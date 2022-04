Die EU-Kommission plant eine Plattform, in der Informationsfreiheitsanfragen bearbeitet werden. Was sich auf den ersten Blick wie eine gute Neuerung anhört, könnte die bisherige Praxis, dass Menschen ihre Anfragen transparent über eine Plattform einer zivilgesellschaftlichen Organisation stellen, beenden. Wenn die Kommission nicht bestimmte Grundsätze bei der Umsetzung einer solchen Plattform einhält.

Die von Informationsfreiheitsorganisationen betriebenen Plattformen wie FragdenStaat oder AsktheEU haben den Vorteil, dass nicht nur die von Bürger:innen gestellten Anfragen, sondern auch die Korrespondenzen mit den staatlichen Stellen und die Antworten dauerhaft öffentlich sichtbar und durchsuchbar sind. Würde eine staatliche Plattform nach anderen Prinzipien aufgesetzt, dann wäre die Öffentlichkeit wieder ausgeschlossen. Bei FragdenStaat warnt man deswegen vor komplizierten technischen Systemen, die den Bürger:innen Hürden in den Weg stellen könnten.

Beispiel für eine intransparent umgesetzte Plattform sei die der EU-Grenzpolizei Frontex, schreibt die Organisation Frag den Staat in einem Blogbeitrag:

Zum Launch ihrer „PAD“-Plattform Anfang 2020 weigerte sich Frontex, Anfragen per E-Mail und über FragDenStaat überhaupt anzunehmen. Wer eine Anfrage stellte, wurde auf die Plattform verwiesen. Das änderte sich erst nach einer Beschwerde von FragDenStaat bei der Europäischen Bürgerbeauftragten. Seitdem registriert Frontex zwar Anfragen, die über FragDenStaat eintreffen. Antworten gibt es dann aber wiederum nur über das „PAD“. Per E-Mail erhalten Antragsteller*innen lediglich Login-Daten, um die Antwort auf der Frontex-Plattform in einem geschützten Bereich einzusehen. Öffentlich gibt es keine Infos.