Daniel Laufer stellt sich und seine Recherchen in einem kurzen Video vor: Er erzählt, was ihn antreibt und wie er unter Pandemiebedingungen arbeitet, um den Fragen nachzugehen, woher der Hass und all die sonderbaren Gerüchte im Netz kommen und wer sich daran bereichert.

Die Redaktion von netzpolitik.org hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt vergrößert. Mit der Unterstützung von unseren Spendern konnten wir neue Leute anstellen und dadurch noch mehr Themenfelder beackern. Daniel Laufer gehört nun seit einem Jahr zu unserer Redaktion und dürfte regelmäßigen Lesern längst ein Begriff sein.

In einem kurzen Video stellt sich Daniel endlich mal vor und erzählt, wo er zuvor gearbeitet und was das damit zu tun hat, woran er heute recherchiert und worüber er schreibt. Für seine Recherchen bewegt ihn zum Beispiel die Frage, von wem der Hass im Netz kommt. Wie steht es um Verschwörungsglauben, angebliche Geheimpläne und Gerüchte und deren Verbreitung? Und wohin fließen die Gelder, die in diesem Umfeld gesammelt werden?

Zu diesen Themen in einem von der Pandemie geprägten Jahr zu schreiben, war eine besondere Herausforderung. Aber auch darüber, was er in Sachen Hass, Hetze und Verschwörungserzählungen nach Ende der Pandemie erwartet, erzählt Daniel:

Ole und Övünç, die zum Kreativteam unserer Redaktion gehören, haben nicht nur mit Daniel und Stefanie gedreht, sondern eine ganze Spendengala edition pandémique produziert. Wer sich den gesamten einstündigen Rückblick mit Ausblick ansehen möchte, hier entlang:

Netzpolitischer Jahresrückblick – edition pandémique – [1:01:15 Stunden – HD – 850MB – .mkv]