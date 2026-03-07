Überwachung und digitale Gewalt sind Kernthemen auf netzpolitik.org. Jetzt haben Chris und Martin nachgelegt: Es ist das erste Mal, dass sie die Geschichte einer Person erzählen können, die nachweislich von ihrem Ex-Partner mithilfe eines Spionage-Programms auf ihrem Telefon überwacht wurde.
Aiko und Tom waren weniger als ein Jahr zusammen, das Stalking danach dauert länger. Er will nicht loslassen, verfolgt sie, lauert ihr auf. Immer wieder scheint er ganz genau zu wissen, wo sie sich aufhält. Selbst als sie sich auf eine Reise nach China flüchtet.
Möglich macht das die Software mSpy, über die Martin und Chris schon länger kritisch berichten. Im Podcast erzählen sie, wie sie auf Aiko gestoßen sind, die bereit war, ihre Geschichte zu erzählen. Wir sprechen über Emotionen bei der Recherche-Arbeit und wie man juristisch sauber über Fälle schreibt, bei denen nicht jeder Verdacht abschließend belegt werden kann.
In dieser Folge: Chris Köver, Ingo Dachwitz und Martin Schwarzbeck.
Produktion: Serafin Dinges.
Titelmusik: Trummerschlunk.
Hier ist die MP3 zum Download. Wie gewohnt gibt es den Podcast auch im offenen ogg-Format. Ein maschinell erstelltes Transkript gibt es im txt-Format.
Unseren Podcast könnt ihr auf vielen Wegen hören. Der einfachste: in dem Player hier auf der Seite auf Play drücken. Ihr findet uns aber ebenso bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, die URL lautet dann netzpolitik.org/podcast.
Wir freuen uns auch über Kritik, Lob, Ideen und Fragen entweder hier in den Kommentaren oder per E-Mail an podcast@netzpolitik.org.
Links und Infos
Blattkritik
- Martins Scoop zur wackligen Rechtsgrundlage der KI-Videoüberwachung in Mannheim: Keine Straftaten, aber Kamera-Überwachung
- Chris‘ verspätete Berichterstattung zur Dunkelfeldstudie Partnerschaftsgewalt: „Wie verbreitet digitale Gewalt wirklich ist“
- Ingos Recherche mit Übermedien zu politischer Werbung auf Instagram: „Das Wort Demokratie kann problematisch sein“
Hausmitteilungen
-
- Unser Transparenzbericht für das vierte Quartal 2025: Unsere Einnahmen und Ausgaben – und ganz viel Liebe
- Unsere Meldung zur erfolgreichen Spendenkampagne: Wir sagen tausend Male Dankeschön!
- Plakatwand in Salzgitter mit Werbung für uns: Nochmal danke an den freundlichen Spender!
Die Texte unserer Praktikantin Laura Jaruszewski: Von Grok über Frontex bis zum Social-Media-Verbot
Thema des Monats
- Die mSpy-Recherche von Martin und Chris: „Er wusste immer genau, wo ich war“
- Praktische Hilfestellung: So stoppt man Spionage-Apps
- Off The Record #290 vom Februar 2025: Auf der Spur der Spionierer
- Alle Berichte zum Thema mSpy: Von dubiosen Werbeanfragen und politischen Konsequenzen
Kapitel
(00:00:00) Begrüßung
(00:02:06) Blattkritik
(00:07:26) Hausmitteilungen
(00:09:49) Thema des Monats
(00:40:29) Postfach
(00:44:54) Credits
