Was vom Tage übrig blieb: Facebooks Verfassungsgericht, versteckte Kameras und Stänkereien von Trump

„Als würde man sich eine neue Art von Regierung ausmalen“ (Süddeutsche Zeitung)

Facebook setzt ein Gremium aus 40 Expert*innen ein, die künftig Einfluss auf die Leitlinien der firmeneigenen Content-Moderation haben sollen – eine Art Verfassungsgericht für Facebooks eigenes Regelwerk, das darüber mitentscheiden soll, was was auf der Plattform gesagt werden darf und was nicht. Der Datenkonzern will damit ein Zeichen gegen Hate Speech und Desinformation setzen. Er geht damit aber zugleich ein Stück weiter in die Richtung, zu einer privatisierten Entscheidungsinstanz über das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet zu werden.

Vom Suchen und Finden versteckter Kameras (Golem.de)

In so mancher über das Internet angemieteten Ferienwohnung finden sich zahllose Kameras, die arglose Mieter*innen bespitzeln, obwohl das eigentlich verboten ist. Golem.de sammelt Tipps, wie sich die Biester entdecken lassen.

Trump Says Juncker Is a Gent But Vestager Hates the U.S. (Bloomberg)

US-Präsident Donald Trump schießt mal wieder gegen EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Die Dänin teilte in den vergangenen Jahren Milliardenstrafen gegen Apple und Google aus und ist nun im Gespräch für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin. Der US-Präsident maulte nun, übrigens nicht zum ersten Mal, dass Vestager „die USA hasst“. (Sie bestritt das auf der re:publica mit Nachdruck.) „Sie verklagt alle unsere Firmen“, begründet Trump seine Meinung. Zugleich betont er, dass auch seine Regierung rechtlich gegen Google und Facebook vorgehen werde. Etwas widersprüchlich, der Mann.

