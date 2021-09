Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Der Ausgang der Wahl ist völlig offen. Wer noch unsicher ist, wo er seine Kreuze setzen sollte, findet online verschiedene Entscheidungshilfen. Die bekannteste bietet die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mit dem Wahl-O-Mat. Dieser ist seit heute online. Der Wahl-O-Mat wurde in diesem Jahr bereits mehrmals angeboten: für die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sowie aktuell zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhaus.