grundrechtseingriffe. Was es jetzt braucht, ist die Förderung von Beratungs‑, Unterstützungs- und Aufklärungsprogrammen, Treff- und Kultureinrichtungen – und vor allen Dingen Selbstbestimmung.

Update, 28.7.2026, 14.28 Uhr: Wir haben die Aussage von Konstantin von Notz präzisiert.

Über die Autor:innen

  • Timur Vorkul
    Timur Vorkul

    Timur ist seit September 2025 Volontär bei netzpolitik.org. Er hat Sozialwissenschaften und Kulturanthropologie studiert und zuletzt für den MDR gearbeitet. Neben seinem Volontariat macht er Beiträge für den Fernsehsender KiKA. Er interessiert sich für staatliche Überwachung, Migrationsregime und Ungleichheit.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP)

    Foto: Darja Preuss

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7 Kommentare zu „Schamlose Heuchelei“

  1. Agree to disagree

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    Aus einem islamistischen Terroranschlag einen Anti-CDU-Artikel zu zimmern, ist irgendwie schräg. Genauso wie die Aussagen vom SPD-Queerbeauftragten Alfonso Pantisano, der live im RBB24 islamistischen Terrorismus auf eine Stufe stellt mit konservativen und religiösen Organisationen wie der katholischen Kirche.

    Diese blinde Raserei muss aufhören. Nicht jeder, der eine andere Meinung hat, ist automatisch ein Feind, den es zu bekämpfen gilt! Wir müssen stattdessen wieder lernen, in aller Freundschaft verschiedene Lebensauffassungen zu haben. Agree to disagree!

    Antworten
    1. Anonym

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      Lol… Die Union hat doch kürzlich Mittel für queere Projekte gekürzt und plant beispielsweise Änderungen am Selbstbestimmungsgesetz. Diese Handlungen widersprechen grundlegend den aktuellen Werteaussagen dieser Politiker. Zudem gibt es vonseiten der Union wiederholt queerfeindliche Äußerungen, wie zum Beispiel von Merz in einem Bild-Interview vor einigen Jahren, als er Schwule Männer in Verbindung mit Pädophile brachte.

      Auf diese Heuchelei kann man auf jeden Fall aufmerksam machen.

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  2. Chris Bo

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    Danke, dieser Artikel spricht mir aus dem Herzen.

    Antworten
  3. ein kleines Veto

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    Dass unser konstitutionelles Fairplay ÜBER der Art von Religion steht, die in bösartiger Archaik steckenblieb (queer-feindlicher Islamismus) – statt gutherzig, modern, wissenschafts-affin, Grundgesetz-kompatibel zu werden (in Berlin gibt es das: Ibn-Rushd-Goethe-Moschee: queerfreundlicher Islam), das wurde so viel ich weiß in drei Schulen in Berlin mühsam, langwierig, mit sehr viel Engagement und Veränderung „gerettet“ in den letzten beiden Jahren!
    (Es geht um Moabit, Neukölln und Friedenau, ich habe es nur in den Medien verfolgt, bin nicht direkt betroffen).
    Ich möchte bitte die für die Schulrettung mitverantwortlichen Kai Wegner und Stefan Evers (CDU Landesebene Berlin) oben im Artikel so nicht mitaufgeführt stehen lassen unter denen, die es wohl „zurecht“ trifft, nämlich der CDU auf Bundesebene (Klöckner, Prien, …).
    Stefan Evers war in der queeren Wahlarena hier in Berlin kürzlich der Einzige auf dem Podium, der sich klar an die Seite von Seyran Ates und Güner Balci und Oziel Inacio-Stech stellte. Am roten Rathaus in Berlin wird die Regenbogenflagge gehisst zum CSD, in Schöneberg im Schaufenster des CDU-Bürgerbüros liegt das Magazin „Siegessäule“ , … – also da bitte noch mal genau hinschauen auf den Unterschied CDU Bundesebene : CDU Berlin, bitte.

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  4. trygg heißt sicher auf norwegisch

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    Ich hätte gern, dass alle in Berlin irgendetwas mit Regenbogen an Ihre Anziehsachen oder Taschen oder sonstwo sichtbar unterwegs machen, um
    1. der queeren Community jetzt massenhaft zu signalisieren, dass sie hier das „wir“ sind und 2. den Homophoben zu signalisieren: entweder Artikel 1–3 Grundgesetz verinnerlichen und sich grundlegend verändern => queerfreundlich werden, – oder gern woanders hinziehen.
    Im letzten Jahr hatte Oslo Pride ein sehr schönes kleines Video („trygg“) gemacht, in dem gezeigt wird, wofür wir einen sichtbaren Regenbogen tragen sollten:
    https://www.youtube.com/@OsloPrideChannel

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  5. Stephan

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    Als Politiker sollte man sich fragen: Würde ich dem Gesetz genau so zustimmen, wenn ich wüsste, dass in 3 Jahren die AfD regiert?
    Die brauchen bei solchen Forderungen für Polizei und Geheimdiensten ja gar nichts mehr neu beschließen, nur noch anwenden.
    Lieber die Befugnisse zurückschrauben und mehr Kontrolle der Behörden. Danke, dass ihr eine der letzten Bastionen des deutschen Journalismus seid.

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  6. Anonym

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    Vorab möchte ich sagen das jede Gewalt zu verurteilen ist und ich die Heuchelei der CDU auch sehe. Aber, die deutsche Queer-Community ist selbst voller Heuchelei und ich möchte deshalb auch kein Teil davon sein. Während z. B. in Amerika und Asien auch Fiktosexuelle unter den LGBT-Begriff bzw. „Queer“ fallen werden wir in Deutschland regelrecht ausgegrenzt, stigmatisiert und ausgelacht.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Fictosexuality
    https://lgbtqia.wiki/wiki/Fictosexual

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