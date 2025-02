291 On The Record„Eine Patientenakte für die 60 Prozent“

In der neuen Folge „Off/On“ geht es um Gesundheitsdigitalisierung, genauer um die elektronische Patientenakte. Eigentlich sollte jede:r gesetzlich Versicherte mit dem heutigen Tag eine bekommen. Doch der Rollout verzögert sich. Über die Aussichten für die ePA und unsere Daten sprechen wir mit Bianca Kastl und Manuel Hofmann.

#291 On The Record :



20 Jahre reicht die Geschichte der elektronischen Patientenakte zurück. Nun aber soll sie endlich kommen. Mitte Januar begann in drei Modellregionen eine Pilotphase. Und am 15. Februar sollte dann der bundesweite Rollout der ePA starten.

Doch daraus wird vorerst nichts. Denn zum einen haben die Sicherheitsforschenden Bianca Kastl und Martin Tschirsich Ende Dezember gezeigt, dass die ePA erhebliche Sicherheitslücken aufweist. Und zum anderen kommt der Testlauf offenbar nur schleppend in Gang.

Wir möchten zurück und nach vorne schauen: Welche Konsequenzen haben die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen mit Blick auf die Sicherheit der ePA gezogen? Vor welchen Hürden steht der bundesweite Start? Und was wird sich ändern, wenn die ePA da ist und wir eine neue Regierung haben?

Zu Gast sind Bianca Kastl und Manuel Hofmann. Bianca ist Entwicklerin, Sachverständige und selbsterklärte Erklärbärin unter anderem für das Thema Gesundheit. Manuel ist Fachreferent für Digitalisierung bei der Deutschen Aidshilfe.

In dieser Folge: Daniel Leisegang, Bianca Kastl und Manuel Hofmann.

Produktion: Serafin Dinges.

Titelmusik: Trummerschlunk.

