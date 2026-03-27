Mehr als 1.000 Organisationen und Personen des öffentlichen Lebens wehren sich in einem offenen Brief gegen den Umgang der Bundesregierung mit der Zivilgesellschaft und dem Förderprogramm „Demokratie Leben!“. Das Schreiben richtet sich an Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), sie will zahlreichen Projekten die Förderung kürzen und die Ausrichtung des Programms ändern. In einem Interview mit der taz sagte die Ministerin, dass sie gesellschaftliche Vielfalt nicht als Förderziel sehe. Bundeskanzler Friedrich Merz deutete in einer Fragestunde im Bundestag an, dass Projekten wegen ihrer politischen Ausrichtung die Gelder gestrichen werde.
Unter dem Motto „Expertise der Demokratieförderung bewahren statt Einknicken vor Desinformation gegen Zivilgesellschaft“ warnen die Unterzeichnenden, zu denen Führungspersönlichkeiten von der Arbeiterwohlfahrt, Greenpeace und die Katholische Landjugendbewegung bis zur Wikipedia gehören, eindrücklich davor, dass der von der Bundesregierung geplante radikale Umbau von „Demokratie leben!“ die Wirksamkeit der gesamten bürgerschaftlichen Extremismusprävention und Demokratiearbeit destabilisiere.
„Nicht nur bedenklich, sondern alarmierend“
Die liberale Demokratie sei massiv unter Druck, die Unterzeichner:innen nennen hier unter anderem antidemokratische Diskursverschiebungen, Rekordergebnisse von Rechtsextremen sowie die Normalisierung von deren Menschenfeindlichkeit. Weiter heißt es im Brief:
Es befremdet uns sehr, dass ausgerechnet in dieser kritischen Situation mit ‚Demokratie leben!‘ das zentrale Demokratie-Förderprogramm der Bundesregierung massiv umgebaut werden soll. Über diese geplante Neuausrichtung sind wir ernsthaft besorgt, denn damit drohen etablierte Strukturen und über Jahre aufgebaute Expertise, die im Kampf gegen Extremismus, Antisemitismus, Rassismus und Radikalisierung sowie zur Demokratieförderung dringend erforderlich sind, offen in Frage gestellt zu werden. Der drohende Verlust dieser wertvollen Ressourcen ist nicht nur bedenklich – er ist alarmierend.
„Wir dürfen den Feinden der Demokratie diesen Gefallen nicht tun!“
Wenn die zivilgesellschaftlichen Strukturen mit Fachkenntnis in der Demokratieförderung erst einmal geschwächt oder sogar gänzlich abgebaut seien, werde es Jahre dauern, sie erneut zu etablieren. Der geplante Umbau der Demokratieförderung gefährde deshalb nicht nur einzelne konkrete Projekte, sondern droht auch die gesamte Grundlage der bürgerschaftlichen Demokratiearbeit zu untergraben, so der Brief.
Die Unterzeichnenden fordern die Bundesfamilienministerin deswegen „nachdrücklich auf, vom radikalen Umbau von ‚Demokratie leben!‘ in der laufenden Förderperiode Abstand zu nehmen“. Man dürfe den Feinden der Demokratie diesen Gefallen nicht tun.
Eine Ergänzung
Bei all den Gesetzesvorschlägen und Verschärfungen, bei vielen Vorhaben der Bundesregierung sind wenige Demokratiefördernde Vorhaben zu sehen.
Informationsfreiheit wird stark eingeschränkt, Wissenschaft und Kultur sind nicht Frei und stark Unter Druck, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit erfuhren alle einen heftigen Einschnitt, welche eher einschränkend als fördernd für Demokratische Rechte wirkten wenn auch manches Vorhaben, zur Abwehr von Extremismus gedacht war, ist es trotzdem nicht gut, wenn es als Wirkung hauptsächlich Demokratische Freiheiten einschränkt und hinderlich für die Möglichkeiten der Ausübung Demokratischer Freiheiten ist. Auch wenn Tatsachen, Weltanschauung und manche harsche Kritik, möglicherweise unangenehm für manche sein mag, so kann doch nicht Verleugnet werden, so einiges entwickelt sich in die komplett Falsche Richtung, was die Gesellschaft Auseinanderbringt statt diese Zusammenzuhalten.
Einiges trägt nicht zum Aufrechterhalten, Demokratie fördernd bei sondern wirkt sich eher spaltend und negativ auf den Gesellschaftlichen Diskurs aus. Kritikfähigkeit und Akzeptanz zu Vielfalt, Verschiedenheit und Politisch unterschiedlichen Ansichten gehen dabei zu sehr verloren, was ebenfalls eher spaltend als zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft führt. Definitiv muss mehr für die Demokratischen Freiheiten und die Befriedung in der Gesellschaft getan werden, so manches entwickelte Vorhaben oder Strukturen, sind oder waren aber eher nicht Demokratie fördernd oder hilfreich um die Möglichkeiten zur Ausübung Demokratischer Freiheiten zu gewährleisten, eine Rückbesinnung zu mehr Demokratieverständnis, Politischer Diversität, Weltoffenheit, Verständnis und Akzeptanz gegenüber Anderen und Teilen der Gesellschaft, sind absolut nötig, um die Gesellschaft zusammen zu halten. Ausgrenzen, Verächtlichmachen und Diskreditieren befriedet nicht die Gesellschaft