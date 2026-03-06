Das Jahr 2025 hatte es politisch in sich. Doch am Ende erfuhren wir viel Zuspruch. Das tat gut. Und bereits am vorletzten Tag des Jahres konnten wir ein kleines Feuerwerk zünden. Das verdanken wir euch und eurer Unterstützung.

Ganz viel Liebe. So lautete unser Resümee nach dem Chaos Communication Congress. Denn der Congress ist für viele von uns nicht nur ein inhaltlicher Höhepunkt am Ende eines jeden Jahres. Sondern wir erfahren dort auch regelmäßig enorm viel Zuspruch für unsere Arbeit.

Lob ist immer Balsam für die Seele. Doch gerade nach dem vergangenen Jahr tat das doppelt so gut wie sonst. Denn 2025 hatte es in sich. Schon zu Jahresbeginn hatten wir uns gefragt, wie sich das verschärfte politische Klima auf unsere Arbeit auswirken wird. Und dann kam Trump II, die Tech-Bros gingen auf scharfen Rechtskurs, Brüssel gab sich dem KI-Hype hin und Schwarz-Rot schleifte Grundrechte – und die Union die Brandmauer gleich mit. Uff.

Umso schöner war es dann am Jahresende, „ganz viel Liebe“ zu erfahren – in den Vorträgen, in den Gängen zwischen den Hallen, vor dem Späti. Immer wieder hörten wir, dass unsere Arbeit wichtig sei und es uns gerade in diesen Zeiten brauche. Und uns erreichte über die Chaos-Post sogar ein Liebesbrief.

Wer die Chaos Post nicht kennt: Auf dem Congress gibt es traditionell einen Stand, wo Teilnehmer:innen Postkarten verschicken können. Auf wundersame Weise werden die Karten dann unter den zigtausenden Personen zugestellt. Wie genau das funktioniert? Auch dazu gibt es einen sehenswerten Vortrag.

Eine Karte erreichte auf Umwegen auch uns – inklusive einer daran getackerten Bargeldspende. Vielen Dank an den Absender für die schöne Überraschung und Unterstützung! Sie hat mit dazu beigetragen, dass wir am letzten Congress-Tag und am Ende des vierten Quartals ein wahres Liebesfeuerwerk verschießen konnten.

Die harten Zahlen

Und damit zu den harten Zahlen des vierten Quartals des vergangenen Jahres:

Im letzten Quartal des Jahres nehmen wir fast die Hälfte unserer Jahreseinnahmen an Spenden ein. Jedes Jahresende fiebern wir deshalb dem Spendenergebnis aus der Jahresendkampagne entgegen. Dieses Jahr hatten wir buchstäblich auf den letzten Metern die Gewissheit, dass die Finanzierung des nächsten Jahres steht. Am 30. Dezember waren wir auf dem Congress einen Moment strahlend beisammen und atmeten tief durch. Wir sind zutiefst dankbar für eure verlässliche Unterstützung.

An Spenden erreichten uns in den Monaten Oktober, November und Dezember 553.472 Euro. Das sind fast 10 Prozent über den geplanten Spendeneinnahmen für dieses Quartal.

Unsere Spendeneinnahmen

Unsere Einnahmen im 4. Quartal

Insgesamt belaufen sich unsere Einnahmen im vierten Quartal auf 569.211 Euro. Aus dem Verkauf von Merchandising erhielten wir fast 8.200 Euro. Das ist weit mehr, als wir für das gesamte Jahr erwartet hatten.

Die sonstigen Erlöse in der Höhe von 7.541 Euro setzen sich aus der Erstattungen des Bundes für den Platz im Rahmen des Freiwilligendienstes, Einnahmen aus der Erwähnung im digitalen Pressespiegel und Krankenkassenerstattungen im Rahmen von Krankmeldungen zusammen.

Unsere Ausgaben im 4. Quartal 2025

Bei den Ausgaben liegen die Personalkosten bei 234.739 Euro und damit 5.700 Euro unter den kalkulierten Ausgaben laut unserem Stellenplan. Im gesamten Jahr haben wir 889.153 Euro für Personal ausgegeben und sind 38.300 Euro unter dem Plan geblieben. Wir hatten den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, an dem wir uns orientieren, höher angesetzt als er dann für 2025 eingetroffen ist. Im Verhältnis zu den Gesamtausgaben haben wir etwas mehr als 76 Prozent für Personalkosten ausgegeben.

In den Sachkosten haben wir für das vierte Quartal 72.637 Euro aufgewendet, rund 3.300 Euro weniger als wir angenommen hatten. Alle Ausgabenbereiche sind unauffällig.

Unser Projekt Reichweite hatten wir in den letzten beiden Quartalsberichten vorgestellt. Wir finanzieren das Projekt über einen Zeitraum von drei Jahren mit 200.000 Euro aus Rücklagen. In 2025 haben wir davon rund 64.800 Euro für den Relaunch unserer Website und eine neue Stelle für die Verbreitung unserer Inhalte in den sozialen Medien ausgegeben. Seit Anfang 2026 arbeiten wir an der Einführung von CiviCRM, einer Open-Source-Software zur Verwaltung von Spendendaten.

Unterm Strich haben wir im vierten Quartal für Personalkosten und Sachkosten rund 307.376 Euro verausgabt. Das sind knapp 9.000 Euro weniger, als wir kalkuliert haben.

Das vorläufige Ergebnis

Im Gesamtjahr 2025 haben wir 1.167.934 Euro an Spenden eingenommen. Das sind 95 Prozent der Gesamteinnahmen und 58.000 Euro mehr als wir für 2025 geplant hatten. Im Vergleich zum Vorjahr legten wir über 6 Prozent an Spendenvolumen zu. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wir danken euch von Herzen dafür. Insgesamt haben wir Einnahmen in Höhe von 1.226.378 Euro erzielt.

Unsere Gesamtausgaben in Höhe von 1.166.612 Euro liegen mit 17.462 Euro unter den kalkulierten Kosten. Derzeit stehen wir bei einem vorläufigen, positiven Ergebnis von rund 60.000 Euro. Die Buchungen während der Jahresabschlussarbeiten werden das Ergebnis noch verändern, wir werden aber sicher im Plus bleiben. Grund dafür sind vor allem die sehr guten Spendenergebnisse vom Jahresbeginn und in der Spendenkampagne zum Jahresende. Das Jahr ist also wie im dritten Quartalsbericht ersehnt und dank euch so gut ausgegangen, wie es angefangen hat. Fantastisch!

Wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr hier alle Möglichkeiten. Am besten ist eine monatliche Dauerspende. Damit können wir langfristig planen.

Inhaber: netzpolitik.org e.V.

IBAN: DE62430609671149278400

BIC: GENODEM1GLS

Zweck: Spende netzpolitik.org

Wir freuen uns auch über Spenden via Paypal.

Wir sind glücklich, die besten Unterstützer:innen der Welt zu haben.

Vielen Dank an euch alle!