Die Bundesregierung möchte in Zukunft erlauben, dass private Luftfahrtunternehmen sensible Pass- und Biometriedaten auslesen und verarbeiten können, um die Fluggastabfertigung am Flughafen digital abzuwickeln. Es wäre das erste Mal, dass solche auf den Ausweisdokumenten gespeicherten biometrische Daten an die Privatwirtschaft gegeben werden. Bislang ist die Verarbeitung der auf dem Chip gespeicherten und verpflichtend erhobenen Daten ausschließlich durch Polizeien sowie durch Pass-, Personalausweis- und Meldebehörden zulässig.
Die Pläne gehen aus einem Referentenentwurf des „Gesetzes zur Ermöglichung der digitalen Fluggastabfertigung“ (Synopse) hervor, welches das Verkehrsministerium am 24. Februar 2026 vorgelegt hat. Schon die Ampel-Regierung hatte ein solches Gesetz im Jahr 2024 geplant, aber dann nicht mehr umgesetzt.
Konkret geht es in dem Gesetz um das biometrische Foto, das auf dem Chip des Ausweisdokumentes gespeichert ist. Dieses soll den Fluglinien beispielsweise beim Einchecken zur Verfügung gestellt werden, damit diese die Fluggäste bei der Abfertigung biometrisch identifizieren können. Passagiere würden beim Check-In fotografiert, biometrisch erfasst und dann über den Pass oder Personalausweis von den Luftfahrtunternehmen identifiziert werden.
Tausch: Sensible Daten gegen eine Minute Zeitersparnis!
Die Bundesregierung verspricht sich davon laut der Gesetzesbegründung „Bürokratierückbau“ und konkret eine zeitliche Einsparung von einer Minute pro Gast beim Einchecken und will so das „Reiseerlebnis des Fluggastes“ verbessern. Nach den Rechnungen der Bundesregierung sollen so die Bürger:innen im Schnitt knapp acht Minuten Wartezeit im Jahr einsparen – sofern sich diese entscheiden, dafür sensible Daten zum Abgleich an Privatunternehmen zu geben. Laut dem Entwurf soll die Maßnahme am Flughafen bei der Einführung freiwillig sein.
Schon die Pläne der Ampel-Regierung zu einem solchen Gesetz hatten Protest hervorgerufen. Der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber kritisierte damals, die „zur Erfüllung rein hoheitlicher Aufgaben erhobenen Daten sollen damit für das Angebot optionaler Komfortleistungen nichtöffentlicher Stellen freigegeben werden“. Weiter führte Kelber in seiner Stellungnahme aus:
Dies würde zu einer grundlegenden Verschiebung des Nutzungsregimes der im Chip der amtlichen Ausweisdokumente gespeicherten Daten führen. Die Freigabe würde einen gänzlich neuen Verarbeitungszweck bereits für die Erhebung und Speicherung der Daten auf dem Chip für kommerzielle Zwecke begründen.
Kelber warnte damals auch vor einem Präzedenzfall, der Begehrlichkeiten bei anderen Privatunternehmen wecken könnte. Er nannte den Gesetzentwurf „höchst problematisch“.
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Biometrie für Bequemlichkeitsanwendungen
Auch der Chaos Computer Club (CCC) stellte sich damals gegen die Pläne. CCC-Sprecher Matthias Marx kritisierte dazumal, dass die geplante Freigabe der biometrischen Daten absehbare Konsequenzen haben werde: „Wenn Flughafenbetreiber und Airlines diese sensiblen Daten für reine Bequemlichkeitsanwendungen nutzen dürfen, wird es schwierig sein, anderen Branchen den Zugang zu verweigern.“
Dies mindere den Schutz der hochsensiblen biometrischen Daten auf dramatische Weise. Marx weiter: „Es ist ein Hohn, dass die zwangsweise Erhebung und Speicherung der biometrischen Daten stets mit der Abwehr schwerer Verbrechen begründet wurde, und nun diese Gesichtsbilder plötzlich für den bloßen Convenience-Gebrauch von Airlines freigegeben werden sollen.“
Noch bis zum 10. April können zivilgesellschaftliche Organisationen Stellungnahmen zum Gesetz einreichen. Am 29. April soll das Gesetz im Kabinett behandelt werden.
13 Ergänzungen
Sehr kritisch, insbesondere da Fluggesellschaften regelmäßig durch gravierende Datenlecks negativ auffallen. Die IT ist vielerorts Jahrzehnte veraltet und ziemlich gruselig aus Security Sicht. Schlimm genug wenn Fluggastdaten leaken, schlimmer wird es bei biometrischen Daten…
Diese Dinge wurden schon auf dem G7-Gipfel ’22 und auch Mitte ’24 zusammen mit großen Investorenhäusern wie BlackRock, State Street und Vanguard unter dem Namen „Partnership for Global Infrastructure and Investment“ besprochen, gerade auch die wirtschaftlichen Potentiale in der öffentlichen Verwaltung und besonders im Sicherheitsbereich (Stichwort Palantir).
Ähnliche sowie weitergehende „Privatisierungs-Bestrebungen“ bzgl. hoheitlichen Aufgaben finden sich übrigens auch in dem US-Strategiepapier „Project 2025“ der Trump-nahen Heritage Foundation. Hier wird z.B. auf die komplette Privatisierung der TSA abgezielt und vermutlich können wir mit dem derzeitigen Government Shutdown sowie den damit verbundenen ICE-Einsätzen an US-Flughäfen auch schon die erste Umsetzung beobachten, wie gerade auch bei The Verge zu lesen ist.
