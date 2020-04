Preprint-Server in Zeiten von Covid-19

Maximilian Heimstädt ist Betriebswirt und leitet die Forschungsgruppe „Reorganisation von Wissenspraktiken“ am Weizenbaum-Institut in Berlin. Er forscht zu Offenheit als Organisationsprinzip, unter anderem im Kontext von Open Government, Open Science und Open Strategy. Er twittert als @heimstaedt.

Seit einem Monat berichtet der Virologe Christian Drosten im täglichen Podcast „Coronavirus-Update“ über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zum Erreger und spricht Handlungsempfehlungen für Politik und Zivilgesellschaft aus. Oft gelobt wird Drosten dabei für seine abwägende und bedachte Art der Wissenschaftskommunikation.

Statt auf unveränderbare Professorenmeinung verweist Drosten immer wieder auf die Dynamik und Unvollständigkeit der bestehenden Forschung zu Covid-19. Als unabdingbar für seine Rolle als wissenschaftlicher Berater beschreibt er seinen täglichen Besuch sogenannter „Preprint-Server“.

Bereits in den frühen 90er Jahren begannen Physiker:innen ihre vollendeten Manuskripte auf dem Onlinerepositorium arXiv.org abzulegen und somit direkt nach Fertigstellung anderen Wissenschaftler:innen zugänglich zu machen. ArXiv war somit der erste Preprint-Server. Heutzutage existieren spezialisierte Preprint-Server für fast alle wissenschaftlichen Disziplinen. Mitunter konkurrieren sogar mehrere solcher Server um unbegutachtete Manuskripte eines Forschungsfeldes.

Anders als Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften wurden Preprints noch keinem wissenschaftlichen Begutachtungsverfahren („Peer Review“) unterzogen. Oft werden die Preprints jedoch parallel zur Veröffentlichung auf einem Preprint-Server auch bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift zur Begutachtung eingereicht. Über mehrere Monate oder sogar Jahre wandern die Manuskripte dann zwischen Autor:innen, anonymen Gutachter:innen und Editor:innen hin und her, bis die Autor:innen alle wissenschaftlichen Bedenken der beiden anderen Parteien ausräumen konnten. Die abschließend begutachtete Version der Texte unterscheiden sich oftmals stark von der Preprint-Version.

Als „Schnellstraße“ neben diesem Begutachtungssystem versprechen Preprint-Server, wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse zeitnah und frei zugänglich der weiteren Forschung, Politik oder anderen Interessensgruppen zur Verfügung zu stellen. Im NDR-Podcast berichtet Drosten, dass er täglich den fachspezifischen PrePrint-Server bioRxiv nach neuen Veröffentlichungen zu Covid-19 durchsucht. Als Experte in seinem Forschungsfeld sieht sich Drosten in der Lage, die Aussagekraft neuer Preprints auch ohne Peer Review einschätzen zu können. Mit Blick auf seine Rolle als Politikberater lässt sich somit nur wenig zugespitzt sagen: Preprint-Server retten Leben.

Im Verlauf der letzten Wochen zeigten sich jedoch auch unbeabsichtigte Nebenfolgen des aktuellen Preprint-Interesses. Preprint-Server begünstigen eine aufmerksamkeitheischende Präsentation von Forschungsergebnissen, die auf eine Verbreitung über soziale Netzwerke abzielt. Schnell wird aus solcher Clickbait-Wissenschaft Desinformation, wie kürzlich von Journalist:innen des Schweizer Onlinemagazins Republik beschrieben.

Am 31. Januar erschien auf bioRxiv eine neue Studie von Forscher:innen aus Delhi. Die Studie behauptet, starke Ähnlichkeiten zwischen Covid-19 und dem HI-Virus entdeckt zu haben. Angefacht von einem mehrdeutig formulierten Titel der Studie („uncanny similarity“ / „unheimliche Ähnlichkeit“) verbreiteten sich in rasanter Geschwindigkeit Verschwörungstheorien und Fake News auf Twitter. Viele davon präsentieren die Studie als einen Beweis dafür, dass Covid-19 das Ergebnis eines verunglückten Laborexperimentes oder sogar eine bewusst erschaffene „Biowaffe“ sei.

Zur selben Zeit entspinnt sich im Kommentarbereich des Preprint-Servers eine rege Diskussion zwischen Wissenschaftler:innen, die überwiegend einstimmig Argumente für die handwerkliche Hinfälligkeit der Studie erarbeiten. Noch während der Diskussion auf bioRxiv mischen sich einzelne Wissenschaftler:innen auch auf Twitter ein und bemühen sich darum, die dort verbreiteten Verschwörungstheorien zu widerlegen. Am 1. Februar, einen Tag nach Veröffentlichung der Studie, sieht sich bioRxiv dazu veranlasst, über jedem Preprint zum Coronavirus einen Warnhinweis zu platzieren:

bioRxiv is receiving many new papers on coronavirus 2019-nCoV. A reminder: these are preliminary reports that have not been peer-reviewed. They should not be regarded as conclusive, guide clinical practice/health-related behavior, or be reported in news media as established information.