Wie stehen wir eigentlich zur re:publica? Warum geht das schwedische OnlyFans-Gesetz uns alle an? Und wie locker kann man in einem Podcast sein, in dem man ständig zum Lockersein aufgefordert wird? Das und mehr hört ihr in der neuen Folge Off The Record.

#296 Off The Record :



https://netzpolitik.org/wp-upload/2025/06/2025-06-OTR.mp3

Wir experimentieren mit unserem Hintergrund-Podcast Off The Record herum. Neben neuen Rubriken versuchen wir uns an einer neuen Sprechhaltung. Denn wir haben festgestellt, dass wir in unseren Podcasts manchmal steif und angespannt wirken. Dabei sind wir in Wirklichkeit total cool und lustig. Deshalb heißt das nicht immer ganz ernst gemeinte Gebot der Stunde: Lockerheit!!1!

Natürlich gibt’s auch spannende Inhalte. Wir sprechen über das OnlyFans-Gesetz, mit dem in Schweden virtuelle Sexarbeit kriminalisiert wird. Wir beleuchten das Für und Wider der großen Netzkonferenz re:publica. Und wir üben uns in Selbstkritik.

Lasst uns sehr gerne per Mail an podcast@netzpolitik.org oder hier in den Kommentaren wissen, was ihr zu unserem Experiment denkt.

In dieser Folge: Chris Köver, Ingo Dachwitz und Sebastian Meineck.

Produktion: Serafin Dinges.

Titelmusik: Trummerschlunk.