Es ist also kein Zufall, sondern eher „Trend“, wenn man das so sagen kann.
Beim Bullshit-Bingo-Wort Bürokratieabbau wird zumeist das Gehirn abgeschaltet, und gerne applaudiert. Es ist ein Signalwort der konservativ Libertären und bedeutet nichts weniger als ich gehöre zu denjenigen, die den Staat schleifen und letztlich abschaffen wollen.
Das kann doch nicht wahr sein?!?! Das muß verhindert werden, ganz gleich wie! Wenn sowas mal abhanden kommt, dann aber Gute Nacht!
Also, um das ganze mal zusammenzufassen:
1. Die Politiker wollen alle Leute über Bilder im Netz permanent biometrisch mithilfe einer
Datenbank erfassen können
2. Die EU-KI-Verordnung verbietet den Aufbau einer solchen Datenbank, wenn sie durch KI erstellt wurde
3. Die Politiker mogeln sich drumherum, indem sie die Bilder bzw allgemein biometrischen Daten Scrapen oder herunterladen (was nach meinem Verständnis ganz klar Diebstahl darstellt)
4. Und diese gestohlenen Daten sollen dann mit der Ausrede „Zeitersparnis“ an andere vertickt werden?
Dass das bei anderen Personen und Branchen massig Begehrlichkeiten wecken wird, dürfte klar sein.
Aber es passt irgendwie in diese Zeit massenhaft perverser (anders kann man das nicht nennen) Ideen der Politiker, mit denen sie ihren Traum der allgegenwärtigen Überwachung erfüllen wollen.
Orwell war definitiv ein Optimist…
Zur Klärung: Bei diesem Gesetz geht es aber nicht um Bilder aus dem Netz. Das ist ein anderes Gesetz, über das wir auch berichtet haben: https://netzpolitik.org/2026/rechtlich-fragwuerdig-bundesregierung-will-biometrische-fotofahndung-im-netz/
Bei dem Gesetz hier im Artikel geht es um die Passbilder auf dem Ausweisdokument, das dann Fluglinien oder Flughafenbetreiber für die biometrische Identifizierung bei der Abfertigung benutzen dürfen/sollen.
OK, dann hatte ich da etwas durcheinander gebracht
FYI
https://www.fraport.com/de/konzern/ueber-uns/100jahrewieimflug/passenger-journey.html
Wie funktioniert die biometrische Identifizierung?
Eine biometrische Identifizierung kann auf Basis von Fingerabdrücken, Gesichtsmerkmalen oder Netzhautscans geschehen. Am Flughafen Frankfurt erfolgt sie über die automatisierte Gesichtserkennung. Möchten Reisende die biometrische Identifizierung nutzen, registrieren sie sich vor der Reise mit ihrem Ausweis, einem selbstgemachten Foto und einem Flugticket. Das System gleicht dieses Foto mit dem biometrischen Ausweis ab. Fraport nutzt – genauso wie Behörden und Airlines – führende Technologien von SITA, einem Spezialist für Kommunikation und Informationstechnologie im Luftverkehr, und von NEC, einem weltweit führenden Anbieter für biometrische Erkennung.
Ich finde es maßlos wie der Staat hier über sensible Daten der Bürger verfügt. Bürokratieabbau scheint hier als Deckmantel genutzt zu werden.
Warum dürfen die Bürger nicht selbst entscheiden, wer auf ihre Daten zugreifen darf? Das wäre zumindest für mich eine Notwendigkeit beim Bürokratieabbau bzw. bei der Digitalisierung.
Vielleicht verstehe ich hier was falsch aber: Bei Flugreisen geht es doch primär um den Reisepass. Und der ist doch schon lange mit einem Ablaufdatum versehen so das die Bilder darin; wie jetzt beim Personalausweis; aktuell genug sein sollten. Maschinell und Kontaktlos auslesbar sind die neueren Versionen davon ebenfalls. Und am Flughafen muss man doch sicherlich sowieso durch eine Grenzkontrolle. Wenn man dort aber bereits kontrolliert wurde dann ist es m.E. total überflüssig das die Airline selbst auch noch mal Biometrisch „kontrollieren“ sollte. Von einem Überzogenen Misstrauen (einem „unbekannten“ ein Flugticket zu verkaufen) abgesehen, kann das Ziel doch damit eigentlich nur das Aufnehmen und Speichern von Biometrischen Merkmalen sein – für die Airline und/oder jene (Finanzinvestoren?) die dahinter stehen. Damit ist schon klar das es nur um Goldsucher geht. Die wollen unsere Persönlichsten Daten und damit Geld machen. Und was die „Zeitersparnis“ angeht lese ich bei WP über den Deutschen Reisepass das die Bundespolizei dafür EasyPASS als Selfservice Lösung hat – um Wartezeiten zu vermindertn. Kurz: Das ganze Vorhaben ist eine Luftnummer und Beutelschneiderei die keinesfalls umgesetzt werden darf. Bedenklich ist auch das die Politik da mit machen wollte. Das nährt den Üblen Geruch des Lobbyismus. Heißt in Business-speak: Geliefert wie von der Wirtschaft bestellt! Nein Danke!
Der Gesetzentwurf beschränkt die Nutzung für die Unternehmen auf die Kontrolle.
Ob Fraport wohl eine Genehmigung hat für die Datenhehlerei ins faschistischen Ausland?
So kommt der Hacker billig dran. Noch besser mit Korruption. Ach, den Auslandsdienst hatte ich vergessen. Der freut sich riesig. Dummheit scheint gesetzt.